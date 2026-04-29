Graf dňa: OIL (29.04.2026)

Ceny ropy vzrástli po tom, čo Donald Trump zverejnil na Truth Social správu naznačujúcu, že diplomatické napätie medzi Washingtonom a Teheránom môže ešte nejaký čas pretrvávať. Prezident otvorene uviedol, že Irán „nevie, ako podpísať nejadrovú dohodu“ a mal by sa „dať dokopy“, čo trh interpretoval ako signál, že administratíva nemá v úmysle ustúpiť v otázkach kľúčových pre otvorenie Hormuzského prielivu. Cena futures na ropu Brent vzrástla na 107,84 USD za barel. Cez Hormuzský prieliv prechádza takmer 20 % globálnych dodávok ropy a LNG a jeho dlhodobé uzavretie dostalo globálny trh do bezprecedentného tempa úbytku zásob, odhadovaného na 11–12 miliónov barelov denne. Goldman Sachs varuje, že globálny ropný trh sa môže posunúť z prebytku 1,8 milióna bpd v roku 2025 do deficitu 9,6 milióna bpd v 2. štvrťroku 2026.
Tvrdosť Trumpovej rétoriky zodpovedá správam v denníku Wall Street Journal, podľa ktorých prezident nariadil svojim poradcom pripraviť sa na predĺženú blokádu iránskych prístavov na neurčito a odmietol možnosť obnovenia leteckých úderov aj stiahnutie sa z konfliktu. Iránske diplomatické požiadavky zahŕňajú vojnové reparácie, zrušenie sankcií a kontrolu nad Hormuzským prielivom, čo robí krátkodobú dohodu nepravdepodobnou. Najnovšie dáta American Petroleum Institute potvrdzujú, že uzavretie tejto trasy sa premieta do reálnych fyzických nedostatkov, a americké zásoby ropy klesli druhýkrát po sebe o 1,79 milióna barelov. Zásoby benzínu sa znížili o viac než 8,47 milióna barelov, čo naznačuje hlboké štrukturálne sprísnenie ponuky, a nie iba špekulatívny rast papierových cien.
Ceny ropy v posledných dňoch prudko rástli a približujú sa k svojim nedávnym lokálnym maximám. Ak sa situácia okolo Iránu nezlepší, nemožno vylúčiť, že by ceny teoreticky mohli opäť vystúpiť nad 110 USD za barel.
Zdroj: xStation
