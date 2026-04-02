Graf dňa: Ropa po Trumpovom prejave o Iráne prudko rastie 🛢️ 📈 Opustia USA Hormuzský prieliv❓(02.04.2026)

Ropa Brent prudko rastie späť nad 100 USD za barel (OIL: +7,6 %) a vymazáva takmer všetky straty z posledných troch seáns. Prejav Donalda Trumpa neponúkol žiadne konkrétne „exit strategies“ na ukončenie konfliktu a jeho jastrabí tón podkopal optimizmus trhu, ktorý predtým stavil na oživenie po iránskych vyhláseniach o pripravenosti na mierové rokovania.
Kontrakt na OIL sa dynamicky vracia nad 10-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA10, žltá farba), čo potvrdzuje silný rastový trend. Cena sa však približuje k opakovane testovanej rezistencii na 110 USD a takmer prekúpený RSI (blízko 70) môže obmedziť ďalší rast nad túto úroveň. Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa rast OIL?
- Donald Trump vo svojom prejave oznámil, že strategické ciele „Operation Epic Fury“ sú takmer spllnené a že vojna v Iráne bude trvať približne ešte dva až tri týždne. Zaviazal sa k finálnemu zničeniu iránskeho jadrového a raketového programu a pohrozil údermi na energetickú infraštruktúru. Hoci prejav z veľkej časti zopakoval viacero Trumpových známych postojov, jeho komentáre k Hormuzskému prielivu a celkovo bojovný tón oslabili optimizmus, ktorý bol na trhoch viditeľný v posledných seansách.
- Prezident USA zľahčoval význam Hormuzského prielivu pre Spojené štáty a tvrdil, že krajina je energeticky nezávislá. Vyzval ázijské a európske krajiny, aby si trasu chránili samy, a naznačil, že by namiesto toho mali nakupovať americkú ropu. Experti spochybňujú jeho optimizmus v súvislosti s rýchlym poklesom cien palív. Upozorňujú na trvalé škody na infraštruktúre a rekordné náklady na energie v USA, ktoré presahujú 4 USD za galón.
- Iránski vojenskí predstavitelia reagovali na Trumpov prejav sľubom, že budú vo vojne pokračovať až do „poníženia a kapitulácie“ USA a Izraela. Teherán odmietol tvrdenia, že jeho armáda bola oslabená, a pohrozil „ešte silnejšími a ničivejšími údermi“. Iránske velenie zdôraznilo, že Washington podceňuje ich strategické schopnosti, a Trumpove sľuby, že ich „vráti späť do doby kamennej“, konflikt len ďalej vyostrujú a prakticky vylučujú rýchle prímerie.
🔴Komoditné zhrnutie: Cenu ropy zostrelilo prímerie medzi USA a Iránom. Na ako dlho?
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
Zlato rastie o 2 % pre oslabujúci americký dolár 📈
Drahé kovy rastú po upokojení situácie v Iráne 📈
