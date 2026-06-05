Zlato a Bitcoin klesajú pre posilňujúci americký dolár 📌

Kľúčové dáta z amerického trhu práce NFP dnes prinútili investorov k návratu k doláru. To vytlačilo výnosy amerických štátnych dlhopisov vyššie a vytvorilo technický tlak na aktíva, ktoré sú tradične vnímané ako negatívne korelované so silou americkej meny, vrátane Bitcoinu a zlata.
Bitcoin klesol pod 62 000 USD a teraz stráca zhruba 55 % zo svojich nedávnych maxím. Zlato odpisuje približne 1,5 % a na dennom grafe sa prepadlo pod svoj 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer. Ide o kľúčovú úroveň podpory pre dlhodobé momentum.
Technická analýza: Zlato (D1)
Denné uzavretie pod EMA200 (červená línia) by mohlo signalizovať riziko hlbšieho poklesu smerom k oblasti 4 100 USD, ktorá zodpovedá lokálnym minimám z februára. Takýto pohyb by znamenal korekciu približne o 30 % z historického maxima zlata.
Prerazenie súčasnej trojuholníkovej formácie smerom nadol by mohlo spustiť ďalší medvedí impulz. Prvá významná podpora sa nachádza v blízkosti predchádzajúceho panického minima. Naopak návrat smerom k pásmu 4 500–4 600 USD by zvýšil pravdepodobnosť pokračujúcej konsolidácie a mohol by pripraviť pôdu pre prerazenie smerom nahor. Prvá významná rezistenčná zóna sa nachádza okolo 4 750–4 800 USD.
Zdroj: xStation5
Technická analýza: Bitcoin (D1)
Pri pohľade na najväčšiu kryptomenu sveta je zrejmé, že trhová panika výrazne zosilnela. Bitcoin sa aktuálne obchoduje v blízkosti 62 000 USD, teda na najnižšej úrovni od 5. februára 2026.
Indikátor RSI sa nachádza na úrovni 17,4, čo signalizuje extrémne prepredané podmienky po tom, čo bola cena opäť odmietnutá po nedávnom pohybe smerom k prekúpenému pásmu v blízkosti úrovne 70.
Porovnanie súčasného cyklu s medvedím trhom z rokov 2021–2022 ukazuje výrazné podobnosti, najmä v tom, čo možno označiť za „tretiu fázu“ panických výpredajov. Počas tretej hlavnej zostupnej vlny v roku 2022 Bitcoin klesol približne k 22 000 USD, než napokon v novembri našiel konečné dno v blízkosti 15 000 USD.
Ak by súčasný pokles nasledoval podobný scenár a prehĺbil sa o ďalších 30 % zo súčasných úrovní, znamenalo by to potenciálny cieľ poklesu v blízkosti 43 000 USD. Zároveň úroveň 60 000 USD zostáva kľúčovou podpornou zónou pre býkov. Prerazenie pod túto hranicu by mohlo spustiť novú vlnu likvidácií dlhých pozícií a ďalej zrýchliť poklesové momentum.
Zdroj: xStation5
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