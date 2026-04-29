Napätie v Perzskom zálive silnie a ropa opäť prudko rastie 🛢️

- Cena ropy Brent vzrástla o 3 % na 114,59 USD za barel a dosiahla mesačné maximum.
- Hlavným dôvodom rastu sú obavy z predĺženej blokády Iránu a uzavretého Hormuzského prielivu.
- Odchod SAE z OPEC zatiaľ nemá výrazný krátkodobý vplyv. Trh teraz viac sleduje geopolitiku a logistiku.
- Ďalším dôležitým faktorom budú oficiálne údaje o amerických zásobách ropy.
- Cena ropy Brent vzrástla o 3 % na 114,59 USD za barel a dosiahla mesačné maximum.
- Hlavným dôvodom rastu sú obavy z predĺženej blokády Iránu a uzavretého Hormuzského prielivu.
- Odchod SAE z OPEC zatiaľ nemá výrazný krátkodobý vplyv. Trh teraz viac sleduje geopolitiku a logistiku.
- Ďalším dôležitým faktorom budú oficiálne údaje o amerických zásobách ropy.
Ceny ropy v stredu výrazne vzrástli, keď sa trh začal obávať predĺženia americkej blokády iránskych prístavov. Cena ropy Brent posilnila približne o 3 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za posledné dva týždne. Hlavným dôvodom rastu sú správy, že americký prezident Donald Trump nariadil prípravu na dlhšiu blokádu Iránu. To by mohlo naďalej obmedzovať vývoz ropy z jednej z najcitlivejších oblastí svetového energetického trhu.
Podľa dostupných informácií má Washington pokračovať v tlaku na iránsku ekonomiku tým, že bude brániť lodnej doprave do iránskych prístavov aj z nich. Hoci medzi USA, Izraelom a Iránom platí prímerie, konflikt zostáva politicky zablokovaný. Obe strany zatiaľ nenašli cestu k formálnemu ukončeniu bojov. Práve neistota okolo ďalšieho vývoja v Perzskom zálive teraz patrí medzi hlavné faktory, ktoré tlačia ceny ropy nahor.
Júnový kontrakt ropy Brent vzrástol o 3,33 USD na 114,59 USD za barel a posilnil už ôsmy obchodný deň po sebe. Aktívnejší júlový kontrakt sa obchodoval na úrovni 107,43 USD, čo predstavovalo rast o 2,9 %. Americká ropa WTI si pripísala 3,55 USD a dostala sa na 103,48 USD za barel, najvyššie od polovice apríla.
Analytici upozorňujú, že aktuálny rast cien je ťahaný predovšetkým obavami z narušenia dodávok cez Hormuzský prieliv, ktorým bežne prúdi významná časť svetového obchodu s ropou. Ak by blokáda pokračovala dlhší čas, výpadky dodávok by sa mohli ďalej prehĺbiť a vytvárať ďalší tlak na rast cien energií. Tento scenár podporuje aj skutočnosť, že spoločnosť Abu Dhabi National Oil Company informovala niektorých zákazníkov o možnosti nakladať vybrané druhy ropy mimo oblasti Perzského zálivu, pretože Hormuzský prieliv zostáva uzavretý.
Trh zároveň vstrebáva prekvapivé rozhodnutie Spojených arabských emirátov opustiť alianciu OPEC. Analytici však zatiaľ neočakávajú, že by tento krok mal v krátkodobom horizonte zásadný vplyv na ceny. Odchod SAE skôr formálne potvrdzuje slabšiu súdržnosť organizácie. Aktuálny vývoj cien je však naďalej oveľa viac ovplyvňovaný geopolitikou, zásobami a logistikou než inštitucionálnymi zmenami vnútri ropného kartelu.
V strednodobom až dlhodobom výhľade by rozhodnutie SAE mohlo znamenať vyššiu ponuku ropy na trhu. Podľa analytikov však najskôr musí dôjsť k obnoveniu voľného toku energií cez Hormuzský prieliv. Bez vyriešenia situácie v Perzskom zálive bude mať prípadné zvýšenie produkcie obmedzený praktický vplyv, pretože hlavným problémom zostáva schopnosť bezpečne dopraviť ropu na svetové trhy.
Investori teraz čakajú aj na údaje EIA o vývoji zásob ropy. Americký ropný inštitút už skôr oznámil, že domáce zásoby ropy klesli druhý týždeň po sebe. Ak oficiálne údaje potvrdia ďalší pokles zásob, mohlo by to ešte posilniť obavy trhu a podporiť ďalší rast cien.
Graf OIL (H4)
Cena ropy Brent pokračuje v rastovom trende a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 107,36 USD. Trh sa po predchádzajúcom poklese dokázal výrazne zotaviť a cena sa teraz nachádza nad oboma kĺzavými priemermi. Konkrétne nad SMA 100 na hodnote 97,48 USD aj nad EMA 50 na úrovni 99,74 USD. To potvrdzuje zlepšené technické nastavenie a prevahu kupcov.
Rast ceny je podporený aj silným momentom. CCI sa nachádza na hodnote 160,4, teda v prekúpenej oblasti. To ukazuje na výrazný nákupný tlak, ale zároveň upozorňuje na možnosť krátkodobého spomalenia alebo technickej korekcie. Momentum dosahuje hodnotu 108,269, čo potvrdzuje, že rastový impulz zostáva aktívny. Objem obchodov sa pri poslednom raste drží na zvýšených hodnotách. To naznačuje, že pohyb nahor nie je iba slabým technickým odrazom, ale stojí za ním reálnejšia trhová aktivita.
Z technického pohľadu je teraz kľúčovou rezistenciou oblasť okolo 112,50 USD, kde sa nachádza výrazná horizontálna úroveň z predchádzajúcich maxím. Ak by sa cene podarilo túto hladinu preraziť, otvoril by sa priestor na ďalší rast smerom k zóne 119 USD. Naopak najbližšia podpora sa nachádza pri úrovni 101,42 USD, prípadne nižšie okolo kĺzavých priemerov v oblasti 98–100 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
