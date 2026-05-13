Indom zdražie zlato 🪙 Vláda potrebuje doláre na ropu, plyn a hnojivá 🛢️

- India zvýšila dovozné clá na zlato, aby znížila tlak na devízové rezervy a ochránila rupiu.
- Zlato je treťou najväčšou dovoznou položkou Indie s hodnotou 72 miliárd dolárov, hneď po rope a elektronike.
- Indické domácnosti podľa odhadov držia približne 34 600 ton zlata v hodnote okolo 5,2 bilióna dolárov.
- Vyššie clá môžu časť dopytu obmedziť, ale zároveň zvyšujú riziko pašovania a obchádzania oficiálnych kanálov.
India pristúpila k výraznému zvýšeniu dovozných ciel na zlato len niekoľko dní po tom, čo premiér Naréndra Modi vyzval obyvateľov, aby sa nákupom tohto kovu aspoň na jeden rok vyhli. Cieľom vlády je ochrániť devízové rezervy v čase, keď sa indická ekonomika dostáva pod tlak kvôli vojne na Blízkom východe a prudkému rastu cien energií. India patrí medzi krajiny veľmi citlivé na narušenie dodávok ropy a plynu cez Hormuzský prieliv, pretože vysoký účet za dovoz energií okamžite zhoršuje obchodnú bilanciu, zvyšuje tlak na domácu menu a núti vládu starostlivejšie rozhodovať, kam budú smerovať obmedzené dolárové zdroje. Modi sa preto snaží prezentovať obmedzenie nákupov zlata ako krok na ochranu národnej ekonomiky, nie iba ako zásah do spotrebiteľského správania. Problém však spočíva v tom, že zlato má v Indii oveľa hlbší význam než len investičné aktívum alebo luxusný tovar.
Pre stovky miliónov Indov je zlato súčasťou svadieb, náboženských sviatkov, rodinných tradícií aj medzigeneračného odovzdávania bohatstva. Šperky nevesty často nie sú vnímané iba ako ozdoba, ale aj ako forma finančnej istoty, ktorú si žena prináša do nového života. Práve preto každá svadobná sezóna, festival alebo priaznivý deň v kalendári privádza do klenotníctiev obrovské množstvo kupujúcich. India je po Číne druhým najväčším spotrebiteľom zlata na svete a každoročne dováža zhruba 600 až 800 ton tohto kovu. Podľa odhadov Morgan Stanley držia indické domácnosti približne 34 600 ton zlata vo forme prsteňov, náramkov, náhrdelníkov, zliatkov alebo šperkov uložených v domácnostiach, bankových schránkach či chrámových trezoroch. Pri súčasných medzinárodných cenách by táto zásoba zodpovedala hodnote okolo 5,2 bilióna dolárov, čo ukazuje, akú obrovskú úlohu zlato v indickej spoločnosti skutočne zohráva.
Zlato je pre indické domácnosti dôležité aj preto, že funguje ako ochrana proti inflácii a ako bezpečný uchovávateľ hodnoty. Najmä vo vidieckych oblastiach a v neformálnej ekonomike nemá mnoho ľudí plnú dôveru v bankové produkty, dôchodkové systémy alebo kapitálové trhy. Ak je dobrá úroda alebo sa podnikaniu darí, prebytočné peniaze často končia práve v zlate. Je hmatateľné, prenosné, nevyžaduje zložité papierovanie a nie je záväzkom žiadnej inej inštitúcie. Táto vlastnosť z neho robí mimoriadne atraktívnu formu úspor, ale zároveň vytvára problém pre celú ekonomiku. India totiž produkuje len zanedbateľné množstvo zlata doma, a preto je takmer úplne závislá od dovozu. Kov do krajiny prúdi napríklad z Dubaja, Hongkongu alebo Švajčiarska. Veľkú časť dovozu zabezpečujú banky, ktoré zlato následne dodávajú klenotníkom a obchodníkom, zatiaľ čo rafinérie dovážajú surový materiál na spracovanie. Každá dovezená unca sa však platí v dolároch, čo je presne miesto, kde sa vášeň Indov pre zlato mení na makroekonomický problém.
