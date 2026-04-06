OPEC+ otvára kohútiky len naoko. O osude ropy rozhoduje Hormuz 🛢️

- OPEC+ zvýši kvóty o 206 tisíc barelov denne, no reálny dosah je zatiaľ minimálny.
- Pre obmedzenia v Hormuzskom prielive z trhu vypadlo až 12–15 miliónov barelov denne.
- Saudi Aramco zvýšila ceny pre Áziu na rekordnú prémiu, čo potvrdzuje napätie na trhu.
- Irak testuje obnovenie exportu cez Hormuzský prieliv, no odberatelia zatiaľ zostávajú opatrní.
Skupina OPEC+ sa v nedeľu dohodla na zvýšení ťažobných kvót o 206 tisíc barelov denne pre máj. Na prvý pohľad ide o rast ponuky, v skutočnosti však trh príliš neupokojí. Hlavní producenti v Perzskom zálive totiž pre vojnu medzi USA, Izraelom a Iránom stále narážajú na zásadné obmedzenia vývozu cez Hormuzský prieliv.
Práve uzatvorenie alebo výrazné obmedzenie tohto kľúčového námorného koridoru spôsobilo jeden z najväčších ropných šokov v modernej histórii. Z trhu podľa odhadov vypadlo až 12 až 15 miliónov barelov denne, teda približne 15 % globálnej ponuky. V porovnaní s tým je májové navýšenie OPEC+ skôr technickým signálom, že kartel chce byť pripravený zvýšiť produkciu vo chvíli, keď sa situácia v prielive stabilizuje.
Ceny ropy medzitým vystrelili takmer k 120 USD za barel a tlak sa prenáša aj do cien pohonných hmôt. Analytici navyše upozorňujú, že ak by obmedzenia v Hormuzskom prielive pokračovali aj v ďalších týždňoch, ropa by sa mohla dostať aj nad 150 USD za barel. To by znamenalo ďalšiu záťaž pre spotrebiteľov, firmy aj vlády, ktoré už teraz riešia dosahy drahších energií.
Ďalším dôkazom napätia na trhu je krok spoločnosti Saudi Aramco, ktorá zvýšila cenu svojej kľúčovej ropy Arab Light pre Áziu na rekordnú prémiu 19,50 USD nad regionálny benchmark. Saudská Arábia síce časť exportov presmerovala mimo Perzského zálivu cez terminál Yanbu pri Červenom mori, ale ani táto trasa nedokáže plne nahradiť bežný vývoz. Aramco navyše obmedzuje produkciu ťažších druhov ropy a sústreďuje sa hlavne na ľahšie barely.
Istú nádej priniesol Irak, ktorý oznámil odberateľom v Ázii, že jeho ropa môže Hormuzským prielivom opäť prechádzať vďaka iránskej výnimke. Cez prieliv už podľa dostupných informácií prešiel tanker s irackou ropou, trh však zostáva opatrný. Kupujúci chcú jasnejšie bezpečnostné záruky a nie je isté, či sa prevádzka skutočne obnoví vo väčšom rozsahu.
Celkovo tak platí, že rozhodnutie OPEC+ samo osebe trh nezachráni. Kým nebude Hormuzský prieliv plne priechodný a poškodená infraštruktúra v regióne opravená, ponuka ropy zostane napätá a volatilita vysoká.
Graf OIL (H4)
Cena ropy Brent sa aktuálne pohybuje okolo 109,35 USD a po predchádzajúcom silnom raste zostáva v pozitívnom technickom nastavení. Trh sa drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 na 104,58 USD aj SMA 100 na 102,86 USD, čo potvrdzuje pokračujúcu prevahu kupujúcich. Ropa sa zároveň obchoduje nad hladinou 61,8 % Fibonacciho retracementu na 104,89 USD, ktorá teraz funguje ako dôležitá podpora, zatiaľ čo najbližšia rezistencia leží na 111,37 USD pri úrovni 78,6 % retracementu. Ak by došlo k jej prerazeniu, otvoril by sa priestor na rast smerom k predchádzajúcemu maximu na 119,62 USD. CCI na 90,2 ukazuje silné nákupné momentum, hoci sa trh už dostáva do zóny, kde môže krátkodobo spomaliť. Momentum 103,64 navyše potvrdzuje pokračujúcu rastovú silu. Po prerazení klesajúcej trendovej línie, ktorá trh obmedzovala v prvej polovici marca, sa sentiment výrazne zlepšil a ropa postupne vytvára vyššie minimá aj vyššie maximá. Krátkodobo tak zostáva výhlaď skôr býčí, ale ďalší smer bude závisieť hlavne od toho, či cena dokáže prekonať pásmo okolo 111–112 USD, alebo sa vráti k otestovaniu podpory v oblasti 105 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.