Energetická bezpečnosť niečo stojí: Európa rieši podporu drahšej ťažby 💶

- Equinor chce rokovať s európskymi odberateľmi vrátane Nemecka o podpore nákladnejšej ťažby ropy a plynu.
- Firma čelí očakávanému poklesu produkcie v Severnom mori a hľadá nové zdroje na stabilizáciu výstupu.
- V hre je aj väčšia aktivita v Arktíde, čo však naráža na politické a environmentálne otázky.
- Nórsko je pre Nemecko kľúčovým dodávateľom plynu a pokrýva takmer polovicu jeho dovozu.
Nórska energetická spoločnosť Equinor sa chystá rokovať s významnými európskymi odberateľmi o tom, či by boli ochotní podporiť projekty zamerané na ťažbu drahších zásob ropy a plynu. Firma chce podľa zdrojov osloviť zákazníkov vrátane Nemecka, aby zistila, či sú pripravení prijať dlhodobejšie finančné záväzky, ktoré by umožnili rozvoj ložísk doteraz považovaných za príliš nákladné. Takýto krok ukazuje, ako výrazne sa energetický trh zmenil po odklone Európy od ruských dodávok a v prostredí, kde vojna na Blízkom východe ďalej udržiava ceny ropy a plynu na zvýšených úrovniach.
Rokovania prichádzajú v čase, keď sa spotrebitelia po celom svete potýkajú s vyššími cenami energií a energetická bezpečnosť zostáva jednou z kľúčových tém európskej politiky. V Osle sa má 18. mája uskutočniť stretnutie organizované prevádzkovateľom plynovodov Gassco, na ktorom sa majú zúčastniť vládni predstavitelia z Nemecka, Veľkej Británie, Belgicka, Poľska a Holandska. Práve tieto krajiny patria medzi dôležitých odberateľov nórskych energetických surovín a ich ochota pristúpiť na dlhodobejšie dohody môže rozhodnúť o tom, či sa niektoré nákladnejšie projekty vôbec oplatí rozvíjať.
Equinor čelí v nasledujúcej dekáde očakávanému poklesu produkcie v Severnom mori, ktoré dlhodobo patrilo k hlavným zdrojom nórskej ropy a plynu. Firma sa preto snaží stabilizovať ťažbu a hľadá možnosti, ako využiť menšie alebo technicky náročnejšie ložiská v blízkosti existujúcich polí. Práve tieto aktíva boli v minulosti často odmietané kvôli vysokým nákladom, ale súčasné prostredie drahších energií a zvýšeného dopytu po stabilných dodávkach môže ich ekonomiku zmeniť. Ak budú európski odberatelia ochotní uzavrieť dlhodobejšie kontrakty alebo inak podporiť návratnosť projektov, môže sa ťažba predtým nerentabilných zásob stať reálnejšou.
Súčasťou širšieho výhľadu Equinoru je aj možnosť väčšej aktivity v arktickom regióne. Nórsko sa podľa zdrojov snaží presvedčiť Európsku úniu, aby zmiernila svoj odpor k ďalšiemu rozvoju ťažby v tejto oblasti. Arktída je však politicky aj environmentálne citlivá téma, pretože prípadná expanzia ťažby naráža na obavy spojené s ochranou klímy a zraniteľných ekosystémov. Equinor pripomína, že nórske spoločnosti už desaťročia vŕtajú v nezamŕzajúcich vodách severne od polárneho kruhu, no akýkoľvek ďalší posun si pravdepodobne vyžiada nielen ekonomickú, ale aj politickú podporu.
Podľa analytikov z Rystad Energy prechádza Equinor rozsiahlou reorganizáciou, ktorá má urýchliť rozvoj menších zdrojov v blízkosti existujúcich polí. Tento prístup môže byť pre firmu praktickejší než hľadanie úplne nových veľkých nálezísk, pretože využíva už existujúcu infraštruktúru a môže znižovať časť nákladov. Aj tak však bude udržanie stabilnej produkcie v nasledujúcej dekáde veľmi náročné. Ak by sa Equinoru podarilo udržať ťažbu aspoň približne na súčasnej úrovni, išlo by podľa analytikov o významný úspech nielen pre samotnú firmu, ale aj pre ďalších operátorov v nórskom energetickom sektore.
Z pohľadu Európy je úloha Nórska čoraz dôležitejšia. Po obmedzení lacnejších ruských dodávok sa Nórsko stalo hlavným dodávateľom zemného plynu pre Nemecko a pokrýva takmer polovicu jeho dovozu. Zároveň patrí medzi významných dodávateľov ropy na nemecký trh. To dáva Oslu a firmám ako Equinor silnejšiu strategickú pozíciu, pretože európske krajiny potrebujú spoľahlivé zdroje energie mimo Ruska a mimo regiónov s vysokým geopolitickým rizikom.
Celkovo možno povedať, že Equinor sa snaží využiť súčasnú energetickú neistotu na to, aby získal podporu pre projekty, ktoré by za bežných podmienok mohli byť príliš drahé. Pre európskych odberateľov pôjde o zložité rozhodnutie. Na jednej strane môžu dlhodobé záväzky znamenať vyššie náklady, na druhej strane však môžu zabezpečiť stabilnejšie dodávky v čase, keď globálne energetické trhy zostávajú napäté. Výsledok týchto rokovaní tak môže naznačiť, či je Európa pripravená platiť viac za energetickú bezpečnosť a menšiu závislosť od rizikových dodávateľov.
Graf EQNR.NO (D1)
Akcie spoločnosti Equinor prešli od začiatku roka 2026 veľmi silným rastovým pohybom, keď sa cena z oblasti okolo 240 NOK dostala až nad 400 NOK. Tento prudký rast však následne vystriedala výrazná korekcia a zvýšená volatilita. Aktuálne sa akcie obchodujú okolo úrovne 346,30 NOK, teda v blízkosti krátkodobého kĺzavého priemeru EMA 50 na hodnote 344,49 NOK. Cena sa zároveň stále nachádza výrazne nad SMA 100, ktorý leží v blízkosti 303,77 NOK, čo potvrdzuje, že hlavný trend zostáva aj napriek korekcii naďalej pozitívny.
Z technického pohľadu je teraz kľúčové, že cena testuje oblasť okolo 344–346 NOK, kde sa nachádza EMA 50 a zároveň dôležitá krátkodobá podporná zóna. Ak sa akciám podarí túto oblasť udržať, trh môže znovu hľadať priestor na rast smerom k 370 NOK a následne k predchádzajúcim maximám v blízkosti 400 NOK. Naopak prelomenie pod EMA 50 by mohlo signalizovať pokračovanie korekcie a otvoriť cestu k nižším úrovniam, predovšetkým smerom k oblasti 333 NOK a prípadne až k 303 NOK, kde sa nachádza ďalšia významná podpora v podobe SMA 100.
Zdroj: xStation5
