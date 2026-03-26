Graf dňa 🚩VIX rastie o 2,5 % pre rastúcu neistotu na akciovom trhu (26.03.2026)

Futures na CBOE VIX dnes rastú takmer o 2,5 % v prostredí obnoveného poklesu na Wall Street a rastu cien ropy (OIL), ktorá sa opäť dostala nad hranicu 100 USD za barel. Vnútrodenná volatilita trhu bola v posledných štvrťrokoch len zriedkavo takto vysoká. Neistota investorov zostáva mimoriadne vysoká.
- Vnútrodenná volatilita futures na VIX vzrástla na najvyššiu úroveň za posledných šesť mesiacov. Tento ukazovateľ meria cenové výkyvy v rámci jedného obchodného dňa v 15-minútových intervaloch. Súčasná úroveň je približne štyrikrát vyššia než priemer, ktorý býva zvyčajne pozorovaný v obdobiach silnej trhovej paniky.
- Zároveň implikovaná volatilita pre index S&P 500, ktorá odráža očakávaný denný pohyb indexu, vzrástla na približne 1,77 %, teda na najvyššiu úroveň od apríla 2025. Za posledné tri mesiace sa objavili iba dve seansy s pohybom väčším ako 1,75 %. To naznačuje, že futures a opčné trhy započítavajú výrazne vyššiu volatilitu, než akú index S&P 500 v skutočnosti vykazuje.
VIX (časový rámec D1)
Index volatility VIX obnovuje svoj rast a opäť reaguje na support v blízkosti spodnej hranice rastúcej trendovej línie. Pohyb nad úroveň 26 by mohol zvýšiť pravdepodobnosť rastu smerom k 28, ktorá predstavuje hornú hranicu rastúceho kanála, z ktorého VIX vystúpil už minulý týždeň. Ak sa rastové momentum opäť posilní, pohyb môže byť silnejší a môže pokračovať aj nad úroveň 30.
Zdroj: xStation5
Pri pohľade na dynamiku spotového indexu VIX sa podobné historické skoky volatility často zhodovali s nákupnými príležitosťami na indexe S&P 500 v trojmesačnom horizonte. Výnimkou boli február 2020 a december 2021.
Zdroj: SubuTrade
