🍫Kakao zdraželo o 30 % za dva týždne!📈

- Cena kakaa vzrástla od začiatku mája o viac ako 30 percent na takmer 4 700 dolárov za tonu
- NOAA odhaduje 61% pravdepodobnosť vzniku El Niño medzi májom a júlom 2026
- StoneX znížil odhad globálneho prebytku kakaa pre sezónu 2026/27 takmer o polovicu
- Skoré prieskumy ukazujú podpriemerný vývoj plodov, čo signalizuje slabú úrodu od októbra
- Short squeeze špekulatívnych investorov zosilnil rast nad rámec fundamentálnych faktorov
- Kakao je napriek rastu stále výrazne pod historickým maximom z konca roka 2024
Komodita, ktorá ešte začiatkom marca stála menej ako 3 000 dolárov za tonu, sa v priebehu mája vyšvihla takmer na 4 700 dolárov. Rast o viac ako 30 percent za niekoľko týždňov nie je výsledok jednej správy, ale kombinácie klimatických hrozieb, slabej úrody a agresívneho uzatvárania krátkych pozícií. Pre investorov sledujúcich komoditné trhy ide o jedno z najdramatickejších pohybov roka.
Kľúčovým katalyzátorom je hrozba El Niño. NOAA odhaduje 61% pravdepodobnosť, že tento klimatický jav vznikne v období medzi májom a júlom a pretrvá do konca roka, pričom existuje aj štvrtinová šanca na vznik takzvaného Super El Niño. Pre kakao to znamená priamu hrozbu. Suchšie a teplejšie podmienky v západnej Afrike historicky výrazne poškodzujú úrody. Pobrežie Slonoviny a Ghana pritom spolu produkujú viac ako polovicu svetového kakaa.
GRAF: COCOA (H1)
Zdroj: xStation5
Fundamenty podporujúce rast sú reálne. StoneX znížil odhad globálneho prebytku kakaa pre sezónu 2026/27 na 149 000 ton z januárového odhadu 267 000 ton, pričom ako dôvod uviedol riziká spojené s El Niño. Skoré prieskumy nových úrod ukazujú podpriemerný vývoj plodov na kakaovníkoch, čo naznačuje slabú hlavnú úrodu začínajúcu v októbri. Uzavretie Hormuzského prielivu navyše zvyšuje náklady na prepravu a obmedzuje dodávky hnojív do produkčných krajín.
Rast cien zosilnilo uzatváranie krátkych pozícií. Investori, ktorí v predchádzajúcich týždňoch stavali na ďalší pokles, boli pri zhoršujúcich sa výhľadoch nútení spätne nakupovať, čo tlačilo ceny ešte rýchlejšie nahor. Tento mechanizmus dokáže pohyb na komoditných trhoch niekoľkonásobne zosilniť.
Aj napriek aktuálnemu rastu je kakao stále výrazne pod historickým maximom z konca roka 2024, keď cena presiahla 12 000 dolárov za tonu. Pohyb smerom nahor je však rýchly a podložený fundamentálnymi rizikami ako aj špekuláciou investorov.
