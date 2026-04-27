Ropa bude drahá, zhodujú sa analytici 📈🛢️

-
Americká banka Goldman Sachs predstavila novú prognózu cien ropy pre nadchádzajúce kvartály
-
Hlavným dôvodom je situácia okolo Hormuzského prielivu, ktorého uzavretie podľa odhadov obmedzuje globálnu ponuku ropy takmer o 15 miliónov barelov denne
-
Výpadok ponuky drží ceny ropy na zvýšených úrovniach, pričom Brent sa stále pohybuje nad hranicou 100 USD za barel
-
Americká banka Goldman Sachs predstavila novú prognózu cien ropy pre nadchádzajúce kvartály
-
Hlavným dôvodom je situácia okolo Hormuzského prielivu, ktorého uzavretie podľa odhadov obmedzuje globálnu ponuku ropy takmer o 15 miliónov barelov denne
-
Výpadok ponuky drží ceny ropy na zvýšených úrovniach, pričom Brent sa stále pohybuje nad hranicou 100 USD za barel
Americká banka Goldman Sachs predstavila novú prognózu vývoja cien ropy pre nadchádzajúce kvartály. Dôvodom je predovšetkým situácia okolo Hormuzského prielivu, ktorého uzavretie podľa odhadov obmedzuje globálnu ponuku ropy takmer o 15 miliónov barelov denne. Práve tento výpadok drží ceny ropy na zvýšených úrovniach, pričom Brent sa naďalej pohybuje nad hranicou 100 USD za barel.
V novej analýze preto Goldman Sachs výrazne upravila svoje cenové odhady smerom nahor. Pri rope Brent banka zvýšila výhľad pre 2. kvartál 2026 z pôvodných 90 USD na 100 USD za barel. V ďalších štvrťrokoch síce očakáva postupné upokojenie trhu, ceny by však podľa novej prognózy mali zostať vyššie, než banka predpokladala predtým. Pre 3. kvartál 2026 teraz Goldman Sachs počíta s cenou Brentu okolo 93 USD, zatiaľ čo pre 4. kvartál 2026 očakáva cenu približne 90 USD. Predchádzajúca prognóza pritom počítala s úrovňami okolo 82 USD v treťom kvartáli a 80 USD vo štvrtom kvartáli.
Vyššie odhady sa premietli aj do výhľadu pre rok 2027. Ku koncu roka 2027 by sa však podľa banky mal trh postupne stabilizovať a cena ropy Brent by mala klesnúť k úrovni 81 USD za barel. To je už iba o 1 USD viac než v predchádzajúcej prognóze.
Podobnou revíziou prešla aj americká ropa WTI, hoci tu nebolo navýšenie také výrazné ako pri Brente. Pre 2. kvartál 2026 Goldman Sachs zvýšila odhad ceny WTI z 87 USD na 92 USD za barel. Tento rozdiel oproti predchádzajúcej prognóze by mal podľa banky pretrvávať aj v nasledujúcich kvartáloch. Na konci roka 2027 je už však revízia iba mierna, odhad ceny WTI bol zvýšený zo 75 USD na 77 USD za barel.
Ropa od začiatku konfliktu na Blízkom východe výrazne zdražela. Cena Brentu vzrástla približne o 45 %, zo zhruba 70 USD na aktuálnych 101 USD za barel. Americká WTI si pripísala takmer 50 %, keď sa posunula z približne 65 USD na súčasných 96 USD za barel.
Dlhodobo drahšia ropa vytvára tlak predovšetkým na sektory citlivé na cenu palív. Najviac je to vidieť v doprave, kde vyššie náklady ukrajujú z marží firiem. Niektoré letecké spoločnosti už v dôsledku rastu cien palív pristúpili k obmedzeniu časti svojich letov.
Graf: Výhľad analytikov Goldman Sachs na cenu ropy
Zdroj: Bloomberg
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.