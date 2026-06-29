🚨Memorandum visí na vlásku. Utorok rozhodne🛢️

- Memorandum medzi USA a Iránom zo 17. júna je po necelých dvoch týždňoch pod silným tlakom
- Ropa Brent sa obchoduje okolo 73,3 dolára za barel, americká WTI blízko 70 dolárov
- Brent stratil minulý týždeň viac ako desať percent, išlo o tretí týždenný pokles v rade
- Obe strany sa dohodli na zastavení útokov, technické rokovania prebehnú v utorok v katarskej Dohe
- Izrael v nedeľu zničil zhruba 200-metrový tunel Hizballáhu v južnom Libanone, len dva dni po novej bezpečnostnej dohode
- Iránske kyberútoky na Izrael narástli z približne 1 600 incidentov v júni 2025 na zhruba 4 800 v júni 2026
- ANZ varuje, že obnova fyzických tokov ropy môže trvať až do konca roka
- Memorandum medzi USA a Iránom zo 17. júna je po necelých dvoch týždňoch pod silným tlakom
- Ropa Brent sa obchoduje okolo 73,3 dolára za barel, americká WTI blízko 70 dolárov
- Brent stratil minulý týždeň viac ako desať percent, išlo o tretí týždenný pokles v rade
- Obe strany sa dohodli na zastavení útokov, technické rokovania prebehnú v utorok v katarskej Dohe
- Izrael v nedeľu zničil zhruba 200-metrový tunel Hizballáhu v južnom Libanone, len dva dni po novej bezpečnostnej dohode
- Iránske kyberútoky na Izrael narástli z približne 1 600 incidentov v júni 2025 na zhruba 4 800 v júni 2026
- ANZ varuje, že obnova fyzických tokov ropy môže trvať až do konca roka
Memorandum porozumenia, ktoré Spojené štáty a Irán podpísali 17. júna a ktoré malo ukončiť vojnu z konca februára a otvoriť Hormuzský prieliv, sa po necelých dvoch týždňoch ocitlo pod silným tlakom. Trhy si pondelok ráno pripomínajú, že geopolitická riziková prirážka z trhu zďaleka nezmizla.
Ropa Brent začala obchodný týždeň v miernom pluse okolo 73,3 dolára za barel, americká WTI sa obchodovala blízko 70 dolárov. Predošlý piatok pritom kontrakt zaznamenal už tretí týždenný pokles v rade a od februárových úrovní ho delí len malý kúsok. Obrat smerom nahor prichádza po víkende, počas ktorého Irán zaútočil na americké základne v Bahrajne a Kuvajte, americké lietadlá udreli na iránske raketové a radarové pozície a Donald Trump pohrozil, že Washington „vojensky dokončí začatú operáciu". Obe strany sa napokon dohodli na pozastavení útokov a obnovení technických rozhovorov, ktoré sa v utorok presúvajú zo Švajčiarska do katarskej Dohy. Hlavnou témou bude práve Hormuz, cez ktorý normálne preteká približne pätina svetových objemov ropy a skvapalneného zemného plynu.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, M30)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny ropy WTI (OIL.WTI, M30)
Zdroj: xStation5
Krehkosť dohody potvrdzuje aj druhý front. V južnom Libanone izraelská armáda v nedeľu večer zničila zhruba 200-metrový tunel hnutia Hizballáh, len dva dni po novej bezpečnostnej dohode medzi Izraelom a Libanonom. Hizballáh to okamžite označil za flagrantné porušenie prímeria. Keďže ide o iránskeho spojenca, akékoľvek vážnejšie eskalácie v Libanone sa premietajú aj do dôvery v širšiu dohodu s Teheránom.
Tretí front zostáva pre verejnosť najmenej viditeľný, ale možno najaktívnejší. Šéf izraelského kybernetického direktoriátu uviedol, že počet iránskych kyberútokov na izraelské ciele vyskočil zo zhruba 1 600 incidentov v júni 2025 na približne 4 800 v júni 2026. Útoky smerujú voči kritickej infraštruktúre, veľkým organizáciám aj menším firmám. Citujúc šéfa direktoriátu, na rozdiel od bojiska v kybersfére žiadne prímerie neexistuje.
Pre investorov to znamená jediné. Utorkové rokovania v Dohe budú jedným z najsledovanejších bodov týždňa a ich výsledok môže rýchlo pohnúť ropnými kontraktmi. Otázkou zostáva, či má trh pravdu, keď stavia na rýchlu normalizáciu dodávok. Analytici ANZ varujú, že fyzické toky obmedzujú zápchy tankerov, poškodená infraštruktúra aj odstavená produkcia a návrat na predkonfliktné úrovne môže trvať až do konca roka.
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