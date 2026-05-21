Irán odmieta vzdať sa uránu. Ropa okamžite zdražela o 4 %🛢️📈

- Najvyšší vodca Iránu vydal direktívu - zásoby obohateného uránu nesmú opustiť krajinu
- Ropa dnes okamžite zdražela o 4 % v reakcii na správu
- USA požadujú vývoz uránu ako podmienku mierovej dohody, Irán to odmieta
- Irán uchovával pred vojnou viac ako 440 kg uránu obohateného na 60 %, väčšina stále v Isfaháne a Natanze
- IEA: kumulatívne straty dodávok ropy od februára 2026 presahujú 1 miliardu barelov
- Celkový výpadok dodávok presahuje 14 miliónov barelov denne
- Hormuzský prieliv zostáva blokovaný, globálne zásoby ropy sa vyčerpávajú rekordným tempom
- Krehké prímerie trvá, mierové rokovania sprostredkované Pakistanom nepriniesli prielom
Správa, ktorá dnes otriasla trhmi s ropou, neprišla z ropného poľa ani z rafinérie. Prišla z Teheránu. Najvyšší vodca Iránu Mojtaba Chameneí vydal direktívu, podľa ktorej zásoby obohateného uránu nesmú opustiť krajinu a trhy reagovali okamžite. Cena ropy vyskočila o takmer 4 percentá, keďže investori si uvedomili, že mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom narážajú na ďalší zásadný kameň úrazu.
GRAF: OIL (H1)
Zdroj: xStation5
Jadrom sporu je požiadavka americkej strany, aby Irán vyviezol svoje zásoby uránu obohateného na 60 percent. Táto úroveň obohatenia je hlboko nad rámcom civilného využitia a tesne pod hranicou potrebnou na výrobu atómovej zbrane. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovane vyhlásil, že vojnu nebude považovať za ukončenú, kým zásoby obohateného uránu neopustia Irán. Podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu uchovával Irán v čase vypuknutia vojny viac ako 440 kilogramov uránu obohateného na 60 percent, pričom väčšina z toho je uložená v tunelovom komplexe v jadrovom zariadení v Isfaháne a čiastočne v Natanze.
Iránski predstavitelia však odmietajú vývoz zásob, pretože by to krajinu vystavilo väčšej zraniteľnosti voči prípadným budúcim útokom zo strany USA a Izraela. Namiesto vývoza navrhujú alternatívne riešenie, konkrétne riedenie zásob pod dohľadom agentúry. Predstavitelia iránskeho režimu zároveň varovali, že zjavné a skryté kroky nepriateľa naznačujú prípravu nových útokov, čo dokazuje hĺbku vzájomnej nedôvery medzi oboma stranami.
Pre trhy s ropou je kľúčový práve tento pat. Krehké prímerie, ktoré nasledovalo po americko-izraelských úderoch z 28. februára 2026, nedokázalo odstrániť blokádu Hormuzského prielivu, strategickej vodnej cesty, cez ktorú prechádza približne pätina celosvetovej ropy. Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry z mája 2026 dosiahli kumulatívne straty dodávok ropy od začiatku vojny viac ako miliardu barelov, pričom celkový výpadok presahuje 14 miliónov barelov denne. Podľa Goldman Sachs a Medzinárodnej energetickej agentúry sa globálne zásoby ropy vyčerpávajú rekordným tempom.
Každá správa, ktorá naznačuje predlžovanie konfliktu alebo zlyhanie rokovaní, preto vyvoláva na trhoch okamžitú reakciu. Pohyby cien ropy v rozsahu niekoľkých percent sú v súčasnom prostredí bežnou realitou a volatilita zostáva mimoriadne vysoká.
