Graf dňa: Zlato sa prepadá pod 4000 USD pod tlakom jastrabieho Fed 🟡 📉 (01.07.2026)

Zlato sa vracia pod psychologickú hranicu 4000 dolárov za uncu a zostáva uväznené na 8-mesačných minimách pod tlakom čoraz silnejších očakávaní zvyšovania úrokových sadzieb v USA. Objemy zostávajú tlmené vzhľadom na rad kľúčových dát a udalostí dôležitých z pohľadu Fed, ktoré sú naplánované na tento týždeň, pričom technický klesajúci trend zostáva neotrasený bez jasných vyhliadok na zmenu.
Tlak na GOLD trvalo stlačil kotácie kontraktu pod 300-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA300, čierny) po prvýkrát od októbra 2023. Kľúčové kĺzavé priemery potvrdzujú medvedí impulz (kratšie pod dlhšími), keďže cena konzistentne obchoduje pod EMA10 (žltý). Kontrakt sleduje trajektóriu USDIDX a v súčasnosti testuje podporu z októbra 2025, čím vymazáva 100 % dynamických ziskov z prelomu rokov 2025/2026. Zdroj: xStation5
Čo dnes formuje zlato?
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Dolár sa vracia k rastu: index amerického dolára sa dnes vrátil k výraznému rastu (USDIDX: +0,2 %) po tom, čo včerajšia relácia len s ťažkosťami zastavila korekciu trvajúcu tri dni. Americká mena sa aktuálne nachádza na takmer 14-mesačných maximách, ktoré sú dodatočne podporené stále rastúcimi očakávaniami jastrabieho kroku Fed v roku 2026. Swapový trh v súčasnosti oceňuje takmer 70 % pravdepodobnosť septembrového zvýšenia úrokových sadzieb, čo zaťažuje aktíva negenerujúce úroky, vrátane drahých kovov.
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Rastúce výnosy dlhopisov priťahujú kapitál: výnosy 10-ročných amerických dlhopisov vzrástli za posledných 24 hodín o 10 bázických bodov (z 4,36 % na začiatku včerajšej relácie na aktuálnych 4,46 %), pričom v porovnaní s januárom sme približne o 30 bázických bodov vyššie. To znamená, že dlhový trh si de facto sám ocenil zvýšenie úrokových sadzieb v USA, ktoré od decembra 2025 zostávajú na nezmenenom nivó (3,5–3,75 %).
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Nabitý makro kalendár obmedzuje chuť kupujúcich: dočasná úľava na zlate zo začiatku týždňa, vygenerovaná optimistickou prognózou Goldman Sachs, sa neudržala pod tlakom nadchádzajúcich kľúčových dát dôležitých pre Fed (a trhy). Kevin Warsh dnes vystúpi na fóre centrálnych bánk organizovanom ECB v Sintre a pre trhy bude kľúčové, či sa nový šéf Fed vyjadrí k výrazne jastrabím komentárom ostatných členov FOMC a k návratu inflácie nad 4 %. Okrem toho nás čakajú údaje z amerického trhu práce, takže špekulatívny dopyt by mal zostať tlmený až do objavenia sa nových signálov.
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