Káva klesá na minimá z novembra 2024, zatiaľ čo Brazília smeruje k rekordnej úrode 📉

Futures na kávu Arabica na burze ICE (COFFEE) sa obchodujú na najnižších úrovniach od jesene 2024, keďže sa trh čoraz viac zameriava na prebiehajúcu úrodu v Brazílii a vyhliadku rastúcej ponuky od najväčšieho producenta kávy na svete. Ecom Group, jeden z najväčších svetových obchodníkov s kávou, naznačila, že tohtoročná úroda by mohla dosiahnuť rekordnú úroveň. Takýto výsledok by bol pre trh fundamentálne dôležitý, pretože veľká brazílska úroda by mohla pomôcť obnoviť globálne zásoby kávy. Ceny Arabiky tento rok už klesli o viac než 20 %, najmä vďaka zlepšujúcim sa očakávaniam týkajúcim sa brazílskej produkcie. Pre jasnejší obraz o pozicionovaní trhu však stojí za to pozrieť sa na to, čo veľkí špekulanti a producenti oceňujú prostredníctvom správy CFTC Commitment of Traders.
Mizne riziko nízkych zásob?
Zásoby v skladoch monitorovaných burzou sa posledných 5 rokov znižovali po niekoľkých sezónach ovplyvnených suchom a mrazmi. Trh sa postupne odkláňa od príbehu napätej ponuky a štrukturálnych deficitov smerom k očakávaniu možného prebytku.
- V krátkodobom horizonte zostáva počasie kľúčovým rizikovým faktorom. Nedávne zrážky v Brazílii vyvolali obavy z možného narušenia úrody a zhoršenia kvality zŕn vo vybraných regiónoch vrátane Minas Gerais. Meteorológovia z Climatempo predpovedajú v nasledujúcich dňoch silné zrážky a výraznú nestabilitu počasia naprieč hlavnými pestovateľskými oblasťami okolo São Paula počas budúceho víkendu.
- Zatiaľ však zrážky neboli natoľko významné, aby tohtoročnú úrodu zásadne narušili. Rabobank odhaduje, že ak nedôjde k výraznej meteorologickej udalosti, trh sa postupne presunie do fázy veľkého prebytku, čo by malo ďalej tlačiť ceny nižšie.
- Na druhej strane by silný El Niño očakávaný v sezóne 2027 mohol negatívne ovplyvniť budúcu brazílsku produkciu. Ďalšou obavou je možné oneskorenie dažďov v septembri a októbri, čo sú kľúčové mesiace pre kvitnutie.
- Súčasný pokles cien vychádza najmä z veľmi silných očakávaní pre prebiehajúcu sezónu, no trh s kávou rýchlo reaguje na akékoľvek známky rizík spojených s počasím pre budúcu úrodu. Zároveň naďalej stabilne rastie dopyt zo strany čínskych kupcov. Celkovo aktuálne dominuje scenár ťahaný ponukou, ktorý ďalej tlačí ceny nadol. Počasie v Brazílii však zostáva kľúčovým faktorom, ktorý môže rýchlo zmeniť trhovú dynamiku. Pri pohľade na graf sa ceny vrátili na úrovne naposledy zaznamenané v polovici novembra 2024.
Graf COFFEE (D1)
Pre býkov je teraz kľúčová úroveň návratu nad 280, kde vidíme dôležité historické cenové reakcie. Medvede sa zatiaľ môžu pokúsiť stlačiť ceny smerom k 240, čo predstavuje ďalšiu dôležitú price action zónu vyznačenú lokálnymi minimami z jesene 2024.
Zdroj: xStation5
Zlaďujú sa špekulanti s producentmi?
