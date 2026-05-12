Prímerie medzi USA a Iránom slabne: Hormuz zostáva ochromený a ropa opäť rastie 🛢️

- Prímerie medzi USA a Iránom je na hranici kolapsu a Hormuzský prieliv zostáva ochromený.
- Ropa Brent vzrástla o 2 % nad 106 USD za barel pre obavy z dlhších výpadkov dodávok.
- USA uvoľňujú 53,3 mil. barelov zo strategických rezerv a zvažujú úľavu na dani z benzínu.
- Hlavným rizikom zostáva ďalší rast cien energií, inflácia a možná eskalácia konfliktu.
- Prímerie medzi USA a Iránom je na hranici kolapsu a Hormuzský prieliv zostáva ochromený.
- Ropa Brent vzrástla o 2 % nad 106 USD za barel pre obavy z dlhších výpadkov dodávok.
- USA uvoľňujú 53,3 mil. barelov zo strategických rezerv a zvažujú úľavu na dani z benzínu.
- Hlavným rizikom zostáva ďalší rast cien energií, inflácia a možná eskalácia konfliktu.
Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa opäť vyostruje a krehké prímerie sa dostáva pod silný tlak. Lodná doprava v Hormuzskom prielive zostala v utorok prakticky zastavená, čo ďalej narúša globálny tok ropy a zvyšuje nervozitu na energetických trhoch. Cena ropy Brent vzrástla o 2 % a dostala sa nad hranicu 106 USD za barel, keďže investori čoraz viac počítajú s tým, že výpadky v dodávkach môžu trvať dlhšie, než sa pôvodne očakávalo.
Americký prezident Donald Trump odmietol najnovšiu iránsku ponuku a označil reakciu Teheránu na americký návrh za veľmi zlú. Zároveň uviedol, že prímerie je na hranici kolapsu, hoci zároveň pripustil, že diplomatické riešenie je stále možné. Práve táto kombinácia tvrdej rétoriky a zároveň otvorených dverí k rokovaniam ukazuje, aká neistá je aktuálna situácia. Trhy tak reagujú nielen na samotné výpadky v preprave ropy, ale aj na riziko, že konflikt môže opäť prerásť do širšej vojenskej eskalácie.
Irán podľa dostupných informácií požaduje zrušenie americkej námornej blokády a úľavu od sankcií. Zároveň si však chce ponechať určitú mieru kontroly nad prevádzkou v Hormuzskom prielive. To je pre Washington problematické, pretože práve Hormuz patrí medzi najdôležitejšie energetické dopravné tepny sveta. Akékoľvek obmedzenie prevádzky v tejto oblasti okamžite zvyšuje tlak na ceny ropy, nákladnú dopravu aj inflačné očakávania.
Dopad je viditeľný aj na dlhopisovom trhu. Obavy z novej vlny inflácie ťahanej drahšou energiou držia pod tlakom americké štátne dlhopisy. Výnos 10-ročného amerického vládneho dlhopisu vzrástol približne o 2 bázické body na zhruba 4,43 %. Investori sa tak začínajú obávať, že vyššie ceny pohonných hmôt môžu skomplikovať výhľad pre menovú politiku aj spotrebiteľský dopyt.
Trump sa zatiaľ vyhol jasnému signálu, že by Spojené štáty obnovili vojenské útoky na Irán, ktoré v minulosti spomínal ako možnosť. Situácia však zostáva mimoriadne citlivá. Teherán zatiaľ verejne nenaznačil, že by bol ochotný ustúpiť, hoci konflikt krajine spôsobil významné ekonomické aj vojenské škody. Irán si naďalej udržiava vplyv nad prevádzkou v Hormuze a podľa dostupných informácií počas vojny útočil aj na americké vojenské aktíva v regióne.
Desaťtýždňová vojna tak naďalej predstavuje jedno z najväčších rizík pre globálnu ekonomiku. Každý ďalší týždeň narušenia dopravy cez Hormuz môže znamenať výrazné straty na ropnom trhu. Podľa šéfa Saudi Aramco Amina Nassera svetové trhy prichádzajú o 100 mil. barelov ropy za každý týždeň, keď je Hormuz uzavretý. Takýto rozsah výpadku môže rýchlo tlačiť nahor nielen ceny ropy, ale aj ceny benzínu, nafty, leteckého paliva a ďalších energeticky citlivých komodít.
