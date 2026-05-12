Veľká poľnohospodárska dohoda na spadnutie? Čína a USA rokujú o nákupoch kukurice 🌽

- Čína rokuje s USA o nákupoch kukurice, ciroku, výpalkov a sójových bôbov.
- Dohoda by mohla byť súčasťou širšieho obchodného kompromisu počas summitu Trump–Si.
- Čínsky dovoz kukurice v 1. štvrťroku medziročne vzrástol, najmä z Brazílie a Ruska.
- Prípadný návrat Číny k americkým plodinám by mohol podporiť amerických farmárov aj trhový sentiment.
- Čína rokuje s USA o nákupoch kukurice, ciroku, výpalkov a sójových bôbov.
- Dohoda by mohla byť súčasťou širšieho obchodného kompromisu počas summitu Trump–Si.
- Čínsky dovoz kukurice v 1. štvrťroku medziročne vzrástol, najmä z Brazílie a Ruska.
- Prípadný návrat Číny k americkým plodinám by mohol podporiť amerických farmárov aj trhový sentiment.
Čína a Spojené štáty vedú rokovania o možných nákupoch amerických poľnohospodárskych plodín, medzi ktorými figurujú kukurica, cirok, sušené liehovarské výpalky aj sójové bôby. Dohoda by mohla byť oznámená počas návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, kde sa má stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Pre obe strany ide o veľmi citlivý moment, pretože Washington aj Peking sa snažia udržať krehké obchodné prímerie a zabrániť návratu k tvrdšej colnej eskalácii. Poľnohospodárske nákupy preto nie sú iba otázkou komoditného trhu, ale môžu sa stať dôležitou súčasťou širšej politickej dohody medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Rokovania zatiaľ pokračujú a konkrétne objemy ani načasovanie prípadných nákupov nie sú definitívne stanovené. Ak by však k dohode skutočne došlo, išlo by o významný signál pre amerických farmárov, ktorí boli v posledných rokoch silno zasiahnutí napätím medzi USA a Čínou. Peking sa v minulom roku americkým poľnohospodárskym produktom z veľkej časti vyhýbal, pretože Spojené štáty zvýšili clá na viaceré čínske výrobky. Až neskoršie obchodné prímerie obnovilo časť tokov, predovšetkým pri sóji, ktorej Čína po uvoľnení napätia nakúpila približne 12 mil. ton. Práve preto by prípadné obnovenie nákupov kukurice a ďalších plodín mohlo byť vnímané ako ďalší krok smerom k opatrnej normalizácii obchodných vzťahov.
Kukurica by v prípadnej dohode zohrávala nielen ekonomickú, ale aj výrazne diplomatickú úlohu. Peking poľnohospodárske nákupy tradične využíva ako vyjednávací nástroj, pretože majú priamy politický dopad v amerických poľnohospodárskych štátoch, kde sú farmári citliví na exportné príležitosti aj vývoj cien plodín. Pre Trumpovu administratívu by oznámenie čínskych nákupov mohlo predstavovať viditeľný úspech pred domácim publikom, zatiaľ čo Čína by získala priestor na vyjednanie širších ústupkov v oblastiach, ako sú clá, technológie alebo geopolitické témy. Práve táto kombinácia ekonomických a politických motívov robí z kukurice jednu z dôležitých vyjednávacích kariet pred summitom Trump–Si.
Prípadný poľnohospodársky prielom však stále nie je istý, pretože vzťahy medzi USA a Čínou zostávajú napäté pre širšie strategické otázky. Medzi najcitlivejšie témy patria Taiwan, Irán aj dlhodobá bezpečnostná rivalita medzi Washingtonom a Pekingom. Tieto geopolitické spory môžu ľahko prevážiť nad snahou uzavrieť čiastkovú dohodu v oblasti obchodu s plodinami. Podľa informácií z trhu by navyše akýkoľvek významnejší záväzok Číny pravdepodobne vyžadoval širšiu politickú dohodu medzi oboma stranami, nie iba samostatnú komoditnú dohodu zameranú na kukuricu alebo sóju.
Z pohľadu trhu je dôležité, že dovoz kukurice môže byť pre Čínu opäť atraktívnejší než v predchádzajúcich obdobiach. Domáce ceny vzrástli po tom, čo silné dažde poškodili časť úrody, a dovoz kukurice sa v 1. štvrťroku medziročne strojnásobil. Väčšina týchto dovozov zatiaľ pochádzala z Brazílie a Ruska, ale podľa obchodníkov sa americká kukurica stáva konkurencieschopnejšou aj napriek dodatočnému 10% clu, ktoré na americké produkty stále dopadá. To naznačuje, že motivácia Číny nemusí byť iba politická, ale aj praktická, pretože zahraničné dodávky môžu pomôcť stabilizovať domáci trh a zmierniť tlak na ceny.
