🟡Graf dňa: Zlato klesá pred zverejnením inflácie (12.05.2026)

- Zlato klesá pod 4 700 USD za uncu.
- Kľúčovým makroekonomickým reportom pre zlato a dolár je zverejnenie amerického CPI.
- Nedávne dáta od World Gold Council za 1. štvrťrok 2026 boli pre zlato podporné, no mali aj niekoľko menších negatív.
Ceny zlata počas utorkovej seansy strácajú približne 0,5 % po niekoľkých dňoch stagnácie a neúspešnom pokuse o rozhodnejší prielom nad úroveň 4 700 USD za uncu. Cena sa naďalej drží pod 100-periodovým kĺzavým priemerom a klesajúcou trendovou líniou.
Dnes pozorujeme mierne silnejší dolár. Dôvodom sú nielen očakávania vyššej inflácie, ale aj geopolitická patová situácia na Blízkom východe. Správy naznačujú, že Trump zvažuje obnovenie bojových akcií v Iráne po odmietnutí najnovšieho mierového plánu.
Dnešná inflácia CPI by mala vzrásť na 3,7 % r/r, zatiaľ čo jadrová inflácia by mala dosiahnuť 2,7 % r/r. Ak sa inflácia ukáže ako „lepkavá“, tlak na centrálnu banku vzrastie. To by mohlo v krátkodobom horizonte zaťažiť drahé kovy. Na druhej strane treba spomenúť, že striebro včera prerazilo zo svojej rezistenčnej zóny, a to spolu s prudkým odrazom cien medi.
Fundamentálny výhľad pre zlato zostáva solídny. Dopyt podporujú nákupy centrálnych bánk a retailoví investori nakupujúci fyzické zlato. Dopyt po ETF však v 1. štvrťroku výrazne klesol a zatiaľ sme nevideli významnejšie oživenie, a to ani pri rekordných maximách na Wall Street. Zlato potrebuje jasné zlepšenie situácie na Blízkom východe a istotu, že inflácia je iba prechodná a nespustí novú vlnu zvyšovania úrokových sadzieb.
Kľúčové dáta: report World Gold Council
- Celkový dopyt vrátane OTC vzrástol o 2 % r/r na 1 230 ton. Naopak bez započítania OTC klesol o 9 % r/r a 10 % k/k.
- Rekordné nákupy centrálnych bánk: Centrálne banky nakúpili 243 ton zlata.
- Spotreba šperkov: Dopyt po šperkoch prudko klesol takmer o 1/4 medziročne aj medzikvartálne na 335 ton.
- Ponuka zlata: Celková ponuka medziročne vzrástla len minimálne a dosiahla 1 230 ton. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma štvrťrokmi však ide o výrazný pokles, čo môže naznačovať možný pokračujúci deficit.
