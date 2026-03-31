Pokles len krátkou zastávkou? Goldman stále verí v zlato 🪙

- Goldman Sachs naďalej očakáva rast zlata až na 5 400 USD do konca roka 2026.
- Krátkodobo však pripúšťa pokles až k 3 800 USD.
- Kľúčovým faktorom majú byť nákupy centrálnych bánk a nižšie sadzby v USA.
- Geopolitické napätie môže opäť posilniť úlohu zlata ako bezpečného prístavu.
Goldman Sachs aj napriek nedávnemu poklesu ďalej stavia na zlato a ponecháva si výrazne býčí výhlaď. Podľa analytikov banky by sa cena kovu mohla do konca roka 2026 vyšplhať až na 5 400 USD za uncu. Hlavnou oporou tohto scenára majú byť pokračujúce nákupy centrálnych bánk a očakávanie ďalších dvoch znížení sadzieb v USA ešte tento rok.
V krátkodobom horizonte však banka pripúšťa aj riziko ďalšieho oslabenia. Ak by sa zhoršil dosah energetického šoku, zlato môže podľa jej scenára dočasne klesnúť až k úrovni 3 800 USD za uncu. Napriek tomu Goldman upozorňuje, že prípadné prehĺbenie geopolitického napätia by mohlo urýchliť odklon investorov od tradičných západných aktív, čo by naopak mohlo zlatu opäť výrazne pomôcť.
Od začiatku vojny cena zlata oslabila približne o 13 %. Na trhu sa podľa banky negatívne prejavil výpredaj akcií, ktorý prinútil časť investorov zatvárať pozície, aj rastúce očakávania prísnejšej menovej politiky. Analytici však tvrdia, že trh mohol túto zmenu započítať až príliš agresívne a precenil inflačné riziko na úkor dosahov na hospodársky rast.
Goldman zároveň neočakáva, že by centrálne banky začali vo väčšom predávať svoje zlaté rezervy kvôli podpore domácich mien. V prípade krajín Perzského zálivu banka predpokladá skôr možné predaje amerických dlhopisov, pretože ich menové režimy sú často naviazané na dolár.
V strednodobom výhľade banka počíta s upokojením volatility a obnovením silnejších nákupov zo strany oficiálneho sektora. Tie by podľa odhadu mohli v priemere dosahovať približne 60 ton mesačne, čo by zostalo dôležitým podporným faktorom pre ďalší rast ceny zlata.
Graf GOLD (H1)
Zlato sa aktuálne obchoduje okolo 4 554,95 USD a po predchádzajúcom poklese sa snaží stabilizovať v pásme medzi Fibonacciho hladinami 23,6 % a 38,2 %. Cena sa drží mierne nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni 4 515,56 USD a tiež nad SMA 100 na úrovni 4 497,87 USD, čo naznačuje, že krátkodobá technická štruktúra zatiaľ zostáva skôr pozitívna. Zároveň je však vidieť, že trh naráža na odpor v blízkosti úrovne 4 608 USD, ktorá zodpovedá retracementu 38,2 %, a zatiaľ nemá dosť sily na výraznejší prielom vyššie.
Momentum sa pohybuje mierne nad hodnotou 100, čo ukazuje na neutrálne až mierne rastové nastavenie, nie však na výrazne silný trend. Vývoj posledných hodín skôr pripomína konsolidáciu, keď sa kupujúci snažia udržať cenu nad krátkodobými priemermi, no zároveň chýba silnejší impulz na pokračovanie rastu. Pozitívne pôsobí aj to, že cena rešpektuje klesajúcu trendovú líniu z dlhodobejšieho pohľadu a drží sa nad nižšími supportmi.
Z technického hľadiska bude teraz kľúčové, či zlato dokáže preraziť nad 4 608 USD. Ak áno, otvoril by sa priestor pre posun smerom k 4 765 USD, kde leží Fibonacciho hladina 50 %. Naopak pri oslabení bude dôležité udržanie podpory v oblasti 4 414 USD, teda na retracemente 23,6 %. Jej prerazenie by mohlo znamenať návrat medvedieho tlaku a zvýšené riziko poklesu späť k zóne okolo 4 100 USD.
Zdroj: xStation5
