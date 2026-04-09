Graf dňa: Zlato stráca všetku dynamiku uprostred vojny a neistoty okolo politiky 🟡 (09.04.2026)

Kontrakty na zlato sa zastavili napriek včerajšiemu pokusu preraziť nad lokálne maximum pri 4 770 USD za uncu. Minimálna volatilita tejto komodity, ktorá bola počas roka 2025 hlavným motorom rastu, poukazuje na stagnujúci sentiment tvárou v tvár krehkému prímeriu na Blízkom východe a neistote ohľadom budúceho smerovania menovej politiky USA.
Po vytvorení formácie obráteného kladiva včera sa zlato ustálilo v pásme 4 720–4 730 USD za uncu. Indikátor RSI zostáva neutrálny a drží sa mierne pod úrovňou 50, čo poukazuje na výrazný nedostatok smeru na trhu, ktorý patril v posledných mesiacoch k najvolatilnejším. Rovnaké obavy sa premietajú aj do 10-ročných amerických štátnych dlhopisov (TNOTE, modro), ktoré pred dnešnými dátami inflácie PCE „zadržiavajú dych“. Zdroj: xStation5
Čo dnes ženie ceny zlata?
- Krehké prímerie: Člen iránskeho parlamentu dnes obvinil USA z porušenia dvojtýždňového prímeria. Vo svojom vyhlásení Mohammad Ghalibaf zdôraznil hlbokú nedôveru voči USA a poukázal na pokračujúce izraelské útoky na Libanon, drony narúšajúce iránsky vzdušný priestor a odmietnutie uznať právo Iránu pokračovať v obohacovaní uránu. Kým sa Washington od otázky Libanonu dištancuje, toto napätie vedie k pokračujúcej blokáde Hormuzského prielivu.
- Spektrum rizík a chýbajúci smer v zápisnici Fedu: Hoci niektorí investori včerajšiu zápisnicu zo zasadnutia FOMC označili za „zastaranú“, práve ona do veľkej miery vysvetľuje nedostatok zhody ohľadom budúcej trajektórie úrokových sadzieb — a tým aj relatívnej atraktivity zlata v porovnaní s úročenými dlhopismi. Po šoku v cenách energií sa vo Fede znovu otvorila debata o možnom zvyšovaní sadzieb. Tento jastrabí tón je však tlmený obavami z náhleho kolapsu trhu práce, ak by ponukový šok pretrvával. Rastúca pravdepodobnosť stagflácie — teda vysokých cien ťahaných ropou spolu s prepúšťaním pre znižovanie nákladov — predstavuje riziko pre obe strany mandátu Fedu a ponecháva menovú politiku vo veľmi zložitej situácii.
- Trhová nerozhodnosť ohľadom hlavného scenára: Vyhliadka na agresívne zvyšovanie sadzieb v USA síce ochladla, no nahradil ju stav vyčkávania. Swapový trh teraz oceňuje len 25 % pravdepodobnosť jediného zníženia sadzieb do konca roka 2026. Pre porovnanie, členka FOMC Michelle Bowman sa nedávno vyslovila za tri zníženia sadzieb. Inflačný výhlaď je teraz vo výsledku do veľkej miery v rukách konfliktu na Blízkom východe. Ďalšie výkyvy sentimentu tak budú ešte viac sťažovať čítanie trhov, ako sú zlato alebo TNOTE.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.