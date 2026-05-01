LNG ako nová sila USA: Americký plyn prúdi do desiatok krajín 🌍🚢

- Suchá produkcia zemného plynu v USA vzrástla vo februári 2026 medziročne o 4,9 % na 110,0 Bcf/d.
- Domáca spotreba klesla o 3,8 %, predovšetkým pre slabšie rezidenčné a komerčné odbery.
- Čistý export dosiahol rekordných 18,1 Bcf/d, čo bola najvyššia hodnota od začiatku sledovania v roku 1973.
- Exporty LNG vzrástli medziročne o 20,8 % a USA vyvážali skvapalnený plyn do 32 krajín.
- Suchá produkcia zemného plynu v USA vzrástla vo februári 2026 medziročne o 4,9 % na 110,0 Bcf/d.
- Domáca spotreba klesla o 3,8 %, predovšetkým pre slabšie rezidenčné a komerčné odbery.
- Čistý export dosiahol rekordných 18,1 Bcf/d, čo bola najvyššia hodnota od začiatku sledovania v roku 1973.
- Exporty LNG vzrástli medziročne o 20,8 % a USA vyvážali skvapalnený plyn do 32 krajín.
Americký trh so zemným plynom vstúpil do roku 2026 vo veľmi silnej produkčnej forme. Podľa aprílového vydania Natural Gas Monthly, ktoré obsahuje dáta za február 2026, vzrástla suchá produkcia zemného plynu medziročne už jedenásty mesiac po sebe. Predbežná produkcia dosiahla vo februári 3 080 Bcf, teda 110,0 Bcf/d, čo predstavuje medziročný rast o 4,9 % oproti februáru 2025. Denná produkcia tak bola najvyššia pre mesiac február od roku 1973, teda od začiatku dostupného dátového radu. Rast sa prejavil aj pri hrubých odberoch, ktoré dosiahli 3 753 Bcf, čiže 134,0 Bcf/d, a medziročne tak rovnako vzrástli o 4,9 %. Aj v tomto prípade išlo o najvyššiu februárovú dennú hodnotu od roku 1980, čo potvrdzuje, že americký plynárenský sektor pokračuje v silnej expanzii.
Na druhej strane však celková domáca spotreba zemného plynu klesla. Odhadovaná spotreba vo februári 2026 dosiahla 3 110 Bcf, teda 111,1 Bcf/d, čo bolo o 3,8 % menej ako vo februári predchádzajúceho roka. Napriek tomu išlo o druhú najvyššiu februárovú dennú spotrebu od roku 2001, takže pokles nemožno vnímať ako slabosť trhu v absolútnom vyjadrení, ale skôr ako medziročné ochladenie po mimoriadne silnom dopyte v roku 2025. Vývoj spotreby ukazuje, že zatiaľ čo produkcia ďalej posúva rekordy, domáci dopyt sa v niektorých segmentoch normalizuje a nedokáže rásť rovnakým tempom ako ponuka.
Medziročný pokles spotreby bol viditeľný v troch zo štyroch hlavných odberateľských sektorov. Rezidenčné dodávky dosiahli 720 Bcf, teda 25,7 Bcf/d, čo znamenalo pokles o 9,5 % oproti februáru 2025. Komerčný sektor odobral 443 Bcf, čiže 15,8 Bcf/d, a medziročne tak klesol o 10,0 %. Slabší bol aj priemyselný dopyt, kde dodávky dosiahli 716 Bcf, teda 25,6 Bcf/d, čo predstavovalo pokles o 2,2 %. Tieto údaje naznačujú, že nižšia spotreba súvisela predovšetkým s menším dopytom po vykurovaní a slabším odberom v segmentoch citlivých na počasie. Naopak sektor výroby elektriny ako jediný rástol. Dodávky plynu elektrárňam dosiahli 947 Bcf, teda 33,8 Bcf/d, čo bolo o 1,6 % viac ako pred rokom. Išlo zároveň o najvyššiu februárovú hodnotu dodávok zemného plynu do elektroenergetiky od roku 2001.
Výrazným prvkom februárových dát bol aj zahraničný obchod. Čistý export zemného plynu, teda rozdiel medzi vývozom a dovozom, dosiahol vo februári 507 Bcf, čiže 18,1 Bcf/d. Táto denná hodnota bola najvyššia pre akýkoľvek mesiac od začiatku sledovania čistého obchodu v roku 1973. Spojené štáty vo februári vyviezli 2,8-krát viac zemného plynu, ako doviezli, čo podčiarkuje ich rastúcu úlohu na globálnom energetickom trhu. Celkové dovozy síce zostali relatívne vysoké, dosiahli 276 Bcf, teda 9,9 Bcf/d, ale medziročne klesli o 6,8 %. Naopak celkové vývozy vzrástli na 784 Bcf, teda 28,0 Bcf/d, čo predstavovalo medziročný rast o 14,8 % a najvyššiu februárovú dennú hodnotu exportov od začiatku dátového radu.
