Hrozí rozpad OPEC? Irak najprv pohrozil odchodom, následne to poprel 🛢️

Irak podľa tamojšieho ministerstva ropy neuvažuje o vystúpení z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo ministerstvo naznačilo, že odchod z OPEC by mohol byť jednou z možností, ak Bagdad nedostane väčší priestor na navyšovanie ťažby.
Ministerstvo ropy vo svojom následnom vyjadrení uviedlo, že správy o možnom ukončení členstva v OPEC neodrážajú oficiálny postoj irackej vlády. Dodalo, že ani premiér, ani vláda nepredložili návrh na vystúpenie z organizácie.
Skorší komentár ministerstva pritom vyznel výrazne ostrejšie. Irak v ňom naznačil, že ak mu OPEC neumožní zvýšiť produkciu ropy, bude potrebné rozhodnúť, či v organizácii zostať, alebo ju opustiť.
Celá situácia ukazuje na napätie medzi irackou snahou zvýšiť vlastnú ťažbu a pravidlami OPEC, ktorý sa prostredníctvom produkčných limitov snaží ovplyvňovať rovnováhu na globálnom trhu s ropou. Irak patrí medzi významných producentov v rámci kartelu a prípadné spory o kvóty sú preto pre trh citlivou témou.
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