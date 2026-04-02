OPEC+ zvažuje vyššiu ťažbu, trh sleduje osud Hormuzského prielivu 🌍

- OPEC+ zrejme v nedeľu prerokuje ďalšie zvýšenie ťažby ropy.
- Cieľom je pripraviť trh na prípadné znovuotvorenie Hormuzského prielivu.
- Cena ropy kvôli výpadkom dodávok vyskočila takmer na 120 USD za barel.
- Časť členov má obmedzený priestor na rast produkcie, iní navyšujú export mimo Hormuzský prieliv.
Podľa zdrojov bude skupina OPEC+ na nedeľnom zasadnutí pravdepodobne zvažovať ďalšie zvýšenie ťažby ropy. Tento krok by mal producentom umožniť rýchlejšie navýšiť dodávky vo chvíli, keď sa znovu otvorí Hormuzský prieliv, kľúčová trasa pre svetový obchod s ropou, ktorú teraz ochromuje vojna medzi USA, Izraelom a Iránom.
Na poslednom zasadnutí na začiatku marca sa osem hlavných členov OPEC+ dohodlo iba na miernom zvýšení produkcie o 206 tisíc barelov denne pre apríl. Vtedy ešte prevládali obavy z previsu ponuky. Odvtedy sa však situácia dramaticky zmenila a konflikt na Blízkom východe spôsobil podľa trhu najväčšie narušenie dodávok ropy v histórii.
Najväčší producenti na čele so Saudskou Arábiou, Irakom, Kuvajtom a Spojenými arabskými emirátmi museli obmedziť ťažbu kvôli faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, cez ktorý bežne prechádza viac než 20 % svetovej prepravy ropy. Cena ropy preto vystrelila takmer na 120 USD za barel, teda na najvyššiu úroveň za posledné štyri roky. Situáciu navyše zhoršujú aj výpadky ruskej produkcie po útokoch dronov.
Podľa zdrojov by OPEC+ mohol schváliť zvýšenie ťažobných kvót, ktoré by zatiaľ nemalo okamžitý dosah na reálne dodávky, ale vyslalo by trhu dôležitý signál. Kartel by tým ukázal, že je pripravený reagovať a zvýšiť produkciu hneď, ako sa obnoví možnosť bezpečne prepravovať ropu cez Hormuzský prieliv. Inými slovami, išlo by skôr o papierovú pripravenosť než o okamžité zaplavenie trhu novými barelmi.
Možnosti rýchleho navýšenia produkcie však nie sú u všetkých členov rovnaké. Zatiaľ čo niektoré krajiny majú exportné trasy mimo Hormuzského prielivu, iné majú priestor na rast len obmedzený. Saudská Arábia napríklad posilnila vývoz cez prístav Yanbu pri Červenom mori, kde export dosiahol približne 4,6 milióna barelov denne, teda takmer maximum. Spojené arabské emiráty zasa navyšujú export z Fudžajry, ktorá leží mimo prielivu, a ich marcový vývoz ropy a kondenzátu vzrástol na 1,61 milióna barelov denne z februárových 1,17 milióna.
Na trhu však nepanuje úplná zhoda. Popri scenári ďalšieho zvýšenia ťažby sa objavujú aj názory, že by OPEC+ mohol dočasne pozastaviť ďalšie mesačné navyšovanie, pretože súčasné exportné obmedzenia aj tak neumožňujú dostať na trh výrazne viac ropy. Nedeľné zasadnutie tak bude dôležité nielen pre kvóty na máj, ale aj pre to, ako kartel vyhodnotí ďalší vývoj konfliktu a schopnosť trhu absorbovať nové dodávky.
Celkovo je zrejmé, že ropný trh teraz potrebuje každú dostupnú barelovú kapacitu. OPEC+ sa preto snaží zachovať flexibilitu a zároveň upokojiť investorov, že v prípade obnovenia exportných trás bude pripravený reagovať.
Graf OIL.WTI (D1)
Cena ropy WTI zostáva v býčom trende a aktuálne sa pohybuje okolo 110,52 USD za barel. Po prudkom raste z prvej polovice marca síce trh prešiel do krátkodobej konsolidácie, ale kupci si udržali kontrolu a cena znovu smeruje vyššie. Cena ropy sa naďalej drží výrazne nad kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 leží na úrovni 83,97 USD a SMA 100 okolo 69,33 USD. To potvrdzuje, že strednodobý aj dlhodobejší trend zostáva jednoznačne rastový. CCI sa pohybuje na vysokej hodnote okolo 182,2, čo ukazuje na silný rastový impulz, ale zároveň aj na riziko krátkodobého prehriatia trhu. Aj Momentum 125,8 zostáva výrazne nad neutrálnou úrovňou, čo potvrdzuje pokračujúcu silu kupcov po predchádzajúcej konsolidácii. Trh tak znovu naberá dynamiku po krátkej prestávke.
Z pohľadu cenových úrovní bude teraz kľúčové, či ropa dokáže stabilne preraziť nad oblasť 114 až 115 USD. Ak sa to podarí, trh by mohol znovu otestovať hlavnú rezistenciu v blízkosti 119,51 USD, ktorá na grafe predstavuje najbližší výrazný cieľ. Naopak pri vyberaní ziskov by prvý dôležitejší support mohol ležať v pásme okolo 103 až 97 USD, kde sa cena v posledných týždňoch viackrát stabilizovala.
Zdroj: xStation5
🔴Komoditné zhrnutie: Cenu ropy zostrelilo prímerie medzi USA a Iránom. Na ako dlho?
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
Zlato rastie o 2 % pre oslabujúci americký dolár 📈
Drahé kovy rastú po upokojení situácie v Iráne 📈
