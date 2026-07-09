Graf dňa 📉 Ropa klesá napriek eskalácii USA – Irán

Ropa Brent (OIL) vzrástla na vlne eskalácie na Blízkom východe, no napriek útokom na iránske základne a odvete na americké základne v regióne zostáva ropa relatívne pokojná. Kontrakt sa odrazil o viac ako 10 % od lokálneho minima, avšak rast sa zastavil presne na 23,6 % Fibonacciho retracemente posledného klesajúceho impulzu z mája tohto roka pri 80,7 USD za barel. Teoreticky môže z týchto úrovní prísť ďalší klesajúci impulz, pričom kľúčovým bude pásmo okolo 73–75 USD. Na druhej strane by prípadný rast naznačoval skok nad 84–87 USD za barel (EMA200 a 38,2 Fibo).
Graf ropy Brent (OIL, D1)
Zdroj: xStation5
Graf zobrazuje termínovú štruktúru trhu s ropou Brent, presnejšie spread medzi najbližším futures kontraktom (C01) a kontraktom s oveľa vzdialenejším dátumom exspirácie (C013). Aktuálna úroveň okolo 4,5 USD ukazuje, že napriek výraznému ústupu od maxím trh stále oceňuje napätie v krátkodobých dodávkach ropy.
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Červená čiara znázorňuje cenový rozdiel medzi najbližším kontraktom (front month) a kontraktom s oveľa neskorším dátumom splatnosti. Aktuálne spread dosahuje približne 4,49 USD za barel – kladný spread znamená, že najbližší kontrakt je drahší ako vzdialenejší, čiže trh sa nachádza v stave backwardation. Takáto situácia zvyčajne svedčí o napätej ponuke alebo veľmi silnom krátkodobom dopyte po fyzickej rope.
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Čím vyšší spread, tým väčšiu prémiu je trh ochotný zaplatiť za okamžitú dodávku – preto sú na grafe viditeľné veľmi vysoké hodnoty počas šoku po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022 a opäť v období eskalácie geopolitického napätia v Iráne v roku 2026.
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Keď spread klesne na nulu alebo sa stane záporným, trh prechádza do contango (vzdialené kontrakty sú drahšie ako najbližší). Zvyčajne to signalizuje komfortnú ponuku, vysoké zásoby alebo očakávanie slabšieho dopytu – to v súčasnosti nepozorujeme.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
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