Hedžové fondy menia stávky na pšenicu ⚠️

- Hedžové fondy sú na pšenici prvýkrát od roku 2022 v čisto býčej pozícii.
- Dôvodom sú najmä sucho v USA a problémy s dodávkami palív a hnojív.
- Dlhé pozície vzrástli na 117 375 lotov, čo je najviac za viac než šesť rokov.
- Krátkodobo ceny korigovali, no sentiment na trhu zostáva výrazne silnejší než predtým.
Hedžové fondy sa prvýkrát za takmer štyri roky priklonili k rastovému výhľadu na pšenicu. Podľa dát americkej CFTC prevýšili dlhé pozície na chicagskej pšenici krátke kontrakty o 8 641 lotov, čo znamená obrat po dlhom období negatívneho sentimentu, ktoré trvalo od júna 2022.
Za zmenou nálady stojí najmä kombinácia geopolitických a klimatických faktorov. Výrazne vzrástol počet dlhých pozícií na 117 375 lotov, teda na najvyššiu úroveň za viac ako šesť rokov, zatiaľ čo objem krátkych pozícií klesol na 108 734 lotov. Investori tak začínajú viac staviť na možnosť ďalšieho rastu cien.
Významným podporným faktorom je pokračujúce sucho v oblasti US Plains, ktoré ohrozuje produkciu v jednom z kľúčových pestovateľských regiónov. Do trhu zároveň prehovára aj vojna na Blízkom východe, ktorá narušila toky palív a hnojív cez Hormuzský prieliv. Práve drahšie a horšie dostupné vstupy zvyšujú neistotu v poľnohospodárstve a podporujú obavy o budúcu ponuku.
Napätie na trhu s obilninami navyše rastie aj pre širšie obavy o potravinovú bezpečnosť. Niektorí farmári sa snažia zabezpečiť kľúčové vstupy čo najskôr, iní zvažujú prechod na plodiny, ktoré nie sú také náročné na živiny. To môže postupne zmeniť štruktúru osevných plôch aj výhlaď pre ďalšiu úrodu.
Pšenica už v marci vystúpila na najvyššiu úroveň za posledný rok, hoci časť ziskov následne odovzdala. Na začiatku tohto týždňa ceny mierne oslabili, k čomu prispela očakávaná zrážková aktivita v niektorých častiach USA aj čiastočné vyberanie ziskov po predchádzajúcom raste. Napriek tomu sa zdá, že nálada na trhu sa oproti predchádzajúcim mesiacom citeľne zlepšila.
Graf WHEAT (H4)
Cena pšenice sa aktuálne pohybuje okolo 589,14 a v posledných seansách prešla do slabšieho technického nastavenia. Po predchádzajúcom pokuse o rast nedokázala udržať vyššie úrovne a teraz sa obchoduje pod kĺzavými priemermi EMA 50 na 600,58 aj SMA 100 na 600,87, čo signalizuje prevahu predajcov. Negatívnym signálom je aj pokles pod 23,6 % Fibonacciho retracementu na 592,96, čím sa otvára priestor na test spodnej hranice sledovaného pásma okolo 577,74.
Technický obraz zhoršujú aj indikátory. CCI na -147,4 ukazuje na výrazne prepredané pásmo, čo potvrdzuje silný predajný tlak, hoci zároveň naznačuje možnosť krátkodobého odrazu. Momentum 97,64 zostáva pod neutrálnou úrovňou 100, a ďalej tak podporuje medvedí výhlaď. Po odmietnutí rastu v oblasti 617,59 sa cena obrátila nadol a vytvorila sériu slabších sviečok, čo naznačuje, že kupujúci zatiaľ strácajú kontrolu.
Z technického pohľadu bude teraz kľúčové sledovať, či si pšenica udrží oblasť okolo 577,74. Ak by táto podpora nevydržala, pokles by sa mohol ešte prehĺbiť. Naopak, na zlepšenie sentimentu by bolo potrebné vrátiť cenu späť aspoň nad pásmo 592,96 až 602,37, kde sa nachádzajú nielen Fibonacciho úrovne, ale aj oba dôležité kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
➡️EURUSD pod 1,17 pred FOMC
Dáte si TACO? Prímerie v Iráne s Janom Kofroňom z Karlovej univerzity
BREAKING: Ďalší rast zásob ropy, pokles zásob palív
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
