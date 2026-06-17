Očakávajme pokles cien pohonných hmôt v nasledujúcich dňoch

Ropný trh v uplynulom týždni prudko oslabil a cena ropy Brent sa prepadla až pod 80 USD za barel. Len za posledný týždeň stráca 14 %. Trh pozitívne reaguje na očakávaný podpis rámcovej dohody medzi USA a Iránom a s tým spojené nádeje na uvoľnenie Hormuzského prielivu. Ak bude riziková averzia ďalej klesať, cena ropy by sa mala počas leta držať na nižších úrovniach.
Na domácom trhu ďalej pokračuje zlacňovanie pohonných hmôt. Priemerná cena benzínu aktuálne klesla k úrovni 40,14 Kč za liter a nafty k 38,02 Kč za liter. Pohonné hmoty v priebehu posledných týždňov takmer nepretržite zlacňovali. Niektoré čerpacie stanice už ponúkajú naftu pod 35 Kč za liter. Palivá však zlacňujú pomalšie než samotná ropa na burzách. Dôvodom je drahšia logistika, výpredaj drahších zásob a predovšetkým stále vysoké marže rafinérií. Veľkoobchodné ceny v Rotterdame sa aj naďalej držia približne o tretinu vyššie než pred vypuknutím konfliktu.
Počas nasledujúcich dvoch týždňov sa na českých čerpacích staniciach očakáva ďalší pokles. Nafta by mala zlacnieť o necelé 2 Kč k hranici 36 Kč za liter, zatiaľ čo benzín by mohol klesnúť približne o 1,50 Kč na približne 38,50 Kč za liter. Rolu tu zohráva aj motoristická sezóna. Prípadné ďalšie zlacňovanie pohonných hmôt bude závisieť najmä od toho, či diplomatické rokovania povedú k trvalému spriechodneniu kľúčových obchodných trás a mieru v oblasti Blízkeho východu.
Ako je na tom Česko z pohľadu výšky cien pohonných hmôt v porovnaní s okolitými krajinami?
Napriek súčasným vysokým cenám pohonných hmôt si Česká republika udržiava pozíciu jednej z lacnejších krajín v Európskej únii, a to podľa najnovších štatistík Európskej komisie k dátumu 18. júna 2026.
Nafta – Česká republika je tretia najlacnejšia v celej EÚ. Najnižšie ceny nafty majú momentálne vodiči na Malte, v Poľsku a Česku. Najdrahšiu naftu naopak tankujú vo Fínsku a Holandsku.
Benzín – Česká republika je deviata najlacnejšia v EÚ. Na prvých 3 priečkach najlacnejšieho benzínu sa umiestnili Malta, Poľsko a Španielsko. Najdrahší benzín je dostupný v Dánsku a Holandsku.
Porovnanie so susedmi:
- V Poľsku je benzín aj nafta lacnejšia než v Česku, pričom Poľsko sa pri nafte drží na 2. mieste a takisto pri benzíne na 2. mieste medzi najlacnejšími.
- Na Slovensku je nafta mierne drahšia než v Česku, keďže táto krajina je na 6. mieste v EÚ. Benzín je tu tiež mierne drahší, a to na 11. mieste.
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