Najdôležitejšiu úlohu v exportnej expanzii zohral skvapalnený zemný plyn LNG. Denné tempo vývozu LNG bolo vo februári 2026 medziročne vyššie o 20,8 % a dosiahlo druhú najvyššiu hodnotu pre akýkoľvek mesiac od začiatku sledovania exportov LNG v roku 1997. Spojené štáty počas februára vyvážali 17,6 Bcf/d LNG do 32 krajín, čo ukazuje, že americký plyn sa čoraz viac stáva globálne obchodovanou komoditou s priamym dopadom na energetickú bezpečnosť v Európe, Ázii aj ďalších regiónoch. Rast exportov LNG zároveň pomáha absorbovať časť silnej domácej produkcie, ktorá by inak mohla vytvárať výraznejší tlak na pokles cien na americkom trhu.
Z investičného pohľadu dáta ukazujú veľmi zaujímavú kombináciu. Na jednej strane stojí rekordná produkcia, ktorá potvrdzuje vysokú efektivitu amerických ťažiarov a dostatočnú schopnosť navyšovať ponuku. Na druhej strane je viditeľný pokles domácej spotreby vo väčšine sektorov, čo môže v prípade pokračujúceho rastu ťažby zvyšovať tlak na skladovacie kapacity a ceny. Kľúčovým stabilizačným faktorom tak zostáva export, najmä LNG, ktorého rast pomáha presúvať prebytočný americký plyn na zahraničné trhy. Ak bude exportná infraštruktúra ďalej rásť a globálny dopyt po LNG zostane silný, môžu z toho profitovať predovšetkým spoločnosti napojené na skvapalňovacie terminály, prepravu a dlhodobé exportné kontrakty.
Celkovo dáta potvrdzujú, že Spojené štáty si upevňujú pozíciu jednej z hlavných svetových plynových veľmocí. Produkcia rastie rekordným tempom, exporty dosahujú historické maximá a LNG sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou amerického energetického vplyvu. Zároveň však nemožno prehliadať slabšiu domácu spotrebu, ktorá ukazuje, že rovnováha trhu bude čoraz viac závisieť od schopnosti USA predávať plyn do zahraničia. Práve vývoj exportov a dopytu po LNG tak bude v ďalších mesiacoch jedným z kľúčových faktorov pre ceny zemného plynu aj pre výkonnosť energetických firiem.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu sa po výraznom poklese z oblasti okolo 2,86–2,90 USD dokázala stabilizovať a následne prudko odraziť od lokálneho minima pri 2,589 USD. Aktuálne sa obchoduje na úrovni 2,806 USD a testuje dôležitú krátkodobú rezistenčnú zónu, ktorá sa nachádza práve okolo 2,80 USD. Tento rastový odraz je technicky významný, pretože cena sa vrátila nad kĺzavé priemery, konkrétne nad SMA 100 na hodnote 2,695 USD aj nad EMA 50 na úrovni 2,709 USD. To naznačuje obnovu nákupného záujmu a zlepšenie krátkodobého sentimentu.
Hoci posledný rast pôsobí silno, cena sa teraz nachádza v oblasti, kde môže naraziť na prvú výraznejšiu prekážku. Zóna okolo 2,80–2,81 USD už v minulosti fungovala ako technická bariéra a aktuálna reakcia trhu ukazuje, že kupci tu začínajú narážať na zvýšenú ponuku. Ak by sa plynu podarilo túto oblasť preraziť a udržať sa nad ňou, ďalší rastový priestor by sa mohol otvoriť smerom k vyššej rezistencii okolo 2,866 USD a následne až k výraznej hornej zóne pri 2,904 USD. Práve oblasť 2,86–2,90 USD zostáva z technického hľadiska kľúčová, pretože tu predtým došlo k opakovanému odmietnutiu rastu a následnému silnému prepadu.
Indikátory zatiaľ potvrdzujú zlepšujúce sa momentum. CCI sa nachádza na hodnote 102,5, teda tesne nad hranicou prekúpenej oblasti. To ukazuje na silný nákupný impulz, ale zároveň upozorňuje na možné krátkodobé spomalenie rastu. Momentum dosahuje hodnotu 107,427, čo potvrdzuje, že kupci majú v posledných hodinách jasnú prevahu a trh sa snaží prejsť z predchádzajúceho klesajúceho nastavenia do rastovej fázy.
Z pohľadu podporných úrovní je teraz dôležité sledovať predovšetkým oblasť okolo 2,70 USD, kde sa nachádzajú oba hlavné kĺzavé priemery. Udržanie ceny nad touto zónou by podporovalo pozitívny scenár a zvyšovalo pravdepodobnosť pokračovania rastu smerom k horným rezistenciám. Naopak návrat pod 2,695 USD by oslabil súčasné býčie nastavenie a mohol by znamenať návrat predajného tlaku. Hlbšou podporou zostáva minimum pri 2,589 USD, ktoré teraz tvorí kľúčovú hranicu pre celý odrazový scenár.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Meď si drží silné zisky, ale trh brzdí sviatočné ticho v Číne 🟠
🎥 Štyri zasadnutia CB a reakcie na trhoch: fundamenty a technika
Graf dňa: Intervencia na jene? Tokio vyzýva špekulantov (01.05.2026)
Trump zvažuje ďalšie útoky 🔥 Irán hrozí bolestivou odvetou ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.