Najnovšia správa CoT pre kávu Arabica (ICE, 12. mája 2026) ukazuje trh, ktorý prechádza jasnou zmenou naratívu: od obáv z nedostatku ponuky smerom k čoraz agresívnejšiemu pozicionovaniu na veľkú brazílsku produkciu a nižšie ceny. Najdôležitejším vývojom je, že Commercials, teda fyzicky zapojení účastníci trhu zaisťujúci expozíciu voči ponuke, zostávajú výrazne net short. Ich krátka expozícia však začala klesať, zatiaľ čo Managed Money agresívne znižuje dlhé pozície a navyšuje krátke. Tento vzťah je obzvlášť dôležitý, pretože Commercials zvyčajne reprezentujú fyzický trh s kávou: exportérov, producentov a zaisťovateľov. Managed Money tvoria najmä špekulatívne fondy, ktoré reagujú na momentum a sentiment.
- Commercials aktuálne držia 38 841 dlhých kontraktov a 64 470 krátkych kontraktov. To znamená, že sú net short približne o 25,6 tisíca kontraktov. Zostávajú teda jasne nastavení na zaistenie predajov na súčasných cenových úrovniach. Kľúčovým detailom však je, že dlhé pozície Commercials vzrástli o 5 527 kontraktov, zatiaľ čo krátke pozície klesli o 902 kontraktov. To naznačuje, že komerčný sektor už nezaisťuje ďalší pokles tak agresívne ako predtým, čiastočne uzatvára existujúce zaistenia a môže sa domnievať, že významná časť medvedieho pohybu už prebehla.
- Kategória Managed Money sa medzitým oproti predchádzajúcemu týždňu stala citeľne viac medvedia. Fondy držia 46 876 dlhých pozícií a 16 506 krátkych pozícií, čo znamená čistú dlhú pozíciu okolo 30,4 tisíca kontraktov. Hoci čistá pozícia zostáva kladná, dôležitejšia je zmena v pozicionovaní: dlhé pozície klesli o 895 kontraktov, zatiaľ čo krátke pozície vzrástli o 3 578 kontraktov. To odráža výraznú zmenu špekulatívneho sentimentu. Fondy postupne opúšťajú naratív trvalého štrukturálneho deficitu, trh čoraz viac oceňuje väčšiu brazílsku ponuku a viac účastníkov sa aktívne pozicionuje na ďalší pokles.
- Skorší býčí naratív ťahaný počasím slabne, zatiaľ čo trh prechádza k očakávaniu prebytku ponuky. Ďalším zaujímavým detailom je nárast spreadových pozícií Managed Money o 1 883 kontraktov, čo naznačuje viac taktických relative-value stratégií medzi jednotlivými kontraktnými mesiacmi, skôr než jednoduché smerové dlhé pozície.
- Open Interest vzrástol na 182 249 kontraktov, čo je medzitýždenný nárast o 6 204 kontraktov. To je dôležité, pretože klesajúce ceny v kombinácii s rastúcim Open Interest zvyčajne naznačujú vstup nového kapitálu na krátkej strane. Technicky to potvrdzuje medvedí trend.
- Commercials stále predstavujú veľmi veľký podiel krátkych pozícií na trhu, konkrétne 35,4 % celkového Open Interest na krátkej strane. To naďalej ukazuje, že fyzický trh využíva relatívne zvýšené ceny na zaistenie predajov. Zároveň podiel Managed Money na dlhom Open Interest prudko klesol z 39,3 % na 25,7 %, čo znamená výrazný posun od predtým extrémne býčieho špekulatívneho pozicionovania.
- Trh aktuálne vyzerá nasledovne: Commercials zostávajú štrukturálne medvedí, hoci menej agresívne než predtým, zatiaľ čo fondy sa ešte len začínajú presúvať k medvedejšiemu nastaveniu. To často signalizuje strednú fázu širšieho poklesového pohybu, keď smart money z fyzického trhu čiastočne realizujú skoršie zaistenia, zatiaľ čo špekulatívne pozicionovanie sa začína obracať.
V krátkodobom horizonte zostáva trh náchylný na technické odrazy, pretože fondy stále držia výraznú čistú dlhú pozíciu a akákoľvek hrozba počasia v Brazílii by mohla vyvolať uzatváranie krátkych pozícií. V strednodobom horizonte však správa podporuje scenár väčšej ponuky, obnovy zásob a postupne nižších cien Arabiky, ak sa počasie v Brazílii výrazne nezhorší.
Zdroj: CFTC, CoT
