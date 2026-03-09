OIL: Ceny rastú na 120 USD za barel; Izrael bombarduje iránske ropné zariadenia 📌

Počas víkendu konflikt medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom prudko eskaloval. Obe strany rozšírili vojenské operácie aj na energetickú infraštruktúru a ciele naprieč regiónom. Izraelské sily vykonali letecké útoky na viaceré iránske ropné zariadenia pri Teheráne, pričom zasiahli najmenej štyri sklady palív a jeden ropný prekladiskový uzol, čo vyvolalo rozsiahle požiare a narušenie dodávok palív do hlavného mesta.
Irán odpovedal raketovými a dronovými útokmi zameranými na izraelské pozície aj na energetickú infraštruktúru v oblasti Perzského zálivu, vrátane pokusov o útoky na kľúčové ropné zariadenia a odsoľovacie závody v susedných krajinách. Zároveň sa vystupňovalo napätie v okolí Hormuzského prielivu, kde sa lodná doprava po útokoch na plavidlá a hrozbách voči tankerom takmer zastavila, čím bola fakticky narušená prepravná trasa zodpovedná za približne 20 % globálnych dodávok ropy.
Eskalácia sa zároveň prekrývala s narušením produkcie v Iraku, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch, kde sa začali hromadiť dodávky ropy pre nedostupnosť tankerov. Po víkendovej eskalácii otvorila ropa Brent s rastovým gapom o 15 % a následne pokračovala v raste až na 119 USD za barel (+29 %).
Ceny ropy mierne korigovali po správach, že krajiny G7 a Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zvažujú koordinované uvoľnenie núdzových ropných rezerv. Ministri financií krajín G7 pripravujú mimoriadne zasadnutie, na ktorom majú prerokovať ekonomické dôsledky a možnosť spoločného uvoľnenia strategických ropných rezerv koordinovaného IEA. Predbežné informácie naznačujú, že sa zvažuje uvoľnenie 300–400 miliónov barelov, čo zodpovedá približne 25–30 % globálnych strategických rezerv v celkovom objeme približne 1,2 miliardy barelov. Pre porovnanie, koordinované uvoľnenie rezerv počas krízy Rusko–Ukrajina v roku 2022 predstavovalo približne 240 miliónov barelov, pričom približne polovicu dodali Spojené štáty. Historicky takéto zásahy pôsobia predovšetkým ako dočasný vankúš, ktorý znižuje ceny približne o 10–20 USD, namiesto toho, aby trvalo zmenil rovnováhu ponuky.
Ropa zaznamenáva týždenný rast porovnateľný s tým počas pandémie covidu. Treba však pripomenúť, že úrovne v roku 2020, z ktorých rast začínal, boli výrazne nižšie, čo umožňovalo výraznejšie relatívne pohyby.
Ropa WTI od začiatku roka vzrástla už o viac ako 80 %, čo predstavuje najväčší cenový šok v sledovanom období.
V medzimesačnom porovnaní ropa teraz rastie o viac ako 53 %. Treba zdôrazniť, že celý cenový rast spojený s eskaláciou konfliktu sa už odohral v marci. Z tohto dôvodu správa o inflácii CPI, ktorá bude zverejnená v stredu, ešte neodrazí dôsledky tohto šoku.
