Päť dôvodov, prečo sú trhy zatiaľ pokojné 📊🌍

- Trhy si na konflikt na Blízkom východe už čiastočne zvykli
- Výsledková sezóna je veľmi silná, viac ako 370 firiem z amerického indexu už reportovalo výsledky
- Viac ako 70 % firiem prekonalo očakávania na tržbách a viac ako 80 % na ziskovosti
- Investori sa spoliehajú na to, že najväčšia eskalácia konfliktu už prebehla
1. Trh si na tento konflikt už zvykol
Podobne ako pri niektorých historických udalostiach si trhy na súčasný konflikt na Blízkom východe už do určitej miery zvykli. Paralelu možno nájsť s minulým rokom, keď bola hlavnou témou colnú politika Spojených štátov. Trhy si na toto riziko postupne navykli a po úvodných prepadoch došlo k rýchlej stabilizácii indexov.
2. Výsledková sezóna je veľmi silná
Výsledková sezóna je v plnom prúde a firmám sa darí prekonávať očakávania trhu. Z amerického indexu S&P 500 zverejnilo svoje výsledky už viac ako 370 spoločností, z toho viac ako 70 % dokázalo prekonať očakávania na tržbách a viac ako 80 % na ziskovosti. Nejde pritom len o technologický sektor, očakávania prekonávajú sektory naprieč trhom. Zaujímavý je aj rast ziskovosti, keď zisky v priemere rastú o 26 %, čo je výrazne viac než v minulom štvrťroku, keď rast ziskovosti presiahol 12 %.
3. Investori sa spoliehajú na ukončenie konfliktu
Trh do istej miery započítava úspešné ukončenie konfliktu. Investori teraz počítajú s tým, že k najvyššej eskalácii už došlo, čomu nahráva stále trvajúce prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Zároveň pokračujú snahy o obnovenie rokovaní, a ak nedôjde k výraznejšej eskalácii, trhy budú aj naďalej počítať s blízkym koncom konfliktu.
4. Makroekonomické dáta zostávajú silné
Aj napriek trvajúcemu konfliktu na Blízkom východe vychádzajú stále veľmi solídne makroekonomické dáta, ktoré ukazujú, že najmä ekonomika Spojených štátov zostáva silná. Rizikom však naďalej zostáva vyššia inflácia a vyššie úrokové sadzby, ktoré môžu pretrvávať dlhší čas. Trhy však tieto riziká zatiaľ do veľkej miery ignorujú.
5. Trhy sú dnes silno ťahané technológiami a AI
Hlavnou témou spojenou s výsledkovou sezónou je aktuálne nedostatok čipov a pamätí. Práve firmy z tohto sektora výrazne prispievajú k historickým rekordom na indexoch. Výrobcovia čipov a pamätí ťahajú veľkú časť súčasného rastu. Medzi najvýkonnejšie akcie amerického trhu patrí výrobca pamätí SanDisk, ktorý od začiatku roka pripísal viac ako 400 %. Výrazným rastom si od začiatku roka prešiel aj Intel, ktorý pridal viac ako 170 %.
Ako sa môžu trhy vyvíjať vo zvyšku roka?
Najväčšie americké banky majú svoje cieľové hodnoty pre index S&P 500 na konci roka 2026 v priemere okolo pásma 7500 až 7600 bodov, teda stále vyššie, než kde sa index nachádza v súčasnosti. Zároveň predikcie cien ropy počítajú s vyššími cenami aj v roku 2027, keď sa očakáva, že cena za barel by sa mohla pohybovať okolo 80 dolárov.
Všetky tieto predikcie budú ovplyvnené vývojom na Blízkom východe. Ceny ropy tak môžu v prípade ukončenia konfliktu výrazne klesnúť, k čomu môžu prispieť aj Spojené arabské emiráty, ktoré vystúpili zo spoločenstva OPEC a avizovali, že hneď ako dôjde k otvoreniu Hormuzského prielivu, zaplavia trh ropou. Aj tento faktor by mal v prípade ukončenia konfliktu prispieť k rýchlejšiemu poklesu cien ropy.
Graf US500 (D1)
Zdroj: xStation05
