Ropa ďalej klesá vďaka vyššej preprave cez Hormuz a nádeji na mierovú dohodu 🕊️

Ceny ropy pokračujú v poklese, keďže cez Hormuzský prieliv opäť prechádza viac tankerov a Spojené štáty s Iránom signalizujú určitý pokrok v rokovaniach o ukončení konfliktu. Brent sa pohybuje okolo 76 USD za barel po predchádzajúcom poklese o 1,1 %, zatiaľ čo americká ropa WTI sa drží pod hranicou 72 USD.
Dôležitým signálom pre trh je rastúca ochota lodí prechádzať Hormuzom so zapnutými satelitnými signálmi. To naznačuje vyššiu dôveru lodných dopravcov v bezpečnosť kľúčovej energetickej trasy. Medzinárodná námorná organizácia zároveň uviedla, že dostala bezpečnostné záruky, ktoré umožňujú stovkám lodí opustiť Perzský záliv.
Hormuzský prieliv bol počas konfliktu hlavným zdrojom obáv, pretože cez neho prúdi významná časť svetového obchodu s ropou. Keď sa však prevádzka začala postupne obnovovať, z cien začala miznúť vojnová riziková prémia. Podľa odhadov Medzinárodnej energetickej agentúry vyvážajú Spojené arabské emiráty ropu už takmer na 85 % predvojnových úrovní.
Ceny ropy sú teraz približne o 40 % nižšie než na maximách dosiahnutých počas vrcholu konfliktu. Trh zároveň sleduje výrazné oslabenie fyzických cien ropy. Prémie za dodávky z oblastí, ako je Severné more alebo západná Afrika, klesajú a časový spread pri najbližších kontraktoch na Brent sa výrazne zúžil. To ukazuje, že napätie na trhu s reálnymi barelmi rýchlo slabne.
Napriek tomu situácia nie je jednoznačná. Niektoré časti trhu zostávajú napäté, najmä v Spojených štátoch. Zásoby ropy v kľúčovom uzle Cushing v Oklahome podľa predbežných dát klesli o ďalší 1 milión barelov. Ak by oficiálne dáta tento pokles potvrdili, zásoby by sa dostali pod hranicu 20 miliónov barelov, ktorá sa považuje za dôležitú minimálnu prevádzkovú úroveň.
Na politickej úrovni zostáva situácia zložitá. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio rokuje v Perzskom zálive so spojencami USA a snaží sa ich uistiť o sile dočasnej dohody s Iránom. Rokovania medzi USA a Iránom však zatiaľ sprevádzajú rozdielne interpretácie. Washington tvrdí, že Irán súhlasil s inšpekciami jadrových zariadení a že uvoľnené zmrazené prostriedky bude možné použiť iba na nákup potravín a zdravotníckeho materiálu. Irán tieto výroky spochybňuje.
Ďalšou citlivou témou je budúca správa Hormuzského prielivu. Irán a Omán majú začať rokovať o jeho administrácii vrátane možných nákladov na prevádzku tranzitu. To vyvoláva obavy medzi obchodníkmi a lodnými dopravcami, pretože prípadné poplatky za prejazd by mohli vytvoriť nebezpečný precedens pre ďalšie medzinárodné vodné cesty.
Z pohľadu trhu tak ropa zostáva pod tlakom, keďže investori prehodnocujú riziko prerušenia dodávok smerom nadol. Ak bude prevádzka cez Hormuz ďalej rásť a mierové rokovania budú pokračovať, Brent môže testovať oblasť okolo 75 USD. Naopak akékoľvek zhoršenie bezpečnostnej situácie alebo zlyhanie rokovaní by mohlo rýchlo vrátiť do cien geopolitickú prémiu.
Graf ropy (OIL, D1)
Zdroj: xStation5
Cena ropy prudko oslabila a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 75,34 USD. Trh tak pokračuje v rýchlom zostupe z predchádzajúcich maxím, ktoré sa nachádzali výrazne nad hranicou 110 USD. Aktuálny pokles potvrdzuje, že z ceny postupne mizne geopolitická riziková prémia spojená s napätím okolo Hormuzského prielivu. Cena sa nachádza pod EMA 50 na úrovni 91,77 USD aj pod SMA 100 na hodnote 85,29 USD, čo ukazuje na prevahu predajcov. Dôležité je aj to, že ropa prerazila pod oblasť okolo 80 USD, ktorá mohla krátkodobo fungovať ako psychologická podpora. Kým sa cena nevráti aspoň nad túto hladinu, krátkodobý výhľad zostáva skôr medvedí.
Indikátor %R sa prepadol na hodnotu -99,82, teda hlboko do prepredanej oblasti. To naznačuje, že krátkodobý výpredaj je veľmi silný a trh môže byť náchylný na technický odraz alebo aspoň spomalenie poklesu. Samotná prepredanosť však neznamená automatický obrat trendu. Na potvrdenie stabilizácie by ropa potrebovala najskôr udržať súčasné podpory a následne sa vrátiť nad 80 USD.
Ak by došlo k odrazu, prvou rezistenciou bude práve oblasť 80 USD. Ďalšie dôležité prekážky sa nachádzajú pri SMA 100 blízko 85 USD a EMA 50 blízko 92 USD. Až návrat nad toto pásmo by výraznejšie zlepšil technický obraz.
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