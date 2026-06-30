Koniec rastu inflácie? OSN tvrdí opak

Ceny ropy zostávajú pod silným tlakom po čiastočnej normalizácii situácie okolo Hormuzského prielivu a obnovení mierových rokovaní medzi USA a Iránom. Brent už klesol na 74 USD za barel, pričom WTI sa pohybuje blízko úrovne 71 USD.
V súčasnej fáze sa zdá, že trh oceňuje absenciu geopolitickej či vojnovej „prémie" pri rope a inflácii. Nadšenie však môže byť predčasné.
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Na grafe cien ropy upúta pozornosť extrémne nízka úroveň RSI, ktorá nezodpovedá napätiu v dodávateľskom reťazci. Zdroj: xStation5
UNCTAD, oficiálny orgán OSN, varuje, že aj po opätovnom otvorení Hormuzského prielivu (čo sa zatiaľ nestalo) môžu náklady na potraviny a palivá zostať zvýšené po dlhší čas.
Problémom už nie je výlučne samotná cena ropy, ale oneskorený efekt predchádzajúcich porúch v doprave, nákladoch na lodné frachty, poistení či cenách hnojív. To je obzvlášť dôležité pre krajiny dovážajúce energiu a potraviny, kde sa vyššie prepravné a poľnohospodárske náklady rýchlejšie premietajú do spotrebiteľských cien. Podľa UNCTAD zostáva vystavených ďalším šokom spojeným s dovozom ropy a obilia 61 ekonomík.
NATGAS (D1)
Source: xStation5
Zemný plyn zostáva druhým kanálom inflačného tlaku. Pretrvávajúce riziká spojené s tokmi LNG z oblasti Perzského zálivu môžu spomaľovať tempo normalizácie nákladov na energiu v Európe a Ázii. Drahší plyn znamená nielen vyššie účty za energiu, ale aj tlak na ceny hnojív, a následne na náklady poľnohospodárskej výroby. To znamená, že inflačný impulz môže byť trvalejší, než by naznačoval samotný pokles cien ropy.
Čiastočné upokojenie trhov podporujú diplomatické signály. Americkí predstavitelia sa mali stretnúť v Dauhe s katarskými mediátormi a Pakistan predtým naznačil možnosť obnovenia rokovaní medzi USA a Iránom. Katar zároveň zdôraznil, že nejde o stretnutie na vysokej úrovni medzi Washingtonom a Teheránom.
Divoká karta – Rusko
Mnohí analytici poukazovali na ďalekosiahle výhody pre Ruskú federáciu v dôsledku rastu cien ropy, avšak kampaň „kinetických sankcií" a čoraz intenzívnejšie letecké útoky na ruské územie spochybňujú už nie rozsah prínosov z krízy na strane Ruska, ale samotnú prítomnosť ruských produktov na trhu.
Predstavitelia Kremľa potvrdili, že v súčasnosti hľadajú potenciálnych dodávateľov paliva, ktorí by mohli zmierniť prebiehajúcu a prehlbujúcu sa domácu palivovú krízu. Kremeľ však odmietol uviesť, ktoré subjekty by sa mohli takýchto dodávok ujať. V kontexte ropného trhu je kľúčové, že premena Ruska z exportéra na importéra paliva (nie ropy) bude vyvíjať ďalší tlak na nedostatočnú rafinérsku infraštruktúru – to znamená, že aj v prípade poklesu cien ropy môžu ceny paliva zostať na zvýšených úrovniach.
Čo s dolárom?
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Index dolára zostáva blízko viacročných miním; ak sa FED ukáže byť jastrabejší vo svojej rétorike (alebo rozhodnutiach), ako sa očakáva, priestor na rastovú korekciu je značný. Zdroj: xStation
Index dolára sa udržiava nad úrovňou 101 bodov, čo pri surovinách oceňovaných v USD môže zosilniť nákladový tlak v ekonomikách dovážajúcich energiu a potraviny. Aj keď nominálna cena ropy klesá, silnejší dolár čiastočne obmedzuje pozitívny efekt pre dovozcov mimo USA. To je obzvlášť dôležité pre rozvíjajúce sa trhy, ako napríklad Poľsko.
V krátkodobom horizonte trh s energiou oceňuje scenár deeskalácie, avšak bilancia rizík zostáva asymetrická. Pri pohľade na indexy a ceny komoditných kontraktov investori vnímajú koniec vojny už nie ako vyhliadku, ale ako dokonaný fakt.
Súčasný vzťah medzi USA a Iránom pripomína skôr prímerie než mier. Prímerie, ktoré jedna zo strán porušuje prinajmenšom raz za týždeň. Navyše dohoda obsahuje rad ustanovení, ktorých uvedenie do praxe môže byť veľmi náročné vzhľadom na potrebné súhlasy, napríklad amerického Kongresu. Samotná dohoda je podmienená množstvom podmienok, ktoré žiadna zo strán nechce splniť, pričom obe strany majú čas na dosiahnutie skutočného kompromisu – alebo jeho absencie – až do augusta.
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