Zdroj: Bloomberg
Graf najväčších indických dovozov jasne ukazuje, prečo vláda rieši práve zlato. Najväčšou položkou je stále ropa s objemom dovozu 174 miliárd dolárov, nasledovaná elektronikou za 116 miliárd dolárov. Zlato je však už treťou najväčšou dovoznou položkou s hodnotou 72 miliárd dolárov, čím sa radí pred stroje za 62 miliárd dolárov a výrazne nad neželezné kovy za 29 miliárd dolárov. To znamená, že zlato nie je pre Indiu len kultúrnou alebo investičnou témou, ale významnou položkou zahraničného obchodu, ktorá priamo ovplyvňuje stabilitu meny a potrebu devízových rezerv. Indická vláda preto dúfa, že obmedzenie nákupov zlata pomôže zlepšiť obchodnú bilanciu, znížiť deficit bežného účtu a stabilizovať rupiu. Indická mena tento rok oslabila voči doláru približne o 6 % a patrí medzi najslabšie hlavné ázijské meny. Tlak zvyšuje aj odlev zahraničného kapitálu, keďže zahraniční investori tento rok stiahli z indických akcií viac než 22 miliárd dolárov.
V takejto situácii sa každý dolár stáva dôležitým, najmä ak ho krajina potrebuje na nákup ropy, skvapalneného ropného plynu alebo hnojív, ktorých ceny kvôli vojne v Iráne prudko vzrástli. Pre vládu sú nákupy zlata problematické aj preto, že ich často považuje za neproduktívny dovoz. Na rozdiel od strojov alebo technológií zlato priamo nezvyšuje výrobnú kapacitu ekonomiky a nepodporuje domáci priemysel rovnakým spôsobom. Z pohľadu štátu preto odčerpáva doláre z rezerv bez toho, aby prinášalo okamžitý rast produktivity. Práve preto sa politici snažia obmedziť najmä dobrovoľné a neesenciálne nákupy, napríklad tie spojené so svadbami, kde býva dopyt po zlate tradične veľmi silný. Úspech opatrenia však nie je istý. Vyššie clo zdraží zlato v celom dodávateľskom reťazci, od obchodníkov s drahými kovmi až po rodiny plánujúce svadbu. Časť kupujúcich preto môže nákupy odložiť alebo znížiť ich objem. Zároveň však platí, že zlato v posledných rokoch výrazne zdraželo, čo môže časť investorov presvedčiť, že sa oplatí nakupovať aj napriek vyššej cene.
Ak budú ľudia očakávať ďalší rast hodnoty zlata, zvýšenie cla môže ich rozhodnutie ovplyvniť len obmedzene. Rizikom je aj rast pašovania, pretože čím vyššie je dovozné clo, tým väčšia je motivácia doviezť zlato do krajiny nelegálne a zarobiť na rozdiele medzi oficiálnou a neoficiálnou cenou. India s týmto problémom bojovala už v minulosti a prudké zvýšenie ciel môže čierny trh znovu posilniť. Vláda tak stojí pred zložitou úlohou: potrebuje znížiť tlak na devízové rezervy, ale zároveň nesmie vytvoriť podmienky, ktoré povedú k masívnemu obchádzaniu pravidiel. Celkovo možno povedať, že Modiho výzva na obmedzenie nákupov zlata ukazuje, aká napätá je situácia v indickej ekonomike. V čase drahej ropy, slabšej rupie a geopolitickej neistoty sa vláda snaží presmerovať doláre tam, kde sú pre krajinu najdôležitejšie. Problémom však je, že zlato v Indii nie je bežný luxusný tovar, ale hlboko zakorenená súčasť spoločnosti, rodinného bohatstva aj finančnej bezpečnosti. Práve preto bude veľmi ťažké zmeniť správanie domácností iba vyššími clami a politickou výzvou.
Graf GOLD (D1)
Cena zlata sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 4 699 USD a po prudkom raste z konca roka 2025 prešla do širšej konsolidácie. Po dosiahnutí výrazného maxima nad 5 600 USD prišlo silné vyberanie ziskov, ktoré cenu stiahlo späť k oblasti okolo 4 100 USD. Odvtedy sa trh pohybuje prevažne do strany a snaží sa stabilizovať v blízkosti kĺzavých priemerov. Aktuálne sa cena nachádza tesne pod SMA 100 na hodnote 4 801 USD, ale zároveň nad EMA 50 okolo 4 724 USD, čo ukazuje na nerozhodné technické nastavenie bez jasného trendového smeru.
Z technického pohľadu je kľúčové, že zlato v posledných týždňoch nedokázalo výraznejšie preraziť nad oblasť 4 800 USD, kde sa nachádza dôležitá rezistencia v podobe 100-dňového kĺzavého priemeru. Ak by sa cena dostala stabilne nad túto hladinu, mohlo by dôjsť k obnoveniu rastového scenára a trh by mohol znovu zamieriť k úrovniam okolo 5 000 USD. Naopak, ak zlato neudrží oblasť okolo 4 700 USD, môže sa zvýšiť riziko návratu k podpore v pásme 4 400–4 500 USD, kde sa v minulosti objavoval nákupný záujem.
Zdroj: xStation5
