Iránu uzavretie Hormuzského prielivu nestačí ⚠️ Hrozí ochromenie ďalšej kľúčovej námornej trasy 🚨

Irán podľa zdrojov oboznámených so situáciou vyzval jemenské hnutie Húsíov, aby bolo pripravené narušiť dopravu cez prieliv Bab el-Mandeb v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. Takýto krok by mohol výrazne prehĺbiť súčasnú energetickú krízu, pretože by súčasne ohrozil dve najdôležitejšie vývozné trasy ropy z Blízkeho východu.
Bab el-Mandeb predstavuje vstupnú bránu do Červeného mora a kľúčové spojenie medzi Arabským polostrovom, Afrikou a Suezským prieplavom. Ak by tu došlo k rozsiahlejším útokom na tankery, prístavy alebo ďalšiu infraštruktúru, lodné spoločnosti by pravdepodobne museli opäť využívať dlhšiu a drahšiu trasu okolo Afriky.
Situácia je o to citlivejšia, že Hormuzský prieliv má byť podľa dostupných informácií už uzavretý. Prípadné narušenie dopravy v Červenom mori by tak znamenalo, že by boli súčasne obmedzené dve hlavné energetické tepny regiónu.
Húsíovia údajne presunuli drony a rakety
- Zdroj blízky Húsíom uviedol, že skupina dokončila prípravy na útoky proti lodnej doprave a rozmiestnila rakety a drony v oblastiach s výhľadom na prístav Hudajdá, Adenský záliv a prieliv Bab el-Mandeb.
- Podľa tohto zdroja teraz Húsíovia čakajú na pokyn na začatie operácie. Rozhodnutie o prípadnom uzavretí prielivu majú mať pod kontrolou zástupcovia iránskych revolučných gárd, ktorí už pôsobia na území Jemenu.
- Tieto tvrdenia však neboli oficiálne potvrdené. Iránske ministerstvo zahraničných vecí ani hovorca Húsíov na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovali.
- Samotná hrozba napriek tomu zvyšuje napätie na energetických trhoch. Na narušenie námornej dopravy totiž nemusí byť potrebné prieliv úplne fyzicky zablokovať. Už opakované útoky na plavidlá, prístavy alebo pobrežnú infraštruktúru môžu prinútiť lodných dopravcov, aby oblasť z bezpečnostných dôvodov opustili.
Červené more získalo ešte väčší význam
- Po obmedzení prevádzky cez Hormuzský prieliv začala časť ropy z oblasti Perzského zálivu prúdiť cez Saudskú Arábiu potrubím smerom k Červenému moru. Táto trasa sa tak stala jednou z hlavných alternatív pre export regionálnych energetických surovín.
- Červeným morom má teraz prechádzať približne 7 % svetových dodávok energií. Saudská Arábia navyše podľa zdrojov presmerovala približne 70 % svojho energetického exportu cez prístav Janbú na západnom pobreží krajiny.
- Prípadný útok na Janbú alebo na námorné trasy vedúce z tohto prístavu by preto mohol mať výrazný vplyv na globálny ropný trh. Obmedzenie dopravy by zvýšilo náklady na prepravu, poistné sadzby aj rizikovú prirážku v cenách ropy.
- Počas predchádzajúcich útokov Húsíov súvisiacich s konfliktom v Gaze už veľké prepravné spoločnosti odkláňali lode okolo Mysu dobrej nádeje. Táto trasa je výrazne dlhšia a predražuje dopravu medzi Áziou a Európou.
Irán sa snaží zvýšiť ekonomickú cenu konfliktu
- Podľa regionálnych zdrojov je hrozba voči Červenému moru súčasťou širšej stratégie Teheránu. Irán sa má snažiť zvýšiť ekonomické náklady prípadného amerického útoku tým, že ohrozí nielen samotné dodávky ropy, ale aj exportné kapacity Saudskej Arábie.
- Pre Washington by sa tak vojenský zásah proti iránskej energetickej sieti mohol premietnuť do prudšieho rastu cien ropy, pohonných látok a prepravy. Vplyv by sa netýkal iba Spojených štátov, ale celej svetovej ekonomiky.
- Irán považuje Húsíov za súčasť regionálnej takzvanej osi odporu, do ktorej patrí aj libanonský Hizballáh a niektoré iracké šiitské skupiny. Húsíovia sa však podľa dostupných informácií zatiaľ formálne nezapojili do širšieho konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi.
- Americká vláda dlhodobo tvrdí, že Irán poskytuje Húsíom zbrane, výcvik aj finančnú podporu. Teherán tieto obvinenia odmieta.
Napätie rastie aj medzi Húsími a Saudskou Arábiou
- Situáciu ďalej zhoršuje obnovené napätie medzi Húsími a Saudskou Arábiou. Skupina odpálila rakety smerom na saudské územie po tom, ako Rijád obvinila z útoku na letisko pod svojou kontrolou. Tým bola narušená približne štvorročná prestávka v priamych bojoch medzi oboma stranami.
- Saudská Arábia podľa regionálnych zdrojov berie súčasné hrozby veľmi vážne a sleduje rastúcu koordináciu medzi Húsími a Iránom v oblasti Červeného mora.
- Ak by sa boje rozšírili na prístavy, ropovody alebo námorné exportné terminály, trhy by mohli reagovať rýchlym rastom cien ropy. Okrem fyzického nedostatku dodávok by sa do cien premietlo aj zvýšené geopolitické riziko.
- Pre globálnu ekonomiku by súčasné narušenie Hormuzského prielivu a Bab el-Mandebu predstavovalo mimoriadne závažný scenár. Európa a Ázia by čelili drahšiemu dovozu energií, zatiaľ čo rafinérie a priemyselné podniky by museli hľadať alternatívne zdroje.
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