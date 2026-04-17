Parabolický rast na európskych trhoch pred víkendom💡

Oficiálne vyjadrenia iránskeho ministra zahraničných vecí a prezidenta Donalda Trumpa o otvorení Hormuzského prielivu spustili v piatok na európskych akciových trhoch spektakulárny rast. Index DE40 (DAX) rastie o viac než 2,5 % a obchoduje sa nad 24 880 bodmi, zatiaľ čo index EU50 pridáva 2,4 % a zreteľne preráža nad hranicu 6 000 bodov. Trhy sa odrážajú po týždňoch obrovského tlaku, ktorý uzavretie prielivu vyvíjalo na európsku ekonomiku, najmä z pohľadu cien energií a hrozby inflácie.
Ceny európskych akcií tesne pred koncom piatkovej obchodnej seansy. Zdroj: xStation
Ako región silne závislý od dovozu energií bola Európa voči dôsledkom blokády Hormuzského prielivu obzvlášť zraniteľná. Práve týmto prielivom prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Ekonómovia varovali, že trvalo vysoké ceny energií môžu v eurozóne spustiť inflačnú špirálu a zároveň podkopať konkurencieschopnosť priemyslu, domácu spotrebu aj firemné marže. Deeskalácia konfliktu tento scenár ako bezprostredné riziko odstraňuje, čo trhy okamžite zaceňujú rastom naprieč prakticky všetkými sektormi, od technológií cez priemysel až po finančné služby.
Medzi najväčších príjemcov dnešného vývoja patria európske aerolinky, ktoré boli v posledných týždňoch pod mimoriadnym tlakom. Cena leteckého paliva Jet-A1 v marci celosvetovo vzrástla o viac než 83 % a v Poľsku sa náklady na tankovanie lietadiel takmer zdvojnásobili. Lufthansa, Ryanair, IAG a Finnair dnes rastú o 8 až 10 %, zatiaľ čo Air France-KLM a Wizz Air pridávajú až 14 % a snažia sa vymazať časť strát z posledných týždňov. Ešte pred niekoľkými dňami šéf Medzinárodnej energetickej agentúry varoval, že európske letiská majú zásoby leteckého paliva len približne na šesť týždňov a Lufthansa patrila medzi prvých dopravcov, ktorí začali verejne obmedzovať svoju letovú sieť.
DE40 počas seansy zaznamenáva veľmi rýchle a prudké zisky. Z technického pohľadu kontrakt konsoliduje svoj súčasný dlhodobý rastový trend meraný 200-dňovým EMA. Zdroj: xStation
