Obnova trhu s ropou potrvá mesiace, varuje Morgan Stanley 🛢️⏳

- Morgan Stanley naďalej očakáva Brent na úrovni 110 USD v 2. štvrťroku 2026.
- Obnova dodávok cez Hormuzský prieliv má byť len postupná.
- Cena ropy sa opäť dostala nad 100 USD za barel.
- Trh sa podľa analytikov môže tento rok prehupnúť do deficitu ponuky.
Banka Morgan Stanley ponechala svoje odhady pre cenu ropy Brent bez zmeny. V 2. štvrťroku 2026 naďalej očakáva cenu okolo 110 USD za barel, v 3. štvrťroku 2026 potom 100 USD a pre rok 2027 počíta s poklesom k 80 USD za barel.
Podľa banky sa ropný trh nebude vracať do normálu rýchlo ani v prípade, že sa podarí znovu otvoriť Hormuzský prieliv. Dodávateľské reťazce by sa podľa jej základného scenára mali obnovovať iba postupne. Export cez prieliv má v apríli zostať na nízkej úrovni, medzi májom a júlom by sa mohlo obnoviť asi 70 % stratených objemov a do bežného stavu by sa trh mohol vrátiť až v októbri.
Ceny ropy medzitým opäť vystúpili nad 100 USD za barel. Trh reaguje na rastúce napätie okolo Iránu a riziko obmedzenia exportu cez Hormuzský prieliv po tom, čo rokovania medzi Washingtonom a Teheránom nepriniesli dohodu o ukončení konfliktu. Brent sa pohyboval okolo 102,23 USD a americká ropa WTI okolo 103,88 USD.
Napätie sa už premieta aj do cien ropy z Blízkeho východu. Producenti ako Kuvajt a Irak zvýšili oficiálne predajné ceny pre Áziu a Saudská Arábia nastavila cenu svojej ropy Arab Light pre ázijský trh s rekordnou prémiou 19,50 USD voči benchmarku Oman/Dubai.
Analytici zároveň upozorňujú, že výpadky produkcie môžu tento rok prevrátiť ropný trh z očakávaného prebytku do deficitu ponuky. To by znamenalo pokračujúci tlak na vyššie ceny aj v ďalších mesiacoch.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa obchoduje okolo 103,94 USD a po prudkom výkyve sa teraz stabilizuje v blízkosti 50 % Fibonacciho retracementu na úrovni 104,41 USD. Trh sa zároveň drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 na 101,07 USD aj SMA 100 na 101,49 USD, čo naznačuje, že krátkodobá technická štruktúra zostáva aj napriek predchádzajúcej volatilite stále skôr pozitívna. Po ostrom prepade prišla rýchla stabilizácia a následný návrat nad dôležité technické hladiny, čo ukazuje na aktivitu kupcov.
Z pohľadu Fibonacciho úrovní je súčasné pásmo okolo 104,4 USD dôležitou krátkodobou rezistenciou. Ak by ju ropa dokázala presvedčivo prekonať, otvoril by sa priestor smerom k 107,57 USD, kde leží úroveň 61,8 %, a vyššie potom k 112,07 USD. Naopak najbližšia podpora sa nachádza v oblasti 101,25 USD, teda pri 38,2 % retracemente, ktorá sa navyše takmer zhoduje s oboma kĺzavými priemermi. Jej udržanie bude pre zachovanie rastového scenára kľúčové.
Zdroj: xStation5
