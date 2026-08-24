Obchodný konflikt medzi USA a Kanadou eskaluje

Už nie je prehnané povedať, že obchodné a diplomatické vzťahy medzi Spojenými štátmi a Kanadou sa dostali do najvážnejšej slepej uličky od nadobudnutia platnosti dohody USMCA.
Graf USDCAD (D1)
USDCAD po zverejnení správy vzrástol približne o 0,3 %, treba však upozorniť, že menový pár sa podľa indikátora RSI už nachádzal v prepredanej oblasti. Zdroj: xStation5
Po krachu rokovaní zaviedla americká administratíva 50 % clá na kanadský tovar v hodnote približne 20 miliárd USD ročne. Ottawa rokovania pozastavila a oznámila zodpovedajúce odvetné opatrenia, ktoré majú vstúpiť do platnosti 8. septembra.
- Nové americké clá sa vzťahujú okrem iného na víno, mliečne výrobky, nábytok, cement, oblečenie, rybárske a hokejové vybavenie.
- Spojené štáty už uplatňujú 50 % clá na kanadskú oceľ a hliník, clá na automobily a komponenty, ktoré neobsahujú dostatočný podiel americkej produkcie, ako aj clá na stavebné rezivo a niektoré interiérové vybavenie.
Na rozdiel od predchádzajúcich obmedzení sa tieto opatrenia vzťahujú aj na tovar, ktorý spĺňa pravidlá USMCA.
Výnimku však dostali energie, potaš, niektoré strategicky dôležité suroviny, civilné lietadlá a produkty, na ktoré sa už vzťahujú samostatné sektorové clá.
V tejto súvislosti sa prirodzene ponúka otázka: čo presne sa USA snažia dosiahnuť zdanlivo bezdôvodným vyhrocovaním vzťahov s Kanadou? Napriek výraznej obchodnej nerovnováhe sú totiž Spojené štáty v niektorých oblastiach od svojho severného suseda stále významne závislé.
Kanada pripravuje svoju odpoveď
- Odvetné clá by mali zasiahnuť okrem iného americkú oceľ, mliečne výrobky, poľnohospodárske stroje, domáce spotrebiče, elektroniku a papierenské výrobky.
- Vláda v Ottawe zároveň ponecháva v platnosti 25 % odvetné clá na americkú oceľ, hliník a automobily, ktoré sa vzťahujú na dovoz v hodnote až 51,4 miliardy CAD.
- Ešte minulý týždeň boli vyjednávači blízko k čiastočnej dohode. Rokovania však stroskotali na technických a politických otázkach.
- Strany sa nedokázali dohodnúť na spôsobe výpočtu podielu amerických komponentov vo vozidlách ani na obmedzeniach týkajúcich sa mliečnych výrobkov.
Hoci sa rokovania sústredili predovšetkým na obchodné a ekonomické otázky, nemožno prehliadnuť požiadavky, ktoré pomerne výrazne zasahujú do kanadskej suverenity. USA požadovali právo veta nad budúcimi obchodnými dohodami uzatváranými Kanadou a tiež zrušenie francúzštiny ako úradného jazyka v Québecu.
V stávke je veľa
- Hodnota vzájomného obchodu s tovarom a službami dosiahla v roku 2025 približne 872 miliárd USD.
- USA vyviezli do Kanady tovary a služby v hodnote približne 426 miliárd USD, zatiaľ čo doviezli približne 446 miliárd USD.
Vzájomná závislosť zostáva výrazne asymetrická. Spojené štáty predstavujú destináciu pre viac než dve tretiny kanadského exportu. Pre USA je Kanada najväčším alebo jedným z najväčších obchodných partnerov, export do Kanady však zodpovedá iba približne 1,5 % americkej ekonomiky.
Energie sú výnimkou
- Kanada zabezpečuje približne 63 % ropy dovážanej do Spojených štátov. Vyňatie energií z nových ciel ukazuje, že Washington chce zvýšiť tlak na Ottawu bez toho, aby destabilizoval vlastné rafinérie a ceny pohonných hmôt.
Najnebezpečnejším precedensom, popri snahe obmedziť kanadskú suverenitu, nie je samotná hodnota nových ciel, ale postupné oslabovanie dohody USMCA. Tá je základom obchodu na celom kontinente a jedným z mála zostávajúcich dôvodov, prečo Kanada a Mexiko obchodujú viac s USA než napríklad s Čínou. V prípade USA je trend opačný – v dôsledku obchodných vojen boli Spojené štáty nútené čoraz viac nakupovať mimo Číny.
Analytické centrá odhadujú, že ak by sa konflikt rozšíril na väčšinu vzájomného obchodu, Kanada by mohla v závislosti od rozsahu obmedzení prísť o 1–4 % HDP.
Obe strany majú dôvod na kompromis
- Tlak na Kanadu má ekonomický charakter, ale neodôvodnená obchodná vojna s najbližším obchodným partnerom a okázalá podpora separatistov v provincii Alberta vyvolali vlnu verejnej podpory kanadskej vlády.
- V USA je situácia opačná. Vplyv Kanady na americkú ekonomiku je veľmi malý, obchodné napätie však najviac zasiahne firmy v pohraničných štátoch. Práve v Pensylvánii, Maine, Massachusetts a Ohiu čakajú republikánov pred nadchádzajúcimi voľbami najväčšie výzvy. Nerozhodnutí voliči v týchto oblastiach sa preto môžu rozhodnúť vystaviť vláde Donalda Trumpa červenú kartu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Ropa klesá pod 90 USD 🛢️ 📉
Irán sľubuje odvetu za nové sankcie USA 🚨
FX Weekly: Bude Jackson Hole zlomovým bodom pre dolár? (24. 8. 2026)
Švajčiarsky priemysel dopláca na vyššie clá. Export do USA už klesá ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.