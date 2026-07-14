Graf dňa 🚩 Kakao sa odrazilo napriek zlepšeniu ponuky v Afrike a vyšším zásobám ICE

Termínové kontrakty na kakao nedávno klesli na takmer 5 500 USD z úrovní okolo 6 500 USD, ktoré boli naposledy pozorované v decembri 2025. Za poklesom stálo realizovanie ziskov a uzatváranie dlhých pozícií po signáloch naznačujúcich vysokú ponuku kakaa z Pobrežia Slonoviny, najväčšieho producenta tejto komodity. Dnešné rastu sa javia ako čisto technické a nastali napriek tomu, že počasné výhľady pre Afriku sa naďalej zlepšujú.
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Údaje zverejnené 10. júla ukázali, že od 1. októbra 2025 do 5. júla 2026 dodali farmári do prístavov 2,07 mil. ton kakaa, čo predstavuje medziročný nárast o 21 %. Zásoby kakaa na ICE zároveň vzrástli na takmer 2-ročné maximum.
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Vysoké ceny komodity naďalej obmedzujú dopyt: globálne spracovanie kakaa klesá a výrobcovia čokolády majú čoraz väčší problém preniesť náklady na spotrebiteľov.
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Zrážky v Ghane a na Pobreží Slonoviny sa v súčasnosti zosilňujú a majú pretrvávať, čo podporuje rast kakaovníkov – obe krajiny sa podieľajú na približne 60 % svetovej produkcie kakaa a navyše aj vo Východnej Afrike sa vyskytujú priaznivé zrážky, čo ďalej zlepšuje produkčné výhľady.
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V pestovateľských oblastiach kakaa v Indonézii a Malajzii sú zrážky rozptýlenejšie a menej priaznivé, tieto krajiny však majú výrazne menší vplyv na globálnu ponuku ako Ghana a Pobrežie Slonoviny. V brazílskom štáte Bahia pretrváva sezónna suchosť, no význam Brazílie na svetovom trhu je podstatne menší.
Graf COCOA (D1)
Pri pohľade na graf kontraktov na kakao kótovaných na ICE vidíme, že cena sa odrazila od lokálneho dna a čiastočne zmazala straty, pričom sa pokúša vrátiť k rastu po poklese o viac ako 10 % počas niekoľkých posledných relácií. Dôležitý odpor tvoria úrovne okolo 6 450 – 6 700 USD za tonu (posledné maximá, 38,2 Fibonacciho retracementu poslednej klesajúcej vlny), kým podporu predstavujú úrovne 5 000 – 5 200 USD, kde vidíme „okrúhlu" úroveň, exponenciálny kĺzavý priemer EMA200 a 23,6 Fibonacciho retracementu.
Zdroj: xStation5
Čo ukazuje správa COT? Fondy obmedzujú stávky na pokles, producenti zvyšujú zaistenie
Najnovšia správa Commitments of Traders (CoT) pre kontrakty na kakao (k 7. júlu) odhaľuje zaujímavý rozpor medzi najväčšími účastníkmi trhu. Na jednej strane zostávajú producenti a spoločnosti zapojené do fyzického obchodu s kakaom (Commercials) zreteľne nastavení na pokles cien, na druhej strane hedžové fondy a iní veľkí špekulanti (Managed Money) začínajú obmedzovať svoje krátke pozície.
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Skupina Commercials udržiava približne 23,5 tis. kontraktov netto short a v uplynulom týždni súčasne zvyšovala počet dlhých aj krátkych pozícií, pričom zaistenie predaja rástlo rýchlejšie. Takéto správanie je typické pre producentov kakaa, ktorí využívajú vysoké ceny na zaistenie budúcej produkcie. Samotné zvyšovanie krátkych pozícií touto skupinou teda nemusí signalizovať očakávanie hlbokého poklesu – často ide o prirodzený prvok riadenia rizika.
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Oveľa zaujímavejšia je situácia v skupine Managed Money, ktorá zahŕňa hedžové fondy a najväčších špekulantov. Hoci zostávajú netto short (okolo 5,9 tis. kontraktov), v uplynulom týždni zvýšili počet dlhých pozícií a zároveň uzavreli viac ako 3,3 tis. krátkych kontraktov. To znamená, že fondy agresívne nezvyšujú stávky na ďalší pokles, ale skôr redukujú predchádzajúce pesimistické pozície a obmedzujú riziko.
Otvorený záujem (Open Interest) vzrástol o viac ako 11 tis. kontraktov, čo naznačuje prílev nového kapitálu na trh – súčasný pohyb teda nie je výlučne dôsledkom uzatvárania pozícií existujúcimi účastníkmi. V kombinácii so zlepšujúcimi sa výhľadmi ponuky v Západnej Afrike, rastúcimi dodávkami z Pobrežia Slonoviny a slabším dopytom zo strany spracovateľského priemyslu správa CoT skôr poukazuje na prebiehajúcu korekciu po predchádzajúcom silnom raste než na jednoznačné potvrdenie začiatku dlhodobého medvedieho trhu.
Fundamenty trhu kakaa sa na strane ponuky výrazne zlepšili, najväčší špekulanti však ešte nezaujali pozície charakteristické pre silné presvedčenie o ďalšom, viacmesačnom poklese. Aby tento scenár získal väčšie potvrdenie, ďalšie správy CoT by museli ukázať ďalší nárast krátkych pozícií fondov a trvalejšie fundamentálne nastavenie.
Zdroj: CFTC, Commitment of Traders
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