Pšenica posilňuje, keďže USDA poukazuje na najmenšiu zožatú plochu od roku 1877 🔼

Ceny pšenice rastú tretiu reláciu po sebe potom, čo USDA znížilo výhľad pre trh v reakcii na slabý stav amerických ozimých porastov. Pre investorov je teraz kľúčová otázka, či horšia ponuka z USA môže trvalo podporiť ceny kontraktov na pšenicu. USDA predpokladá, že americkí farmári v roku 2026 zožnú len 32,1 milióna akrov pšenice – išlo by o najmenšiu žatevnú plochu za 149 rokov a najmenšiu od roku 1877. Termínové kontrakty rastú od začiatku júla na úroveň 6 USD za bušel, čím sa vzďaľujú od takmer štvormesačného minima z 29. júna po zverejnení správ USDA poukazujúcich na nižšie zásoby pšenice a menšiu osievaciu plochu. USDA informovalo, že zásoby pšenice v USA k 1. júnu dosiahli 920 miliónov bušlov, čo bol výsledok nižší, než trh očakával.
- Od februára do apríla vzrástli ceny ropy o 58 % a hnojív o 66 %, čo výrazne zvýšilo náklady na poľnohospodársku výrobu a podporilo Ceny pšenice.
- Kľúčovým dátumom pre trh je 21. august, keď vyprší 60-dňové pozastavenie časti sankcií voči Iránu. Absencia trvalej dohody môže opäť zvýšiť riziko narušenia v Hormuzskom prielive a podporiť ceny pšenice.
- Napriek čiastočnému poklesu cien hnojív zostávajú výrobné náklady vysoké a farmári neočakávajú rýchle zlepšenie rentability.
- Investori budú pozorne sledovať vyrovnanie júlových kontraktov na pšenicu (14. júla), ktoré ukáže, aká veľká časť rizikovej prémie za geopolitiku zostáva zahrnutá v oceneniach termínových kontraktov.
Graf pšenice (WHEAT, D1)
Pri pohľade na graf vidíme, že kontrakt na pšenicu na chicagskej CBOT zastavil pokles na úrovni EMA200 (červená línia) v oblasti 580 – 585 USD – sila kupujúcej strany na týchto úrovniach vyzdvihla ceny späť nad 600 centov za bušel, a do lokálneho maxima pri 690 chýba ešte približne 15 %. Počas troch relácií pozorujeme rozhodný, prevažujúci a výrazný objem s prevahou kupujúcich.
Zdroj: xStation5
Commitment of Traders (COT) – Pšenica CBOT (správa k 23. júnu 2026)
Fondy stále neveria v trvalý odraz
Najzaujímavejším prvkom správy zostáva správanie špekulatívnych fondov (Managed Money). Napriek tomu, že ceny pšenice sa odrazili po posledných správach USDA o nižších zásobách a rekordne malej osievacej ploche, fondy prakticky nezmenili svoje nastavenie.
V súčasnosti držia 68 457 dlhých pozícií a 138 890 krátkych, čo zodpovedá approximately 70 tis. čistým short kontraktom.
Navyše, za posledný týždeň vzrástol počet dlhých pozícií len o 595 kontraktov, zatiaľ čo počet krátkych pozícií sa zvýšil až o 2 060 kontraktov. To ukazuje, že špekulanti naďalej vnímajú nedávny odraz skôr ako korekciu v klesajúcom trende než ako začiatok nového býčieho trhu.
Správanie producentov vyzerá oveľa konštruktívnejšie
Úplne iná je situácia na strane komerčných účastníkov, teda producentov a spracovateľov.
Na prvý pohľad u nich tiež dominujú krátke pozície, avšak v ich prípade je to prirodzené. Komerčné subjekty využívajú termínové kontrakty predovšetkým na zaistenie budúcej produkcie, preto samotná prevaha shortov veľa nevypovedá o ich očakávaniach od trhu.
Oveľa dôležitejšie sú zmeny v pozicionovaní.
