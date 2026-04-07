Graf dňa: OIL (07.04.2026)

Ropa zostáva tento týždeň kľúčovým aktívom a každý titulok z Blízkeho východu okamžite spúšťa prudké cenové pohyby. WTI sa blíži k 116 USD za barel, teda na najvyššiu úroveň za mesiac, zatiaľ čo júnový kontrakt na Brent prerazil nad 111 USD. Saudi Aramco stanovila oficiálnu predajnú cenu ropy Arab Light pre Áziu na rekordnú prémiu 19,50 USD nad benchmarkom Omán/Dubaj, zatiaľ čo pred mesiacom bola len 2,50 USD. Dnes o 12:00 GMT (v stredu o 3:00 poľského času) vyprší ďalší z Trumpových „posledných termínov“ pre Irán v súvislosti s Hormuzským prielivom. Trump hrozí zničením energetickej a dopravnej infraštruktúry krajiny, no zároveň vyhlasuje, že rokovania „prebiehajú dobre“. The Wall Street Journal uvádza, že Washington aktívne plánuje presné údery na iránsku energetickú infraštruktúru, a Izrael schválil aktualizované zoznamy cieľov ako záložný plán, čo drží trh v stave vysokej pohotovosti. K pochmúrnej nálade prispel aj raketový útok na saudské petrochemické centrum v Jubajle, teda zariadenia zodpovedné približne za 7 % HDP Saudskej Arábie, hoci saudský systém protivzdušnej obrany všetkých sedem balistických rakiet zachytil.
Fundamentálny obraz však zostáva zložitejší, než naznačujú samotné ceny. Hormuzským prielivom v posledných dňoch prešlo viac lodí než kedykoľvek od začiatku konfliktu, a to na základe bilaterálnych dohôd medzi Iránom a krajinami ako India, Pakistan, Čína, Filipíny a Malajzia, hoci otázky okolo poistenia plavidiel a detailov týchto dohôd zostávajú nejasné. Ropa na tieto správy reaguje výrazne menej volatilne než pred niekoľkými dňami, pretože trh vstúpil do pásma silnej ponuky a postupne započítava možnosť čiastočného znovuotvorenia tejto trasy. Skupina OPEC+ sa cez víkend dohodla, že v máji zvýši produkciu o 206 tisíc barelov denne, ale až po znovuotvorení prielivu, čo obmedzuje rastový potenciál cien v scenári zmiernenia napätia. Rusko, ktoré sa potýka s ukrajinskými útokmi na vlastnú ropnú infraštruktúru, zostáva kľúčovým faktorom na strane ponuky, rovnako ako skutočnosť, že Irak, Kuvajt, Saudská Arábia a SAE už svoju produkciu výrazne obmedzili. Všetky pohľady sa dnes večer upierajú na Washington a Teherán — trh zostáva rukojemníkom jediného tweetu, ktorý môže zhrnúť otázku mediálneho „termínu“.
Všechny tři klíčové klouzavé průměry — EMA 50, EMA 100 a EMA 200 — zůstávají soustředěné v pásmu kolem 74 až 79 USD, což znamená, že se současná cena obchoduje s prémií více než 45 % nad dlouhodobými průměry. Jde o extrémní odchylku od historické normy. RSI (14) dosahuje až 86,67, tedy úrovně překoupenosti, která jasně překonává vrcholy RSI z roku 2022. V tuto chvíli však turbulence kolem nejistého výsledku jednání mezi USA a Íránem neumožňují snížení tlaku na poptávku po této komoditě. Zdroj: xStation
