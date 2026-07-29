Masívny pokles zásob ropy v USA dodatočne ženie ceny nahor

Týždenná správa americkej Agentúry pre energetické informácie o stave zásob ropy a ropných produktov (EIA) priniesla výrazné prekvapenie pre trh. Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli výrazne viac, než sa očakávalo, čo bolo spôsobené poklesom dovozu, vyšším vývozom a vysokým spracovaním v rafinériách.
Najdôležitejšie údaje zo správy EIA (týždeň ukončený 24. júla):
- Komerčné zásoby ropy: Pokles o 7,2 mil. barelov na 404,5 mil. barelov (trh očakával pokles len o 0,6 mil. barelov). Zásoby sa momentálne nachádzajú približne 7 % pod 5-ročným priemerom.
- Strategické rezervy (SPR): Pokles o 3,8 mil. barelov na úroveň 307,7 mil. barelov v dôsledku ďalšieho uvoľňovania núdzových rezerv.
- Zásoby v hubu Cushing (Oklahoma): Zásoby v kľúčovom dodacom mieste pre kontrakty NYMEX klesli o 771 tis. barelov na 18,6 mil. barelov.
- Aktivita rafinérií: Využitie spracovateľských kapacít vzrástlo o 1,1 p.b. na 97,2 % (spracovanie vzrástlo o 271 tis. b/d na 17,3 mil. b/d). Výhľad predpokladal pokles využitia o 0,3 p.b.
- Produkcia a obchod: Produkcia v USA zostala na úrovni 13,8 mil. b/d. Dovoz klesol o 124 tis. b/d (na 5,7 mil. b/d), zatiaľ čo vývoz vzrástol o 114 tis. b/d (na 3,5 mil. b/d).
- Zásoby hotových palív:
- Benzín: Prakticky bez zmeny na úrovni 211,3 mil. barelov (cca 6 % pod 5-ročným priemerom; očakával sa pokles o 0,8 mil.). Denný dopyt vzrástol o 94 tis. b/d na 9 mil. b/d.
- Destiláty: Nárast o 1,1 mil. barelov na 110,6 mil. barelov (napriek výhľadu poklesu o 0,3 mil.).
Výrazné prekvapenie a zreteľný pokles po konsolidácii v posledných niekoľkých týždňoch. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Celkové zásoby neklesajú až tak výrazne, čo súvisí s vyšším spracovaním ropy na palivá. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Strategické rezervy výrazne klesajú. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Trhový komentár
Údaje EIA poukazujú na pretrvávajúce napätie na strane ponuky v USA. Komerčné zásoby ropy sa silno približujú k dolným hraniciam 5-ročných miním pre toto obdobie roka a celkové zásoby ropných produktov sa nachádzajú na historicky nízkych úrovniach.
Veľmi vysoká miera využitia kapacít rafinérií (97,2 %) odráža silný dopyt počas vrcholu letnej sezóny, čo v kombinácii s rastúcim vývozom a poklesom strategických rezerv (SPR) obmedzuje palivový bezpečnostný vankúš v USA.
Geopolitika: Eskalácia konfliktu na Blízkom východe
Okrem fundamentálnych údajov o zásobách zostáva dôležitým faktorom formujúcim ceny ropy situácia na Blízkom východe.
Geopolitické napätia ženia ceny nahor: Ceny ropy Brent a WTI zaznamenávajú silné vzostupy na úrovni viac ako 7,5 % po zrútení prímeria na Blízkom východe a priamych raketových útokoch zo strany Iránu namierených proti silám USA. Obavy trhu sa týkajú možnosti opätovného narušenia kontinuity dodávok suroviny a kľúčových námorných trás v regióne.
Ropa WTI dnes zaznamenáva masívny nárast a návrat nad 50-periódový kĺzavý priemer. Momentálne sa testuje okolie 85 USD za barel, pričom dôležitý odpor sa nachádza v oblasti 87–88 pri 50,0-percentnom Fibonacciho retracemente. Zdroj: xStation5
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