Graf dňa: Zlato je opäť pod tlakom pre Fed a obavy z inflácie (23. 06. 2026)

Zatiaľ čo pozornosť trhu sa často sústreďuje na výrazné poklesy indexových futures, predovšetkým po masívnom prepade SpaceX počas včerajšej seansy, rovnako dynamický výpredaj prebieha aj na trhu s drahými kovmi. Zlato klesá o 1,7 % a už sa blíži k úrovni 4 100 USD za uncu, zatiaľ čo striebro stráca takmer 4 % a je blízko úrovne 62 USD za uncu.
Od dosiahnutia rekordnej úrovne okolo 5 600 USD na konci januára stratilo zlato od začiatku roka už približne 5 %. Len v aktuálnom štvrťroku potom zaznamenalo pokles takmer o 12 %, čím vymazalo všetky tohtoročné zisky. Obavy z pretrvávajúcej inflácie efektívne zatienili dočasný optimizmus spojený s mierovými rokovaniami medzi USA a Iránom, ktoré aktuálne stlačili cenu ropy Brent pod 78 USD.
Inflačný tlak a jastrabí Fed
- Konflikt na Blízkom východe: Konflikt, ktorý trvá už takmer štyri mesiace, spôsobil rast spotrebiteľských cien aj cien energií. To podporuje obavy, že sa inflácia môže pevnejšie usadiť.
- Výhlaď vyšších sadzieb: Rastúce ceny zvyšujú pravdepodobnosť, že sa centrálne banky rozhodnú ďalej sprísniť menovú politiku. To je priamy brzdiaci faktor pre zlato, ktoré na rozdiel od dlhopisov nenesie žiadny úrok.
- Jastrabí tón predstaviteľov: Šéf chicagského Fedu Austan Goolsbee vyjadril hlboké znepokojenie nad infláciou, ktorá zostáva jasne nad cieľom a smeruje nesprávnym smerom. Atmosféru vyostruje aj nový šéf Fedu Kevin Warsh, ktorý prijal jastrabiu rétoriku a vyhlásil absolútny boj za obnovenie cenovej stability.
- Silný americký dolár: Jastrabie trhové očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb spolu s odolnými makrodátami z USA výrazne posilnili dolár. EURUSD klesol k úrovni okolo 1,14.
Trh započítava vysokú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb už v septembri, hoci to bude náročné pre nadchádzajúce voľby v polovici funkčného obdobia a revíziu celého fungovania Fedu. Tú majú na konci tohto roka zhrnúť pracovné skupiny menované Warshom.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technická situácia a odlev kapitálu
- Pod kľúčovými kĺzavými priemermi: Technický obraz trhu sa jasne zhoršil. Ceny zlata trvalo klesli pod štyri kľúčové kĺzavé priemery: 25, 50, 100 a 200-seansový. 25-periodický priemer, ktorý sa zhoduje s klesajúcou trendovou líniou, môže teraz predstavovať krátkodobú rezistenciu.
- Nedostatok podpory zo strany fondov a dovozu: Tradičné zdroje investičného dopytu zostávajú neaktívne. Viditeľný je pokračujúci odlev kapitálu a predaj podielov zo strany ETF krytých zlatom. Zároveň sa lokálne ceny v Číne obchodujú s diskontom voči burze Comex, čo naznačuje, že miestny dovoz trh v blízkej budúcnosti nepodporí.
- Jediný silný pilier: Jediným stabilným prvkom skladačky zostáva vysoký dopyt zo strany centrálnych bánk, pri ktorom sa očakáva, že bude pokračovať dlhší čas.
Drastické zníženie výhľadov zo strany finančných inštitúcií
Vzhľadom na zmenu očakávaní týkajúcich sa úrokových sadzieb v USA sa kľúčové investičné banky rozhodli výrazne revidovať svoje modely:
- Deutsche Bank znížila svoj výhlaď pre cenu zlata o viac než pätinu. Analytici odhadujú cenu v treťom štvrťroku na 4 300 USD a vo štvrtom štvrťroku na 4 800 USD. Banka varuje, že ak Fed naplní scenár 3–4 následných zvýšení sadzieb, zlato by mohlo klesnúť až na 3 800 USD. Trh však aktuálne započítava menej než 2 zvýšenia sadzieb.
- Goldman Sachs znížila svoj výhlaď ku koncu roka o 500 USD a stanovila nový cieľ na 4 900 USD za uncu. Táto zmena vychádza z predpokladu, že americká centrálna banka tento rok nepristúpi ani k jednému zníženiu sadzieb.
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