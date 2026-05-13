Trump mieri do Číny, ropa klesá a svet sleduje Hormuzský prieliv 🛢️

- Ceny ropy Brent a WTI klesli o 1,1 %, ale naďalej sa držia nad hranicou 100 USD za barel.
- Hlavným rizikom zostáva krehké prímerie s Iránom a obmedzenia v Hormuzskom prielive.
- Vyššie ceny ropy môžu ďalej zvyšovať inflačný tlak a komplikovať rozhodovanie Fedu.
- Trh bude citlivo sledovať summit Trumpa so Si Ťin-pchingom aj ďalší vývoj zásob v USA.
Ceny ropy dnes oslabili a prerušili tak trojdňovú rastovú sériu, keď investori opäť začali vyhodnocovať ďalší vývoj okolo krehkého prímeria na Blízkom východe. Severomorská ropa Brent klesla o 1,22 USD, teda o 1,1 %, na 106,55 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa WTI oslabila o 1,16 USD, takisto o 1,1 %, na 101,02 USD za barel. Hoci išlo o pokles, oba hlavné ropné benchmarky sa naďalej držia okolo psychologicky dôležitej hranice 100 USD za barel alebo nad ňou. To potvrdzuje, že trh stále započítava výraznú geopolitickú rizikovú prémiu. Ceny ropy podporujú najmä obavy z narušenia dodávok, keďže Teherán fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, cez ktorý za bežných okolností prúdi približne pätina svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu.
Podľa analytikov zostáva trh extrémne citlivý na každú novú správu z regiónu. To znamená, že aj relatívne malé politické alebo vojenské signály môžu vyvolať prudké cenové pohyby. Ropa sa preto nenachádza v bežnom trhovom prostredí, kde by ceny určovala najmä rovnováha medzi produkciou a spotrebou. Skôr je v režime zvýšenej neistoty, kde hlavnú úlohu zohrávajú geopolitické scenáre. Ak by došlo k ďalšiemu ohrozeniu dodávok alebo k priamemu útoku na energetickú infraštruktúru, Brent aj WTI by mohli veľmi rýchlo obnoviť rastové momentum a posunúť sa na vyššie cenové úrovne. Naopak jasnejšie známky udržania prímeria by mohli časť rizikovej prémie z cien odstrániť. Vzhľadom na rozsah doterajších výpadkov by však návrat k výrazne nižším cenám pravdepodobne nebol okamžitý.
Do celej situácie výrazne vstupuje aj Čína, ktorá je najväčším odberateľom iránskej ropy, a to napriek tlaku zo strany Trumpovej administratívy. Americký prezident Donald Trump uviedol, že si nemyslí, že bude potrebovať čínsku pomoc na ukončenie vojny s Iránom. Napriek tomu jeho plánované stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu predstavuje dôležitý geopolitický moment. Summit v Číne bude sledovaný nielen pre vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ale aj pre možný dopad na energetické trhy. Čína má v otázke iránskej ropy kľúčovú pozíciu, pretože jej dopyt pomáha Teheránu udržiavať príjmy z vývozu aj v čase sankčného tlaku. Akýkoľvek posun v postoji Pekingu, prípadne signál ochoty viac spolupracovať s USA, by mohol zmeniť očakávania týkajúce sa budúcich dodávok, a tým aj cien ropy. Na druhej strane, ak by summit nepriniesol žiadny konkrétny prielom a napätie okolo Iránu by pretrvávalo, trh by pravdepodobne ďalej počítal s vysokou rizikovou prémiou a pokračujúcou volatilitou.