Americká administratíva sa snaží tlmiť dopad na domácich spotrebiteľov. Trump podporil možnosť dočasného zrušenia dane z benzínu, čo by mohlo čiastočne zmierniť tlak na ceny na čerpacích staniciach. Takéto opatrenie by však zároveň stálo štátny rozpočet miliardy dolárov mesačne. Spojené štáty tiež oznámili uvoľnenie ďalších barelov ropy zo strategických rezerv, pričom ministerstvo energetiky pridelilo 53,3 mil. barelov spoločnostiam vrátane Trafigura Group a Marathon Petroleum.
Konflikt sa navyše dostáva aj do širšej geopolitickej roviny. Spojené štáty uvalili sankcie na 12 subjektov a jednotlivcov spojených s predajom iránskej ropy do Číny, čím zvyšujú ekonomický tlak na Teherán ešte pred plánovaným stretnutím Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. Na stole majú byť nielen príjmy, ktoré Irán získava z čínskych nákupov ropy, ale aj možné dodávky zbraní a širšia úloha Číny v regionálnej rovnováhe.
Z investorského pohľadu zostáva situácia vysoko riziková. Ropa nad 106 USD za barel zvyšuje inflačný tlak, komplikuje výhľad pre centrálne banky a môže negatívne dopadať na spotrebiteľov aj firmy závislé od dopravy a energií. Naopak podporu môžu získavať energetické spoločnosti, producenti ropy, exportéri LNG a firmy napojené na ťažbu či rafináciu. Kľúčové bude, či sa Spojeným štátom a Iránu podarí obnoviť rokovania, alebo či sa Hormuzský prieliv stane trvalejším zdrojom globálnej energetickej neistoty.
Celkovo možno povedať, že prímerie medzi USA a Iránom je mimoriadne krehké a trhy zatiaľ neveria v rýchle upokojenie situácie. Kým bude Hormuz obmedzený a diplomatická dohoda v nedohľadne, ropa zostane pod silným rastovým tlakom a geopolitické riziko bude jednou z hlavných tém pre investorov po celom svete.
Graf OIL (H1)
Cena ropy Brent pokračuje v postupnom oživení po predchádzajúcom prudkom poklese a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 107,06 USD. Trh sa po odraze od minima v oblasti 95,92 USD posunul späť nad kľúčové krátkodobé úrovne a teraz testuje zónu okolo 50 % Fibonacciho retracementu na hodnote 105,69 USD. Udržanie nad touto hladinou je pozitívnym signálom, pretože naznačuje, že kupci dokázali prevziať kontrolu a postupne tlačia cenu smerom k vyšším rezistenciám.
Dôležité je aj postavenie voči kĺzavým priemerom. Cena sa drží nad EMA 50 na úrovni 104,10 USD aj nad SMA 100 na hodnote 103,30 USD, čo potvrdzuje krátkodobo býčie nastavenie. EMA 50 sa navyše nachádza nad SMA 100, čo podporuje scenár pokračujúceho rastu. Ak sa ropa udrží nad týmito priemermi, technický výhľad zostáva pozitívny.
Z pohľadu Fibonacciho hladín je najbližšou významnou rezistenciou oblasť 108,00 USD, ktorá zodpovedá úrovni 61,8 %. Jej prerazenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší rast smerom k 111,28 USD, kde leží 78,6 % retracement, a následne až k predchádzajúcemu maximu okolo 115,46 USD. Naopak, ak by cena nedokázala udržať súčasný rast, prvou dôležitou podporou zostáva pásmo okolo 105,69 USD, nižšie potom oblasť kĺzavých priemerov medzi 104,10 – 103,30 USD.
Williams %R sa nachádza na hodnote približne -5, teda veľmi blízko prekúpenej oblasti. To potvrdzuje silné nákupné momentum, ale zároveň upozorňuje na možné krátkodobé spomalenie alebo výber ziskov. Momentum dosahuje hodnotu okolo 103,0, čo ukazuje, že rastový tlak zostáva aktívny. Objem obchodov je pri poslednom pohybe nahor stabilný, bez výrazného výpredajového tlaku, čo podporuje pokračovanie rastového trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
🟡Graf dňa: Zlato klesá pred zverejnením inflácie (12.05.2026)
Ekonomický kalendár – Inflácia sa dostáva do centra pozornosti (12.05.2026)
Ranné zhrnutie – Do trhu sa vkráda mierna neistota (12.05.2026)
Denné zhrnutie: Polovodiče odvádzajú pozornosť od Iránu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.