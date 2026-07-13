🛢️ Graf dňa: Ropa, Warsh a inflácia – vyjde dollar zo situácie víťazne? (13.07.2026)

Týždeň sme začali výrazným rastom cien energetických surovín a širokým ústupom investorov od rizika. Je to pochopiteľne dôsledok vyhlásenia Zboru strážcov islamskej revolúcie, podľa ktorého je Hormuzský prieliv uzavretý „až do odvolania".
Geopolitika
Rast cien ropy naftovej, ktorej sú Spojené štáty čistým exportérom, ako aj návrat averzie voči riziku sú pre americkú menu priaznivými faktormi. Signály prichádzajúce z oboch strán sú však výrazne protichodné. Donald Trump odmietol vyhlásenie Teheránu a uistil, že trasa zostáva priechodná pre plavidlá pohybujúce sa v súlade s medzinárodným právom, čo môže byť jedným z faktorov, ktoré v súčasnosti spôsobujú obrat na devízovom trhu.
Obe strany avizujú ďalšiu eskaláciu. Irán varuje, že akékoľvek ďalšie kroky zo strany USA alebo ich spojencov v reakcii na blokádu sa stretnú s tvrdou odvetou. Spojené štáty naopak vyhlasujú, že ak sa Teherán blokovania drží, USA podniknú ďalšie útoky.
Trh momentálne ešte neocení čierny scenár. Rozsah rastu cien kľúčových energetických surovín je relatívne malý (neprekročili sme lokálne maximá z 8. júla).
- Za barel ropy Brent zaplatíme momentálne niečo vyše 78 dolárov, WTI sa pohybuje okolo 74 dolárov.
Situácia sa však dynamicky mení. Ďalšie útoky – najmä na plavidlá prechádzajúce prielivom – môžu viesť k náhlym skokom volatility.
Vypočutie Kevina Warsha
V utorok sa predseda Fedu postaví pred Kongres v rámci pravidelného vypočutia.
Za nami je iba jedno zasadnutie pod vedením Warsha. Trhy stále nie sú presvedčené o tom, aký bude prístup nového predsedu k menovej politike. Prvé signály – čo bolo prekvapením – boli mierne jastrabí.
Vypočutie nadobúda osobitný význam v súvislosti so Warshovou snahou zrušiť forward guidance, teda komunikáty, ktoré trhy usmerňujú v tom, akým smerom sa komitét hodlá uberať. Zámer znížiť transparentnosť činnosti Fedu si získal množstvo kritikov. Očakávame, že Warsh dostane v tejto veci veľký počet otázok.
Pripomeňme, že v poslednom dot plote, teda projekcii trajektórie úrokových sadzieb členov komitétu, sa Warsh nezúčastnil.
Graf 1: Rozdiel medzi marcovým a júnovým Dot Plotom (výška sadzieb na konci roka 2026)
Zdroj: FOMC, 13.07.2026
Hoci júnová konferencia trochu upokojila nálady, mnohí stále očakávajú, že Warsh sa bude snažiť zavďačiť Bieleho domu. Politici sa budú pravdepodobne snažiť získať odpoveď na kľúčovú otázku: v čom sa Warshov prístup k ekonomike a menovej politike líši od toho, ktorý presadzuje Trump.
Inflácia CPI
Deväťdesiat minút pred začatím vypočutia bude zverejnený júnový údaj o inflácii v Spojených štátoch. Konsenzus predpokladá žiadne výraznejšie zmeny v jadrovej miere (konsenzus 2,9 %) a mierny pokles celkovej miery (konsenzus 3,9 %). To však nie je dôvod na optimizmus. Cenové tlaky zostávajú rozhodne príliš vysoké, čo znamená, že Kongres bude požadovať veľmi presné vysvetlenia, ako Warsh hodlá infláciu dostať na cieľovú úroveň.
Graf 2: Jadrová inflácia CPI a PCE v Spojených štátoch (2016 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 10.07.2026
Na svojej prvej tlačovej konferencii nový predseda ukončil špekulácie o možnosti zvýšenia inflačného cieľa a zdôraznil, že neakceptuje zvýšenú infláciu v záujme ochrany pracovných miest. Trh jeho vyjadrenia vnímal ako relatívne jastrabí, čím zvýšil ocenenie pravdepodobnosti zvyšovania úrokových sadzieb Fedu.
Warsh však tiež zdôraznil, že sleduje to, „čo sa nachádza pred desatinnou čiarkou". Okrem toho uviedol, že „súčasné metódy merania cenových tlakov sú ďaleko od ideálu". Ako alternatívu v posledných mesiacoch prezentoval okrem iného orezaný priemer vypracovaný pobočkou Fedu v Dallase. V máji dosiahol iba 2,8 % – pred desatinnou čiarkou sa teda stále nachádzala cieľová „dvojka".
Technická analýza
Graf 3: EURUSD [D1] (23.01.2026 – 13.07.2026)
Zdroj: xStation, 13.07.2026
EURUSD sa od začiatku apríla nachádza vo výraznom klesajúcom trende. Napriek spomaleniu poklesu a zakotveniu v okolí 1,14 kurz stále zostáva hlboko pod 50-, 100- a 150-dňovými kĺzavými priemermi, ktoré plnia úlohu dynamických úrovní odporu.
- SMA50 sa takmer kryje s Fibo 38,1 (okolie 1,152), SMA 100 nájdeme v blízkosti Fibo 50 (1,159), SMA 150 nadobúda hodnoty blízke Fibo 61,8 (1,164).
Ich usporiadanie je v súlade s prevahou ponukovej strany, rovnako ako indikátor RSI (43,8).
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
BREAKING: Irán a USA sú späť za rokovacím stolom! Ropa ustupuje, akcie mierne rastú!
Chce Irán skutočne „dohodu“? Trump mení svoj naratív voči Iránu a Španielsku 💡
Denné zhrnutie – Eskalácia na Blízkom východe. FOMC sa obáva inflácie
Zápisnica FOMC: Jastrabí tón potvrdený. EURUSD napriek tomu rastie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.