🍫 Kakao +20 % za týždeň📈 Záplavy v Afrike a Super El Niño🌊

- Ceny kakaa vzrástli za posledný týždeň o viac ako 20 percent na januárové maximá
- Záplavy v Pobreží Slonoviny prerušili prístup farmárov k plantážam aj prístavom
- Len v stredu 24. júna futures uzavreli s denným rastom 7,06 percenta
- NOAA odhaduje 67 % pravdepodobnosť Super El Niño, ktoré ohrozuje budúce úrody v Západnej Afrike
- StoneX znížil odhad prebytku kakaa pre sezónu 2026/27 na 149 000 ton zo 267 000 ton
- Nigéria zaznamenala v apríli pokles vývozu o 20 percent medziročne
- Napriek rastu sú ceny stále takmer o dve tretiny nižšie ako rekordné maximá z roku 2024
- Ceny kakaa vzrástli za posledný týždeň o viac ako 20 percent na januárové maximá
- Záplavy v Pobreží Slonoviny prerušili prístup farmárov k plantážam aj prístavom
- Len v stredu 24. júna futures uzavreli s denným rastom 7,06 percenta
- NOAA odhaduje 67 % pravdepodobnosť Super El Niño, ktoré ohrozuje budúce úrody v Západnej Afrike
- StoneX znížil odhad prebytku kakaa pre sezónu 2026/27 na 149 000 ton zo 267 000 ton
- Nigéria zaznamenala v apríli pokles vývozu o 20 percent medziročne
- Napriek rastu sú ceny stále takmer o dve tretiny nižšie ako rekordné maximá z roku 2024
Kto sledoval ceny kakaa ešte minulú stredu, mohol byť nemilo prekvapený. Za posledných sedem dní vyskočili futures na kakao o viac ako 20 % a komodita sa dostala na najvyššie úrovne od januára tohto roka. Za prudkým pohybom stojí kombinácia bezprostredného klimatického šoku a rastúcich obáv o budúcu úrodu, ktorým trh začína pripisovať čoraz väčšiu váhu.
Bezprostredným spúšťačom boli záplavy v Pobreží Slonoviny, najväčšom producentovi kakaa na svete. Silné dažde zaplavili cesty v hlavných pestovateľských oblastiach a odrezali farmárov od plantáží aj vývozných prístavov, čím ohrozili záverečnú fázu strednej zberovej sezóny. Nadmerná vlhkosť zároveň zvyšuje riziko šírenia chorôb a hniloby plodov na kakaovníkoch, čo môže znižovať úrodu aj kvalitu bôbov.
GRAF: Vývoj ceny kakaa (COCOA, H1)
Zdroj: xStation
Pod povrchom však tlie hlbší problém. Od 10. júna je oficiálne potvrdené formovanie fenoménu El Niño nad rovníkovým Tichým oceánom. Pre západnú Afriku to historicky znamená teplejšie a suchšie podmienky, ktoré stresujú kakaovníky práve v kritickom období vývoja plodov. Americká agentúra NOAA odhaduje 67% pravdepodobnosť vzniku takzvaného Super El Niña, jedného z najsilnejších v zaznamenanej histórii. Prieskumy budúcej úrody pre sezónu 2026/27 už teraz naznačujú podpriemerné nasadenie plodov na kakaovníkoch, čo vrhá tieň na hlavnú zberovú sezónu začínajúcu v októbri.
Analytická spoločnosť StoneX v apríli znížila odhad globálneho prebytku kakaa pre sezónu 2026/27 na 149-tisíc ton z pôvodných 267-tisíc ton odhadovaných v januári. Zároveň znížila odhad prebytku pre aktuálnu sezónu 2025/26 z 287-tisíc ton na 247-tisíc ton. Pobrežie Slonoviny a Ghana pritom spoločne zabezpečujú viac ako polovicu svetovej produkcie kakaa, takže každý výpadok z tohto regiónu má globálny dosah. Nigéria, piaty najväčší producent na svete, navyše zaznamenala v apríli medziročný pokles exportu o 20 %.
Napriek aktuálnemu rastu zostávajú ceny kakaa výrazne pod historickými maximami. Pred rokom sa komodita obchodovala približne za trojnásobok súčasných cien, čo ukazuje, aký dramatický bol následný prepad. Otázkou zostáva, či aktuálne počasiové riziká postačia na trvalejší obrat trendu, alebo ide len o krátkodobý výkyv v rámci dlhodobejšej normalizácie cien.
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