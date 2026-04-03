Hormuz v centre krízy: Trump hrozí, OSN hľadá riešenie ⛽

- Trump hrozí ďalšími útokmi na iránsku infraštruktúru, čo zvyšuje napätie v regióne.
- Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým rizikom pre ceny ropy aj globálny obchod.
- OSN bude hlasovať o rezolúcii na ochranu lodnej dopravy, no Čína odmieta mandát na použitie sily.
- Trhy naďalej počítajú s vyššou volatilitou a zvýšenou geopolitickou prémiou pri energiách.
Napätie okolo Iránu ďalej silnie a hlavným bodom globálnych obáv zostáva Hormuzský prieliv, ktorým bežne prúdi približne pätina svetového obchodu s ropou. Americký prezident Donald Trump v posledných dňoch výrazne pritvrdil rétoriku a pohrozil ďalšími útokmi na iránsku infraštruktúru, vrátane mostov a elektrární. Konflikt, ktorý sa rozhorel po spoločnej americko-izraelskej operácii, tak ďalej zvyšuje nervozitu na trhoch a podporuje rast cien energií.
Jedným z najvýraznejších momentov posledných dní bol americký útok na novo budovaný most medzi Teheránom a Karadžom. Iránske médiá uviedli, že pri zásahu zahynulo 8 ľudí a ďalších 95 bolo zranených. Teherán útok označil za zásah proti civilnej infraštruktúre a zároveň pokračuje v odvetných krokoch v širšom regióne. Napätie sa tak neprenáša len na iránske územie, ale aj do ďalších štátov Perzského zálivu.
Popri vojenskej eskalácii sa rozbieha aj diplomatický boj o kontrolu situácie v Hormuze. Bezpečnostná rada OSN má hlasovať o bahrajnskej rezolúcii, ktorej cieľom je ochrana komerčnej lodnej dopravy v oblasti. Návrh počíta s možnosťou využitia „všetkých nevyhnutných obranných prostriedkov“, čo však naráža na tvrdý odpor Číny. Výhrady k tvrdšiemu postupu mali aj Rusko a Francúzsko, takže výsledok hlasovania zostáva neistý.
Bahrajn má podporu časti arabských štátov aj Washingtonu, pretože bezpečná prevádzka v prielive je zásadná pre svetový obchod aj energetickú stabilitu. Zatiaľ čo viac než 40 krajín hľadá cestu k obnoveniu voľnej plavby, Irán zároveň naznačuje vlastnú predstavu kontroly nad priechodom lodí. Práve táto neistota drží na trhu výraznú geopolitickú prémiu a zvyšuje citlivosť investorov na akýkoľvek ďalší posun v konflikte.
Pre finančné trhy je situácia jasným varovaním. Kým nebude zabezpečený bezpečný priechod cez Hormuz, pod tlakom zostanú predovšetkým odvetvia citlivé na ceny palív, doprava a priemysel. Naopak, podporu môžu naďalej nachádzať ropa, energetické spoločnosti a čiastočne aj obranný sektor. Investori tak teraz sledujú nielen vojenský vývoj, ale aj to, či OSN dokáže ponúknuť aspoň základný rámec na stabilizáciu oblasti.
