Nikel vystrelil nahor. Indonézia schválila exportnú daň 🚀

- Indonézia schválila exportnú daň na nikel, čo poslalo cenu kovu vyššie.
- Na burze LME nikel po oznámení posilnil až o 2,7 %.
- Krajina chce podporiť domáce spracovanie surovín a získať viac príjmov do štátneho rozpočtu.
- Vyššie zdanenie môže ďalej zvýšiť náklady aj globálnu cenu niklu
Cena niklu výrazne vzrástla po tom, čo indonézsky prezident Prabowo Subianto schválil zavedenie exportnej dane na tento kľúčový priemyselný kov. Futures na londýnskej burze LME po správe posilnili až o 2,7 %, pretože trh začal započítavať možné zvýšenie nákladov na dodávky od najväčšieho svetového producenta.
Podľa indonézskeho ministra financií Purbayi Yudhi Sadewy sa teraz ešte rieši konkrétna výška sadzieb, samotné schválenie však investori vnímajú ako jasný signál. Indonézia totiž čelí rastúcim rozpočtovým tlakom, ktoré zosilňujú aj vyššie ceny ropy v súvislosti s vojnou v Iráne. Krajina je čistým dovozcom ropy a palív, a preto je citlivá na drahšie energie aj možné inflačné dosahy.
Zavedenie dane zároveň zapadá do dlhodobej stratégie Indonézie posúvať sa vyššie v surovinovom reťazci. Vláda už niekoľko rokov obmedzuje vývoz surovín a snaží sa prinútiť firmy, aby viac investovali do spracovania kovov priamo v krajine. Debaty o zdanení exportu niklu sa objavili už v roku 2022 za prezidenta Joka Widoda, ktorý chcel podporiť prílev investícií od výrobcov batérií a elektromobilov.
Indonézia dnes zabezpečuje viac než polovicu svetovej produkcie niklu a tento kov patrí medzi najdôležitejšie exportné komodity krajiny. Významnú úlohu v rozvoji tamojšieho odvetvia pritom zohral čínsky kapitál, ktorý pomohol rýchlo rozšíriť ťažbu aj nadväzujúci priemysel.
Podľa analytičky Gao Yin zo spoločnosti Shuohe Asset Management trh teraz vníma plán oveľa vážnejšie práve kvôli horšiemu stavu verejných financií. Vyššie exportné zdanenie by totiž mohlo zvýšiť výrobné náklady, obmedziť tlak na lacné dodávky a podporiť ďalší rast cien niklu na svetových trhoch.
Graf Nickel (H4)
Cena niklu sa aktuálne pohybuje okolo 17 329 USD. Trh sa teraz nachádza v blízkosti 38,2 % Fibonacciho úrovne na 17 212 USD, ktorú mierne prekonal, čo naznačuje snahu o pokračovanie rastu po predchádzajúcom odraze. Pozitívne pôsobí aj fakt, že cena sa drží v blízkosti kĺzavých priemerov EMA 50 na 17 204 USD a SMA 100 na 17 302 USD, teda v technicky dôležitej zóne. CCI sa nachádza na hodnote 101,3, čo poukazuje na silnejúce krátkodobé momentum, zatiaľ čo Momentum okolo 99,5 potvrdzuje stabilizáciu po predchádzajúcej korekcii. Z technického pohľadu je teraz kľúčové, či sa nikel udrží nad pásmom 17 200–17 300 USD. Ak áno, trh by mohol pokračovať smerom k ďalšej rezistencii na 17 938 USD.
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Piaty týždeň poklesov na Wall Street
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.