⚫ Ropa Brent pod 80 USD

Dnes sledujeme skutočný prepad na trhu s čiernym zlatom. Kotácie komodity prudko strácajú na hodnote a cena OIL (Brent) prerazila psychologickú hranicu 80 USD za barel. Klesla tak na úrovne nevídané od začiatku marca. Americká ropa WTI (OIL.WTI) zároveň stráca takmer 6 % a testuje okolie 75 USD. Hlavným motorom tohto náhleho výpredaja sú správy o ďalšom prielome v rokovaniach medzi USA a Iránom.
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- Žiadne prechodné obdobie pre Teherán: Podľa najnovších únikov informácií administratíva Donalda Trumpa súhlasila s okamžitým obnovením predaja iránskej ropy. Zrušenie americkej námornej blokády má prebehnúť cez noc, čo zaplaví trh novou ponukou. Irán už skôr oznámil, že sa Spojené štáty sťahujú z okolia Hormuzského prielivu.
- Odblokovanie Hormuzského prielivu: Tankerová doprava cez tento kľúčový tranzitný uzol má byť plne obnovená. Riziko narušenia globálnych dodávateľských reťazcov tak klesá prakticky na nulu. Na druhej strane treba pripomenúť, že samotné odmínovanie prielivu môže trvať mesiace. Určite teda nepôjde o bežnú lodnú dopravu ani o návrat ponuky v objeme 20 miliónov barelov denne.
- Reakcia gigantov z Wall Street: Takáto drastická zmena fundamentov spôsobila, že inštitúcie ako Goldman Sachs, Citi a Morgan Stanley už znížili svoje cenové výhľady pre ropu na druhú polovicu roka 2026 a na rok 2027. Niektoré z nich dokonca upozorňujú na možnosť poklesu k 70 USD do konca tohto roka.
Pozornosť investorov sa teraz presúva do Švajčiarska, kde má tento piatok 19. júna dôjsť k oficiálnemu podpisu memoranda (MoU). Dovtedy môže byť komoditný trh charakterizovaný extrémne vysokou volatilitou. Prerazenie hranice 80 USD pri rope Brent otvára technickú cestu k testu ďalších nižších supportov.
Krok Spojených štátov v podobe umožnenia návratu Iránu na ropný trh a potenciálneho uvoľnenia zmrazených prostriedkov by mohol viesť ku konsolidácii prímeria a normalizácii obchodovania s ropou. Ak súčasné iránske úrady získajú prísun hotovosti, peniaze môžu prehovoriť hlasnejšie než presvedčenie. Na druhej strane sa ďalej objavujú informácie, že mnoho otázok medzi USA a Iránom nebolo vyriešených, najmä tých týkajúcich sa jadrového programu. Izrael navyše zostáva voči dohode skeptický a jeho kroky by mohli celú dohodu doslova torpédovať.
Ropa Brent klesá pod 80 USD za barel a testuje najnižšie úrovne od 3. marca, teda len 2 dni po otvorení trhu po začiatku vojny v Iráne. Stojí za zmienku, že v tom čase ešte nebol Hormuzský prieliv úplne uzavretý. Kľúčovým supportom je 200-seansový priemer, nasledovaný oblasťou okolo 73–75 USD za barel. Hoci sa trh v tejto chvíli zdá byť ohľadom dohody extrémne optimistický, je potrebné mať na pamäti, že návrat k normálu bude trvať mesiace a bude si vyžadovať vyššie ceny než tie súčasné. Zdroj: xStation5
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