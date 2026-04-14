Obrat na rope? IEA tvrdí, že časť produkcie sa vráti už počas dvoch týždňov 🛢️

- IEA očakáva obnovenie približne 50 % odstavenej ťažby v Perzskom zálive do dvoch týždňov po obnovení dopravy cez Hormuzský prieliv.
- Počas ďalšieho mesiaca by sa produkcia mohla vrátiť až na 80 % predvojnovej úrovne.
- Najväčšou prekážkou zostáva bezpečný tranzit tankerov a obnova logistických reťazcov.
- Trh ďalej sleduje, či sa podarí stabilizovať export z regiónu, ktorý prišiel o takmer 9 miliónov barelov denne.
- IEA očakáva obnovenie približne 50 % odstavenej ťažby v Perzskom zálive do dvoch týždňov po obnovení dopravy cez Hormuzský prieliv.
- Počas ďalšieho mesiaca by sa produkcia mohla vrátiť až na 80 % predvojnovej úrovne.
- Najväčšou prekážkou zostáva bezpečný tranzit tankerov a obnova logistických reťazcov.
- Trh ďalej sleduje, či sa podarí stabilizovať export z regiónu, ktorý prišiel o takmer 9 miliónov barelov denne.
Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) môžu najväčší arabskí producenti ropy v Perzskom zálive obnoviť približne polovicu odstavených ropných polí už do dvoch týždňov od chvíle, keď sa plne obnoví doprava cez Hormuzský prieliv. Pre trh je to dôležitý signál, pretože práve bezpečný priechod touto trasou je kľúčový pre návrat ťažby aj exportu do normálu.
IEA zároveň uviedla, že počas ďalšieho mesiaca by sa obnova mohla zvýšiť až na 80 % predvojnovej úrovne. Tempo však bude závisieť od toho, či firmy dokážu rýchlo zabezpečiť pracovnú silu, dodávateľov a obnoviť narušené dodávateľské reťazce. Zvyšných 20 % produkcie bude podľa agentúry ťažšie znovu spustiť, okrem iného pre pokles tlaku v niektorých ložiskách a ďalšie technické obmedzenia.
Kľúčovým faktorom zostáva samotný Hormuzský prieliv, ktorého fungovanie výrazne skomplikovala americká blokáda a predchádzajúce obmedzenia zo strany Iránu. Práve uzavretie tejto strategickej trasy donútilo krajiny regiónu obmedziť ťažbu, pretože sa rýchlo plnili skladovacie kapacity a ropa nemohla plynulo odchádzať na svetové trhy. Niektoré štáty navyše podľa dostupných informácií znížili produkciu vopred, aby po skončení konfliktu mohli obnoviť prevádzku rýchlejšie.
IEA upozorňuje, že pred samotným reštartom ťažby bude najprv nutné dostať z Perzského zálivu už naložené tankery. Následne budú môcť ďalšie lode začať opäť nakladať ropu a postupne odčerpávať zásoby z prístavov. Bez jasného nakladacieho programu a dostatočnej dostupnej skladovacej kapacity podľa agentúry nebude možné efektívne obnoviť ani ťažbu, ani spracovanie ropy.
Rozsah odstavenej produkcie je pritom značný. Podľa odhadov sa v apríli mohlo zastaviť viac než 9 miliónov barelov denne z kľúčových krajín regiónu, ako sú Saudská Arábia, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Samotná IEA odhaduje, že už v marci bolo u členov skupiny OPEC+ v Perzskom zálive odstavených približne 8,9 milióna barelov denne.
Pre investorov je táto správa dôležitá najmä preto, že naznačuje možnosť relatívne rýchleho návratu časti ponuky na trh. To by mohlo pomôcť zmierniť tlak na ceny ropy, ak sa geopolitická situácia skutočne stabilizuje. Zároveň však zostáva zrejmé, že úplný návrat do normálu nebude okamžitý a trh bude naďalej citlivý na akékoľvek komplikácie v doprave alebo bezpečnostnej situácii v regióne.