Podľa Eurasia Group môže dĺžka narušenia dodávok a rozsah stratenej ponuky, ktorá už podľa odhadov presahuje 1 miliardu barelov, znamenať, že ceny ropy zostanú po zvyšok roka nad úrovňou 80 USD za barel. To je dôležité nielen pre samotné ropné spoločnosti, ale aj pre širšiu ekonomiku. Drahšia ropa sa postupne premieta do cien palív, dopravy, výroby a následne aj do spotrebiteľskej inflácie. Vojna s Iránom už podľa ekonómov začína dopadať na americkú ekonomiku, ktorá je najväčšia na svete. Vyššie ceny energií zvyšujú náklady domácností aj firiem a môžu zhoršovať spotrebiteľskú náladu. V apríli americké spotrebiteľské ceny výrazne vzrástli už druhý mesiac po sebe. To viedlo k najväčšiemu medziročnému nárastu inflácie za takmer tri roky. Tento vývoj posilňuje očakávania, že americká centrálna banka ponechá úrokové sadzby dlhší čas bez zmeny. Zníženie sadzieb v prostredí zrýchľujúcej inflácie by totiž mohlo byť pre Fed príliš rizikové. Vyššie sadzby však zároveň zdražujú úvery, brzdia investície aj spotrebu a môžu v dlhšom horizonte oslabiť dopyt po rope.
Ropný trh sa tak nachádza v zložitom strete dvoch protichodných síl. Na jednej strane stojí geopolitické napätie, obmedzené dodávky, pokles amerických zásob a riziko ďalšej eskalácie na Blízkom východe. To všetko podporuje vyššie ceny. Na druhej strane však pôsobia obavy zo spomalenia ekonomiky, drahšie financovanie a možnosť slabšieho spotrebiteľského dopytu, ktoré môžu rast cien postupne brzdiť. Podľa trhových zdrojov odkazujúcich na dáta American Petroleum Institute navyše zásoby americkej ropy klesli už štvrtý týždeň po sebe a znížili sa aj zásoby destilátov. To naznačuje, že fyzický trh zostáva napätý a že priestor na výraznejší pokles cien môže byť obmedzený, ak sa zároveň neupokojí geopolitická situácia. Celkovo možno povedať, že aktuálny pokles ropy zatiaľ nevyzerá ako zásadný obrat trendu, ale skôr ako korekcia po predchádzajúcom raste. Pre ďalší vývoj bude kľúčové, či sa podarí udržať prímerie s Iránom, či sa obnoví bežná prevádzka v Hormuzskom prielive a či summit medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom prinesie aspoň čiastočné upokojenie napätia. Dovtedy ropa pravdepodobne zostane veľmi citlivá na nové správy a môže naďalej prudko kolísať.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 100,68 USD a po predchádzajúcom raste začína strácať krátkodobé momentum. Trh sa nachádza v blízkosti dôležitej Fibonacciho hladiny 50,0 % na cene 99,91 USD, ktorá teraz funguje ako najbližšia technická podpora. Pozitívne je, že cena zostáva nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni 99,98 USD aj nad SMA 100 v blízkosti 97,60 USD. To stále naznačuje, že krátkodobý trend nie je úplne narušený. Napriek tomu je viditeľné, že po otestovaní oblasti okolo 102 USD došlo k vyberaniu ziskov a kupci zatiaľ nedokázali preraziť vyššie smerom k ďalšej rezistencii.
Z pohľadu Fibonacciho hladín je teraz kľúčové sledovať, či sa WTI udrží nad oblasťou 99,91 USD. Ak by bola táto úroveň prelomená smerom nadol, trh by mohol pokračovať k hladine 38,2 % na cene 97,30 USD, kde sa zároveň nachádza širšia podporná zóna a v blízkosti aj modrý kĺzavý priemer SMA 100. Naopak pre obnovenie rastového scenára by bolo dôležité, aby sa cena vrátila nad hladinu 102,53 USD, ktorá zodpovedá Fibonacciho úrovni 61,8 %. Jej prekonanie by mohlo otvoriť priestor na ďalší rast smerom k 106,26 USD, teda k hladine 78,6 %.
Williams %R sa prepadol do oblasti okolo -93, čo signalizuje výrazne prepredané podmienky a prudký predajný tlak. Momentum sa drží pod neutrálnou hranicou 100, konkrétne okolo 99,64, čo potvrdzuje slabnúcu silu kupcov. Tento vývoj naznačuje, že trh môže v najbližších hodinách buď hľadať technický odraz z prepredanej oblasti, alebo pri strate podpory pokračovať v poklese.
Zdroj: xStation5
