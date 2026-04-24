Graf dňa: US100 (24. 4. 2026)

Index Nasdaq 100 (US100) sa pohybuje v prostredí plnom protichodných signálov, kde sa pôsobivé výsledky jednotlivých spoločností stretávajú s rastúcimi geopolitickými rizikami a štrukturálnymi zmenami v technologickom sektore. Patová situácia medzi USA a Iránom, ktorá teraz trvá už deviaty týždeň, ženie ceny ropy nahor o viac ako 10 % týždenne, čo sa premieta do rastúcich inflačných tlakov a komplikuje výhľad menovej politiky Fedu. Technologický sektor zároveň prechádza vnútorným rozdelením – Intel po výborných kvartálnych výsledkoch vyskočil o 20 %, čím podporil rast kontraktov na Nasdaq, zatiaľ čo softvérové firmy čelili výraznému výpredaju po výsledkoch spoločností IBM (-9,5 %) a ServiceNow (-17,5 %). Investori sa obávajú, že umelá inteligencia môže narušiť tradičné obchodné modely softvérových firiem. Meta oznámila prepustenie 8 000 zamestnancov v rámci presunu zdrojov smerom k AI, Microsoft po prvýkrát vo svojej histórii ponúkol dobrovoľné odstupné a OpenAI predstavil GPT-5.5. To všetko posilňuje dojem, že technologický sektor prechádza hlbokou transformáciou. Akciový trh navyše zostáva v režime úzkeho leadershipu, keď rast ťahajú takmer výlučne polovodiče – iShares Semiconductor ETF zaznamenal už 17. rastovú seansu v rade, zatiaľ čo software ETF od začiatku roka stráca už 16 %.
Na dennom grafe US100 vidíme jasný uptrend, ktorý trvá od minima okolo 24 959 bodov na prelome roka a dostal index na súčasné úrovne okolo 27 095 bodov. Cena sa pohybuje v rámci dobre štruktúrovaného rastového kanála a systematicky vytvára vyššie maximá aj vyššie minimá, čo potvrdzuje silu býkov. Za pozornosť však stojí indikátor RSI(14), ktorý dosiahol hodnotu 73,29, a prekonal tak hranicu 70, teda pásmo prekúpenosti. Historicky to signalizuje zvýšené riziko korekcie alebo aspoň konsolidácie. Posledné sviečky navyše naznačujú určité váhanie v blízkosti súčasných maxím a štvrtková seansa, počas ktorej index vytvoril nové intradenné maximum, no napokon uzavrel v červených číslach, môže byť prvým signálom, že rastové momentum slabne.
Zdroj: xStation
