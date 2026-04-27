Graf dňa: OIL (27.04.2026)

Ropa Brent začala nový týždeň rastom a obchoduje sa na úrovni 101,56 USD za barel (+1,81 %), pričom denné maximum dosiahlo 102,15 USD. Na dennom grafe sa cena jasne vzdialila od kľúčových kĺzavých priemerov. EMA 50 je na úrovni 91,66 USD, EMA 100 na 83,44 USD a EMA 200 na 76,83 USD. To potvrdzuje silný uptrend, ktorý trvá už mnoho týždňov. RSI(14) na hodnote 56,01 ukazuje na mierne rastové momentum bez známok prekúpeného trhu.
Geopolitická situácia okolo Hormuzského prielivu zostáva hlavným faktorom pre ceny ropy. Po návštevách v Pakistane a Ománe oznámil iránsky minister zahraničných vecí Araghchi pokračovanie konzultácií so sultanátom o bezpečnom prechode cez prieliv. Trh to spočiatku vyhodnotil ako signál deeskalácie. WTI ustúpila z denného maxima 96,68 USD k úrovni okolo 95,35 USD. Opatrnosť je však namieste. Kontrola nad Hormuzským prielivom zostáva hlavnou vyjednávacou kartou Teheránu a je ťažké očakávať, že sa jej Irán vzdá skôr, než získa ústupky v jadrovej otázke. Trump dal zase jasne najavo, že námornú blokádu ponechá ako nástroj tlaku. Akékoľvek „otvorenie“ prielivu by tak bolo nanajvýš symbolickým gestom Iránu výmenou za zrušenie blokády.
Kľúčovou udalosťou dňa je zasadnutie v Situation Room, ktoré zvolal Trump. Jeho výsledok by mohol spôsobiť prudký rast cien ropy. Z pohľadu celého týždňa bude ropný trh reagovať na rozhodnutia Fed, ECB a BoE, ako aj na makroekonomické dáta, najmä PCE, HDP a ISM. Akékoľvek správy z Blízkeho východu môžu vyvolať prudkú volatilitu na už tak rozohriatom komoditnom trhu.
Zdroj: xStation
