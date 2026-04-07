Kakao klesá o 7 % kvůli silnějšímu americkému dolaru a slábnoucí poptávce 📉

Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes klesajú takmer o 7 % a vracajú sa na úrovne nevídané od začiatku marca, pod hranicu 3 000. Komodita sa aktuálne obchoduje okolo 3 000 USD za tonu, čo je viac než 3,5-krát menej než pred rokom a približne štyrikrát pod maximom dosiahnutým v decembri 2024.
- Hlavným dôvodom poklesu sú lepšie než očakávané úrody v západnej Afrike, teda v kľúčovom regióne pre produkciu kakaa. Lepšie podmienky na strane ponuky prinútili analytikov prehodnotiť skoršie odhady deficitu pre sezónu 2025/26, čo vytvára ďalší tlak na ceny, najmä na futures kontrakty.
- Na ceny zároveň dolieha slabší dopyt zo strany výrobcov potravín. V období rekordne vysokých cien viaceré firmy znížili obsah kakaa vo svojich produktoch a upravili receptúry s cieľom obmedziť náklady. Dôsledky týchto zmien sú viditeľné dodnes.
- Napriek poklesu cien suroviny ceny čokolády v obchodoch zatiaľ neklesli. Dôvodom sú predovšetkým dlhodobé kontrakty uzatvorené pri výrazne vyšších cenových úrovniach a tiež neochota výrobcov rýchlo sa vracať k pôvodným receptúram, čo by znamenalo ďalšie náklady.
- Trh tak zostáva v typickej fáze oneskoreného prenosu cien, keď pokles cien suroviny nevedie okamžite k zníženiu cien finálnych produktov. V krátkodobom horizonte je preto výraznejší pokles cien čokolády pre spotrebiteľov nepravdepodobný.
- Poveternostné podmienky na Pobreží Slonoviny zostávajú pre medzisezónnu úrodu kakaa menej priaznivé. Vo väčšine pestovateľských oblastí minulý týždeň nepršalo a farmári upozorňujú na rastúcu potrebu vlahy na podporu vývoja medzisezónnej úrody, ktorá prebieha od marca do augusta.
- Hoci krajina oficiálne vstúpila do obdobia dažďov, zrážky zostávajú pod trhovými očakávaniami. V praxi to vytvára riziko pomalšieho vývoja strukov počas kľúčových mesiacov od mája do augusta, a to napriek tomu, že na stromoch je mnoho strukov rôznych veľkostí.
- Najväčšie zrážkové deficity boli hlásené v niekoľkých kľúčových produkčných regiónoch, vrátane Soubre, Agboville, Divo, Abengourou, Daloa, Bongouanou a Yamoussoukro. V niektorých z týchto oblastí boli úhrny zrážok výrazne pod päťročným priemerom, čo zvyšuje tlak na stav plantáží.
- Farmári tiež upozorňujú na zhoršujúcu sa vlhkosť pôdy, najmä v strednej a západno-strednej časti krajiny. Pre trh je to dôležitý signál, pretože Pobrežie Slonoviny zostáva najväčším svetovým producentom kakaa a miestne problémy s počasím sa môžu rýchlo premietnuť do globálnych očakávaní ohľadom ponuky.
- Úroda je zatiaľ skôr skromná, no farmári očakávajú zlepšenie od mája. Základný scenár počíta s vyššou ponukou v nasledujúcich týždňoch, hoci to bude do veľkej miery závisieť od návratu pravidelnejších zrážok.
Popri dopyte sa tak počasie môže znovu stať kľúčovým faktorom pre ceny kakaa. Ak deficit zrážok pretrvá, môže to obmedziť potenciál oživenia medzisezónnej produkcie a zvýšiť citlivosť cien na riziká na strane ponuky. Na druhej strane zostáva dopyt po kakau slabý a inflačné tlaky v globálnej ekonomike môžu ďalej zvyšovať citlivosť domácností na ceny, takže deštrukcia dopytu zostáva významným rizikovým faktorom pre budúci cenový trend, aj napriek rizikám spojeným s počasím.
COCOA (H1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
➡️EURUSD pod 1,17 pred FOMC
Dáte si TACO? Prímerie v Iráne s Janom Kofroňom z Karlovej univerzity
BREAKING: Ďalší rast zásob ropy, pokles zásob palív
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
