Graf dňa – Neistota ženie ceny ropy Brent nahor (24.03.2026)

- Geopolitické napätie: Ropa zostáva volatilná, keďže trhy vyhodnocujú Trumpovo 5-dňové ultimátum voči pokračujúcim izraelským útokom a iránskej odvete.
- Kľúčový support: Brent úspešne ubránil úroveň 95 USD, čím zachoval širší uptrend roku 2026 napriek nedávnym výkyvom o 10 %.
- Trhový signál: Zatiaľ čo backwardation poukazuje na napätú ponuku, pokles kalendárnych spreadov o 1 až 2 USD by signalizoval jednoznačný obrat trendu.
Čo sa deje s ropou?
Ropa Brent počas včerajšej seansy zmiernila svoje straty, a to napriek predchádzajúcemu pohybu okolo -10 %, čo je na tomto trhu mimoriadne vzácny jav. Prudký pokles cien nasledoval po vyjadreniach Donalda Trumpa, podľa ktorých prebiehajú rokovania o dohode s Iránom a dohoda sa očakáva v krátkom čase. Trump odvolal plánovaný útok na energetickú infraštruktúru a poskytol Iránu 5-dňové okno na dokončenie rokovaní. Hoci Teherán oficiálne poprel, že by akékoľvek rokovania prebiehali, súčasná dynamika začína pripomínať minuloročné obchodné rokovania s Čínou.
Prebiehajú skutočne mierové rokovania?
Zatiaľ čo Donald Trump pozastavil americké útoky na kľúčové energetické zariadenia, nočné útoky vedené Izraelom pokračovali a zameriavali sa predovšetkým na plynárenskú infraštruktúru. Irán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a ďalšie štáty regiónu vrátane Bahrajnu a SAE. Wall Street Journal uvádza, že štáty Perzského zálivu zvažujú hlbšie zapojenie do konfliktu. Saudská Arábia poskytla USA prístup k svojim leteckým základniam pre operácie a zvažuje aj priame nasadenie vlastných ozbrojených síl. SAE medzitým sústreďujú svoje úsilie na oslabenie finančných a ekonomických základov Iránu.
Napriek oficiálnemu odmietnutiu naratívu o dialógu zo strany Iránu mediálne správy naznačujú, že rokovania prebiehajú cez „back channels“. Pakistan ponúkol, že bude pôsobiť ako sprostredkovateľ. Existuje riziko, že Donald Trump je príliš optimistický, pokiaľ ide o signály deeskalácie, ktoré môžu prichádzať iba od jednej iránskej frakcie, zatiaľ čo tvrdé jadro režimu zostáva proti mieru. Situácia pripomína udalosti z roku 2025, keď Trump oznámil prielom v rokovaniach s Čínou po tom, čo obe strany zvýšili clá nad 100 %. Hoci Peking najprv všetko poprel, dohoda o znížení sadzieb na 30 % bola podpísaná o dva týždne neskôr. Irán teraz požaduje úplné zrušenie sankcií, finančné reparácie a stiahnutie USA z regiónu, zatiaľ čo Washington trvá na úplnom zastavení iránskeho jadrového programu.
Situácia na trhu
Ropa Brent sa aktuálne obchoduje okolo 100 USD za barel na májovom kontrakte, zatiaľ čo aprílový kontrakt zostáva výrazne nad touto úrovňou. Po včerajšom zastavení výpredaja zostávajú dnešné zisky obmedzené. Vzhľadom na 5-dňovú lehotu, ktorú stanovili USA, môže volatilita dočasne poľaviť. Treba však poznamenať, že Izrael sa z vojenských operácií proti Iránu nestiahol.
Z technického pohľadu zostáva kľúčový support na úrovni 95 USD za barel naďalej zachovaný, pričom sa táto hladina zároveň zhoduje s Fibonacciho retracementom 38,2 %. V minulosti práve táto úroveň slúžila ako miesto výrazných cenových reakcií. Zatiaľ zároveň zostáva neprerazená trendová línia uptrendu, vedená od miním z konca februára a od 10. januára.
Term structure zostáva vo výraznej backwardation a kalendárne spready do konca roka sa držia na vysokých úrovniach, hoci sú nižšie než extrémne hodnoty zaznamenané v roku 2022. Pokles kalendárnych spreadov približne o 1 až 2 USD by signalizoval skutočný vrchol a možnosť hlbšieho poklesu v nasledujúcich týždňoch. Za pozornosť stojí aj to, že forwardové ceny na začiatok roka 2027 sa držia nad 80 USD za barel, teda výrazne vyššie než úrovne pred začiatkom konfliktu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