Súčasný rast dovozov je však potrebné vnímať v širšom kontexte. Čína v roku 2021 doviezla rekordných 28,4 mil. ton kukurice, pretože pokles zásob tlačil domáce ceny výrazne nahor. Následne však dopyt po zahraničnej kukurici citeľne oslabil a v minulom roku sa dovoz prepadol iba na 2,65 mil. ton. To znamená, že prípadný návrat Číny k americkej kukurici by bol dôležitým politickým aj trhovým signálom, ale nemusel by automaticky znamenať návrat k rekordným objemom z minulosti. Trh preto bude sledovať nielen samotné oznámenie dohody, ale predovšetkým konkrétne objemy, termíny dodávok a to, či pôjde o jednorazový nákup, alebo začiatok trvalejšej obnovy obchodných tokov.
Pre amerických exportérov by dohoda mohla znamenať vítané oživenie po období obmedzených dodávok. Posledné výrazné nákupy americkej kukurice zo strany Číny prebehli približne pred dvoma rokmi a americké zásielky od polovice roka 2025 podľa dostupných dát neprechádzali čínskymi colnicami vo významnejšom objeme. Ak by sa obchod obnovil, mohlo by to podporiť ceny kukurice, zlepšiť náladu v americkom poľnohospodárskom sektore a posilniť očakávania širšej obchodnej stabilizácie medzi USA a Čínou. Pozitívny dopad by sa pritom nemusel obmedziť iba na farmárov, ale mohol by sa prejaviť aj pri prepravných spoločnostiach, exportných termináloch a firmách napojených na skladovanie či obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami.
Z investorského pohľadu môže prípadná dohoda ovplyvniť nielen trh s kukuricou a sójou, ale aj akcie poľnohospodárskych obchodníkov, producentov hnojív, prepravných firiem a spoločností napojených na exportnú infraštruktúru. Zároveň by išlo o signál, že aj napriek pretrvávajúcemu geopolitickému napätiu stále existuje priestor na pragmatické dohody tam, kde majú obe strany jasný ekonomický záujem.
Celkovo možno povedať, že rokovania o nákupoch amerických plodín sú dôležitým testom krehkého obchodného prímeria medzi USA a Čínou. Kukurica sa v tomto prípade nestáva iba poľnohospodárskou komoditou, ale aj vyjednávacou kartou, ktorá môže pomôcť otvoriť cestu k širšej dohode. Výsledok summitu Trump–Si preto bude dôležitý nielen pre amerických farmárov, ale aj pre komoditné trhy, logistické spoločnosti a investorov sledujúcich ďalší smer vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom.
Graf CORN (H1)
Cena kukurice sa po predchádzajúcej korekcii výrazne stabilizovala a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 477,83 USD. Trh sa po odraze od lokálneho minima v oblasti 461,03 USD posunul späť nad kľúčové kĺzavé priemery a teraz testuje dôležitú rezistenciu na 61,8 % Fibonacciho retracemente, ktorá sa nachádza na hodnote 477,35 USD. Práve táto oblasť je pre ďalší vývoj veľmi dôležitá, pretože jej potvrdené prerazenie by mohlo otvoriť priestor na pokračovanie rastu smerom k vyšším úrovniam. Pozitívny technický signál zároveň prichádza aj od kĺzavých priemerov, pretože cena sa drží nad EMA 50 na úrovni 473,08 USD aj nad SMA 100 na hodnote 472,54 USD. To naznačuje, že krátkodobo prevažujú kupci. Oba priemery sa navyše nachádzajú veľmi blízko pri sebe a cena ich dokázala prekonať smerom nahor, čo môže signalizovať postupné zlepšovanie trendu po predchádzajúcom poklese.
Z pohľadu Fibonacciho hladín je najbližšou rezistenciou práve oblasť 477,35 – 477,83 USD, kde sa cena aktuálne nachádza. Ak sa trhu podarí túto zónu udržať a rozšíriť rast, ďalšou cieľovou úrovňou môže byť 481,79 USD, teda 78,6 % retracement. Nad touto hladinou by sa pozornosť presunula k predchádzajúcemu maximu okolo 487,44 USD. Naopak, ak by kupci nedokázali súčasné prerazenie potvrdiť, prvou dôležitou podporou je oblasť 474,24 USD, nasledovaná pásmom kĺzavých priemerov okolo 473 USD. Práve návrat pod túto oblasť by bol prvým varovaním, že súčasný rast zatiaľ nemá dostatočnú silu a trh môže prejsť späť do konsolidácie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Polovodiče odvádzajú pozornosť od Iránu
Čína, Saudi Aramco a ropa - čo ďalej?
Trump mieri do Číny prvýkrát od roku 2017 🌏
📈 EURUSD rastie o 0,4 % pred zverejnením NFP
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.