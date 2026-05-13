OIL: EIA poukazuje na hlbší ponukový šok, než sa očakávalo 🔎

Ceny ropy zostávajú veľmi citlivé na vývoj na Blízkom východe. Brent a WTI sa aj napriek dnešnému miernemu poklesu stále držia okolo 100 USD za barel. Trh naďalej podporujú pokračujúce výpadky v okolí Hormuzského prielivu, kde blokáda stále obmedzuje významnú časť globálnych dodávok. Ceny začali mierne klesať po troch dňoch rastu v rade, keďže investori hľadajú jasnejšie informácie o krehkom prímerí a nadchádzajúcom summite Trump–Si v Číne.
Najnovšie prognózy EIA poukazujú na oveľa hlbší a dlhšie trvajúci ponukový šok, než sa predtým očakávalo. Agentúra teraz predpokladá, že Hormuzský prieliv zostane fakticky uzavretý až do konca mája, pričom straty dodávok ropy z Blízkeho východu majú tento mesiac dosiahnuť vrchol okolo 10,8 milióna barelov denne. V dôsledku toho sa očakáva, že globálne zásoby tento rok klesnú o 2,6 milióna barelov denne, čo je výrazne väčší pokles než v predchádzajúcich prognózach. EIA očakáva, že Brent bude v máji a júni v priemere okolo 106 USD za barel, než vo štvrtom štvrťroku klesne smerom k 89 USD, keď sa bude regionálna produkcia postupne obnovovať. Agentúra zároveň varuje, že ak narušenie dodávok potrvá o jeden ďalší mesiac dlhšie, ceny by mohli dočasne vzrásť o ďalších 20 USD za barel.
Vysoké ceny zároveň čoraz viac zaťažujú výhľad dopytu. EIA znížila prognózu rastu globálneho dopytu po rope na iba 200 tisíc barelov denne v tomto roku z predchádzajúcich 600 tisíc. Dôvodom je deštrukcia dopytu spôsobená vysokými nákladmi na energie. Drahšie palivá sa už premietajú do širších inflačných obáv, čo komplikuje výhľad pre spotrebiteľov, centrálne banky aj americkú ekonomiku.