Za posledný týždeň producenti znížili počet krátkych pozícií o 2 649 kontraktov. Tento typ správania sa zvyčajne pozoruje vtedy, keď účastníci fyzického trhu začínajú uznávať, že potenciál ďalšieho poklesu cien sa stáva čoraz obmedzenejším.
Open Interest rastie spolu s aktivitou investorov
Pozornosť si zaslúži aj rast počtu otvorených kontraktov.
Open Interest sa zvýšil z 409,8 tis. na 428,3 tis. kontraktov.
Je to dôležitý signál, pretože rast počtu otvorených pozícií počas odrazovania cien zvyčajne znamená prílev nového kapitálu, a nie len uzatváranie predchádzajúcich obchodov. Inými slovami, trh začína opäť priťahovať investorov pred ďalšími správami o ponuke a stave amerických porastov.
Trh zostáva náchylný na prudký obrat
Najvýznamnejším dôsledkom súčasného pozicionovania je riziko vzniku short squeeze.
Ak ďalšie správy USDA potvrdia rekordne nízku žatevnú plochu, ďalší pokles zásob alebo zhoršenie stavu porastov, fondy môžu byť nútené rýchlo zatvárať obrovské množstvo krátkych pozícií.
História trhu s pšenicou opakovane ukazovala, že podobné situácie môžu viesť k veľmi dynamickým rastovým pohybom, aj keď sa fundamenty spočiatku zlepšujú len postupne.
Fondy vsádzajú na pokles výrazne agresívnejšie ako komerčné subjekty
Najlepšie to vidieť pri porovnaní oboch skupín účastníkov trhu.
|Group
|Long
|Short
|Net Position
|Producer/Merchant (Commercials)
|61,192
|83,194
|-22,002
|Managed Money
|68,457
|138,890
|-70,433
Fondy udržiavajú čistú short pozíciu viac ako trojnásobne väčšiu ako komerčné subjekty. Dôležité je tiež to, že držia výrazne viac krátkych pozícií ako komerčné subjekty – takmer 139 tis. oproti 83 tis. kontraktom.
Samotná veľkosť tohto rozdielu ešte neznamená, že ceny musia rásť – ukazuje však, ako jednostranne je v súčasnosti nastavený špekulatívny trh.
Práve tu sa objavuje najzaujímavejší rozpor. Fundamenty sa začínajú postupne zlepšovať vďaka rekordne nízkej osievacej ploche, zásobám nižším, než sa očakávalo, a pretrvávajúcim vysokým výrobným nákladom. Zároveň fondy naďalej dôsledne zvyšujú stávky na pokles cien.
Tento typ rozkolu medzi fundamentmi a pozicionovaním sa často stáva začiatkom silnejších cenových pohybov. Ak ďalšie dáta potvrdia zhoršujúcu sa situáciu na strane ponuky, fondy môžu byť nútené redukovať svoje krátke pozície, čo historicky opakovane urýchlilo rast na trhu s pšenicou.
Čo to znamená pre investorov?
Samotná správa COT ešte neposkytuje jednoznačný signál na nákup. Naopak – ukazuje, že fondy sú stále silne nastavené na ďalšie poklesy.
Zároveň trh začína dostávať čoraz viac fundamentálnych argumentov hovoriaci v prospech vyšších cien. Práve preto sa súčasná situácia javí ako taká zaujímavá. Čím dlhšie sa budú fundamenty zlepšovať pri pretrvávajúcom vysokom počte krátkych pozícií fondov, tým väčšie sa stáva riziko prudkého obratu nálady.
V najbližších týždňoch by investori mali predovšetkým sledovať ďalšie správy USDA o stave porastov a zásob a pozorovať, či fondy začnú postupne redukovať svoju rekordne veľkú expozíciu voči poklesu. Práve zmena ich pozicionovania sa môže ukázať ako jeden z najdôležitejších signálov pre ďalší väčší pohyb na trhu s pšenicou.
Zdroj: CFTC, CoT
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